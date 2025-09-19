ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¡×Íè¾ì¼Ô¿ôÎß·×50Ëü¿Í¤òÃ£À®
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀßÎ©¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¡×(ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¥¿¥ïー¥¦¥¨¥¹¥È27³¬)¤Ï¡¢2025Ç¯£¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¿ôÎß·×50Ëü¿Í¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¡×¤Ï¡¢2016Ç¯12·î¡ÖÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¡×Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢ºÇ¿·¤ÎÂÎ¸³·¿¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£2021Ç¯ÅÙ¤ËÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¸¨Ã«¹¬Æó»á¤Î¿§ºÌË¤«¤Ê¥Õ¥ì¥¹¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¨²è¤äÎ©ÂÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢³¨¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à3D±ÇÁü¤ä¡¢²è²È¼«¤éÈþ½Ñ´Û¤ä¥¢¥È¥ê¥¨¤ò°ÆÆâ¤ò¤¹¤ëVR±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤Ç¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê»Àß¤Î¡ÖÅ·¶õ¥«¥Õ¥§¡×¤«¤é¤Ï¡¢ÂçºåÏÑ¤äÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¤òË¾¤àÀä·Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³«´Û°ÊÍè¡¢¡ÖÈþ¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢·Ý½ÑÊ¸²½È¯¿®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Åö´Û¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Ê¿ÏÂ¤Ø¡×¡Ú¸å´üÅ¸¡Û¤ò12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¨Ã«¹¬Æó»á¤ÏºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ ÀïÁè¤Î¶ò¤«¤µ¤òÀâ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³¤Ø¤Î°Ú·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤òÂ³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¡ÖPeace¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¶¯¤¯É½¤ï¤·¤¿ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¡¢Àï²Ò¡¦ºÒ³²¤Ë²×¤Þ¤ì¤ëÁ´À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë°ÂÇ«¤ÎÆü¤¬¤ª¤È¤º¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÆÃÊÌÅ¸½ªÎ»¸å¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¤Ç²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Åö´Û¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¨Ã«¹¬Æó»á¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤È·Ý½Ñ¤ÎÎÏ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¡×URL¡§https://www.kinutani-tenku.jp/¡¡
¢£¸¨Ã« ¹¬Æó ¡Ê¤¤Ì¤¿¤Ë ¤³¤¦¤¸¡Ë»á
1943Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢2025Ç¯ÀÂµî¡ÊµýÇ¯82ºÐ¡Ë
ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ÊÉ²è²Ê½¤Î»¸å¡¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ËÎ±³Ø¡£¥Õ¥ì¥¹¥³¡ÊÊÉ²è¤Î¸ÅÅµµ»Ë¡¡Ë¤ò½¤ÆÀ¤·ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£ 1997Ç¯¡Ö¶äÎæ¤Î½÷¿À¡×Ä¹ÌîÅßµ¨¸ÞÎØ¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿ー¸¶²è¤òÀ©ºî¤¹¤ëÅù¡¢È¾À¤µª¤ËÏË¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¸½Âå²èÃÅ¤ò¥êー¥É¤·¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤µ¤ì¡¢Åìµþéº½ÑÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜéº½Ñ±¡²ñ°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2014Ç¯Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¸²¾´¡£ 2021Ç¯Ê¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¡£2023Ç¯¡¢¼ã¼êÈþ½Ñºî²È¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó·Ý½Ñ¾Þ¡×¤òÁÏÀß¡£
¢£¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯12·î¡ÖÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¡×Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÂÎ¸³·¿¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡£2021Ç¯ÅÙ¤ËÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¸¨Ã«¹¬Æó»á¤Î¿§ºÌË¤«¤Ê¥Õ¥ì¥¹¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¨²è¤äÎ©ÂÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢3D¤äVR±ÇÁü¤Ê¤ÉÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸¨Ã«¹¬Æó»á¤ÎÃ±ÆÈÈþ½Ñ´Û¡£´ÛÆâ¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥¹¥Úー¥¹¤ÎÂ¾¡¢²÷Å¬¶õ´Ö¤Î¥«¥Õ¥§Åù¤âÊ»Àß¤·¡¢Ä¯Ë¾¤âÈ´·²¤ÊÈþ½Ñ´Û¡£
¡¦2019Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÁ´¹ñÈþ½Ñ´Û²ñµÄ¡×¡¢¡ÖÆüËÜÇîÊª´Û¶¨²ñ¡×¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë²ÃÌÁ¡£
¡¦¥Õ¥ì¥¹¥³²è¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÏ¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥³ÂÎ¸³¡×¤¬¡¢2019Ç¯ÅÙ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í Âçºå¶µ°éÂç³Ø¤È¶¨Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÏÃ·¿¤Ç¤ÎÈþ½Ñ´ÛË¬Ìä¡¦´Õ¾Þ¼ø¶È¥µ¥Ýー¥È¶µºà¡Ö¥¢ー¥È ¤È¤È¤â¤À¤Á¡×¤¬¡¢2022Ç¯ÅÙ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
