Áá°ðÅÄÂç³Ø ±Ñ¸ìPodcastÈÖÁÈ¡ÖRigorous Research, Real Impact¡× Âè2¥·ー¥º¥óÇÛ¿®³«»Ï

¡ÈWaseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact¡É
¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï2½µ´Ö¤´¤È¤Ë1ËÜ¤º¤ÄÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É1¡ÊÇÛ¿®Æü: 2025Ç¯9·î23Æü¡Ë¡§
¡¡¥à¥éー¡¡¥»¥í¥ó¡¡½Ú¶µ¼ø¡Ê¿Í´Ö²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¡Ë
¡¡¡ÈTranslanguaging and Identity: Research in the Japanese Context¡É
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É2¡ÊÇÛ¿®Æü: 2025Ç¯10·î7Æü¡Ë¡§
¡¡¥Ïー¥Ä¥Ï¥¤¥à¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¡¥Ò¥«¥ê¡¡½Ú¶µ¼ø ¡Ê¹ñºÝ³Ø½Ñ±¡¡Ë
¡¡¡ÈHideo Kojima and the Art of Game Design¡É
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É3¡ÊÇÛ¿®Æü: 2025Ç¯10·î21Æü¡Ë¡§
¡¡¥Ö¥Õ¡¡¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー¡¡¶µ¼ø ¡Ê¹ñºÝ³Ø½Ñ±¡¡Ë
¡¡¡ÈSocial Constructed Borders: Territorial Disputes in Northeast Asia¡É
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É4¡ÊÇÛ¿®Æü: 2025Ç¯11·î4Æü¡Ë¡§
¡¡¥»¥É¥ó¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¡¡½Ú¶µ¼ø ¡ÊÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø½Ñ±¡¡Ë
¡¡¡ÈMarket Makers: The Politics of Market Design¡É
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É5¡ÊÇÛ¿®Æü: 2025Ç¯11·î18Æü¡Ë¡§
¡¡¹áÀî¡¡¤á¤°¤ß¡¡½Ú¶µ¼ø ¡Ê¼Ò²ñ²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¡Ë
¡¡¡ÈHybrid Peacebuilding: Local Voices in Conflict Resolution¡É
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É6¡ÊÇÛ¿®Æü: 2025Ç¯12·î2Æü¡Ë¡§
¡¡¥Ô¥¿¥ë¥¯¡¡¥Ñ¥¦¡¡½Ú¶µ¼ø¡ÊÊ¸³Ø³Ø½Ñ±¡¡Ë
¡¡¥¨¥Ô¥½ー¥É¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É7¡ÊÇÛ¿®Æü: 2025Ç¯12·î16Æü¡Ë¡§
¡¡¥³¥¢¥É¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡¶µ¼ø¡Ê¾¦³Ø³Ø½Ñ±¡¡Ë
¡¡¥¨¥Ô¥½ー¥É¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É8¡ÊÇÛ¿®Æü: 2026Ç¯1·î13Æü¡Ë¡§
¡¡Å¢¡¡Í´õ¡¡¶µ¼ø¡Ê¼Ò²ñ²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¡Ë
¡¡¥¨¥Ô¥½ー¥É¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¤Ï¸½ºß6³ØÉô¤È15¸¦µæ²Ê¤Ç±Ñ¸ì³Ø°Ì¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¡ÊJASSO¡Ë¤Î2024Ç¯¤ÎÊó¹ð¤Ç¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÎ±³ØÀ¸¤òËèÇ¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢QSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÊ¬ÌîÊÌ¡Ë2024¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ï¿ÍÊ¸¡¦·Ý½Ñ·Ï¡ÊÁí¹ç½ç°Ì65°Ì¡Ë¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ²Ê³Ø¡¦·Ð±Ä·Ï¡ÊÁí¹ç½ç°Ì99°Ì¡Ë¤Î¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
