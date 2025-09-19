¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¿·ºî¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ñ¥º¥ë¥·¥å¥ï¥Ã¥Á!!¡Ù»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¡ªºÇÂç780²óÊ¬¤Î¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ
±ßÃ«¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶ÈÀïÎ¬»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥á¥¿¥Õ¥£ー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âç±ö ÃéÀµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥á¥¿¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÃÝ Àµ¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö±ßÃ«¥×¥í¡×¡Ë¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ñ¥º¥ë¥·¥å¥ï¥Ã¥Á!!¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ñ¥º¥·¥å¥ï¡Ë¡Ù¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¤ÈYouTube¤Ç¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▸»öÁ°ÅÐÏ¿ App Store¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id6744716764
▸»öÁ°ÅÐÏ¿ Google Play¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultraman.puzzshuwa
▸ ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ñ¥º¥ë¥·¥å¥ï¥Ã¥Á!! »öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¡§https://ultraman-puzzshuwa.com/
▸YouTube¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://youtu.be/m0gy7DB5mlY
¢£»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ
Îß·×¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥²ー¥àÆâ¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿ÍÃ£À®¤ÇºÇÂç780²óÊ¬¤Î¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¤ä²ø½Ã¡¢±§Ãè¿Í¤òÃç´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¬¥Á¥ã¤Î¤Û¤«¡¢ÀïÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¬¥Á¥ã¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
10,000¿ÍÃ£À®¢Í¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¹ç·×30²óÊ¬
30,000¿ÍÃ£À®¢Í¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¹ç·×100²óÊ¬ÄÉ²Ã¡ÊÎß·×130²óÊ¬¡Ë
50,000¿ÍÃ£À®¢Í¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¹ç·×150²óÊ¬ÄÉ²Ã¡ÊÎß·×280²óÊ¬¡Ë
70,000¿ÍÃ£À®¢Í¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¹ç·×200²óÊ¬ÄÉ²Ã¡ÊÎß·×480²óÊ¬¡Ë
100,000¿ÍÃ£À®¢Í¥¬¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¹ç·×300²óÊ¬ÄÉ²Ã¡ÊÎß·×780²óÊ¬¡Ë
¢£»öÁ°ÅÐÏ¿³«»ÏµÇ°¡ªºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¡Ë¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡ª
»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¡Ë¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÊýË¡¡ä
¡¦¼ê½ç(1) ¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー
▸¸ø¼°X¡§ https://x.com/ultraman_pzsw_j
¡¦¼ê½ç(2) ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³ºÅö¥Ä¥¤ー¥È¤ò¥ê¥Ä¥¤ー¥È
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ä
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¡Ë 10,000±ßÊ¬¡§ ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¡Ë 5,000±ßÊ¬¡§ ÃêÁª¤Ç4Ì¾ÍÍ
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¡Ë 1,000±ßÊ¬¡§ ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö(±þÊç´ü´Ö)¡ä
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë ～ 2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë 23:59¤Þ¤Ç
¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ê½ç(2)¤Î³ºÅö¥Ä¥¤ー¥È¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤µ¤ì¤ë±þÊçµ¬Ìó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦Í½Äê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ
¡¡YouTube¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢StudioZ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥àÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▸YouTube¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë¡§ https://youtu.be/m0gy7DB5mlY
¢£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ñ¥º¥ë¥·¥å¥ï¥Ã¥Á!!¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ñ¥º¥ë¥·¥å¥ï¥Ã¥Á!!¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ñ¥º¥·¥å¥ï¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤Î¸ø¼°¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥àºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤Ê¤É¡¢¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ï2025Ç¯Ãæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ¹(1) ～ Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±!!¥·¥ó¥×¥ë¤Ê3¥Þ¥Ã¥Á¥Ñ¥º¥ë
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ñ¥º¥ë¥·¥å¥ï¥Ã¥Á!!¡Ù¤ÏÆ±¤¸¿§¤Î¥Ôー¥¹¤òÂ·¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê£³¥Þ¥Ã¥Á¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ì¼ê¤¬ºÇÁ±¤Î°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡ª¡©
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー°Ê³°¤Ë¤â²ø½Ã¤ä±§Ãè¿Í¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¥Ñ¥º¥ë¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ¹(2) ～ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸ÇÍ¤ÎÉ¬»¦µ»¤ÇÁÖ²÷´¶È´·²!!
¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¤«¤é²ø½Ã¤¿¤Á¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¸ÇÍ¤ÎÉ¬»¦µ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Æ°¤¹¤ì¤Ð¥Ñ¥º¥ë¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ä²ø½Ã¤¿¤Á¤È¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡©
¢§¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ¹(3) ～ ÍÍ¡¹¤Ê¥ëー¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤ä¤ê¤´¤¿¤¨½¼Ê¬!!
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ñ¥º¥ë¥·¥å¥ï¥Ã¥Á!!¡Ù¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î£³¥Þ¥Ã¥Á¥Ñ¥º¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ëー¥ë¤Ç¹Ô¤¦¥Ñ¥º¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¡ª
¥Ôー¥¹¤¬Æ°¤«¤»¤ë²ó¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ëー¥ë¤Î¥Ñ¥º¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤ê¤´¤¿¤¨½¼Ê¬¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤È¤Ï
±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
1966Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥éQ¡Ù¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù°ÊÍè¡¢¡ÖÍ¦µ¤¡×¡Ö´õË¾¡×¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£Ç¯7·î¤«¤é¤ÏºÇ¿·ºî¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤¬14¸À¸ì¡¦10¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÀ¤³¦Æ±»þ´üÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤â¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¡¢60¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òºÌ¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥ººîÉÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤Î±ü¿¼¤µ¤È¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬º£¸å¤âÀ¤Âå¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
▸±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö±ßÃ«¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×: https://m-78.jp/
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥¢¥×¥êÌ¾¡§ ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ñ¥º¥ë¥·¥å¥ï¥Ã¥Á!!
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ £³¥Þ¥Ã¥Á¥Ñ¥º¥ë
¥ê¥êー¥¹Í½Äê»þ´ü¡§ 2025Ç¯
ÂÐ±þOS¡§ iOS/Android
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§ ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(°ìÉô¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê)
▸»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¡§https://ultraman-puzzshuwa.com/
▸¸ø¼°X¡§ https://x.com/ultraman_pzsw_j
▸YouTube¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ https://youtu.be/m0gy7DB5mlY
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
©TSUBURAYA PRODUCTIONS / ©Meta Field Inc. / ©StudioZ Inc.
¥á¥¿¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022 Ç¯6·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢±ßÃ«¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î»Ò²ñ¼Ò¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î¡È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¼ç¤Ë±ßÃ«¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥¿¥Õ¥£―¥ë¥É¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
①¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È
②XR¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦Web3»ö¶È
③¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¡¡
④IP¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¿·ÎÎ°è»ö¶È¡¡
¤Þ¤¿¡¢IP¤Î»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ò¡¢ÀèÃ¼Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥Õ¥£ー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¼ÒÌ¾¡§¥á¥¿¥Õ¥£ー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸Ì¾¡§Meta Field Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç±ö ÃéÀµ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯6·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16ÈÖ17¹æ½ÂÃ«¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ßÃ«¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëIP¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
URL¡§https://metafield.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://metafield.jp/contact/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
