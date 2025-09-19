¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¡¢910ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ´Ã£¤·¤ÆÃÏ¼Á³ØÅª¤ËÃùÎ±¤µ¤ì¤¿CO2¤«¤é¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤ÊÃÏÇ®È¯ÅÅ¤Î¼Â¸½¤Ø
¥Ç¥å¥¤¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¢¥É¥¤¥Ä, 2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- ÃÏÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬»Â¿·¤Ê¥É¥¤¥Ä¡Ê¥Ç¥å¥¤¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë´ë¶È¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¡ÊFactor2 Energy¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥·ー¥É»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤¬Ìµ»ö¤Ë´°Î»¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î910ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¢¥Ã¥È¥ï¥ó¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊAt One Ventures¡Ë¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¥°¥ê¥å¥ó¥Àー¥Õ¥©¥ó¥º¡ÊHigh-Tech Gründerfonds¡¢±ÑÊ¸Î¬¾ÎHTGF¡Ë¡¢¥°¥ê¥å¥ó¥Àー¥Õ¥©¥ó¥º¡¦¥ëー¥ë¡ÊGründerfonds Ruhr¡Ë¡¢¥ô¥¡ー¥ô¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊVerve Ventures¡Ë¡¢¥·ー¥á¥ó¥¹¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊSiemens Energy Ventures¡Ë¤«¤é¤âÄÉ²ÃÅê»ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢¤³¤Î¥·ー¥É»ñ¶â¤òCO₂¥Ùー¥¹¤ÎÃÏÇ®È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢³ÈÄ¥À¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈ¯ÅÅ½ê¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·ー¥á¥ó¥¹¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¤Ç¶¦¤ËÆ¯¤¤¤¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥ô¥§¥Ò¥¹¥ó¥°¡¢¥è¥ë¥°¡¦¥·¥å¥È¥í¥·¥ã¥¤¥ó¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Öー¥Þー¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î3Ì¾¤Ï¡¢CO₂¤òÃÏÇ®¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼çÍ×ºîÆ°Î®ÂÎ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢¿å¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¡¢·ÐºÑÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÃÏÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·ー¥á¥ó¥¹¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥±¥ó¥É¥é¡¦¥é¥¦¥·¥§¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·ー¥á¥ó¥¹¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ºÆâ¤Ç¤Î³«È¯¤ÎÂ³¤¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤¬¾¦¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÅÅ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿·¶½»Ô¾ì¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅö¼Ò¤Î¥¿ー¥Ó¥ó¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
È¯ÅÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡§ÃùÎ±¤µ¤ì¤¿CO₂¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー - °ÂÁ´¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎCO₂ÃùÎ±ÁØ¤È¡¢ÃºÁÇ²ó¼ýÃùÎ±¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃùÎ±ÁØ¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£CO₂¡Ê¼«Á³È¯À¸¤ÎCO₂¤Þ¤¿¤Ï²ó¼ý¤µ¤ì¤¿CO₂¡Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤Â¿¹¦¼Á¤ÎÃÏÁØ¤ËÃíÆþ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç°ÂÁ´¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î´äÀÐ¤«¤éÃÏÇ®¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤ÈÌ©ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¡¢¥µー¥â¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¸ú²Ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÉâÎÏ¤Ë¤è¤ë½Û´Ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢CO₂¤ÏÀ¸»º°æ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÃÏÉ½¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤áÃÏ²¼¥Ý¥ó¥×¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢´óÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¾ÃÈñ¤Èµ¡³£Åª¤ÊÊ£»¨¤µ¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏÉ½¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¶îÆ°¤ÎCO₂¥¿ー¥Ó¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÇ®¤òÅÅµ¤¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£CO₂¤ÏËÄÄ¥¸å¤ËÎäµÑ¤µ¤ì¡¢Ãù¿åÁå¤ËºÆÃíÆþ¤µ¤ì¡¢CO₂¤ÎÄ¹´üÃùÂ¢¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢Â³È¯ÅÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¯¥íー¥º¥É¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¿å¥Ùー¥¹¤ÎÃÏÇ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÃÏ¼Á¾ò·ï²¼¤ÇºÇÂç2ÇÜ¤Î½ÐÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤«¤âÀßÈ÷Åê»ñ¡ÊCAPEX¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ùー¥¹¥íー¥ÉÂÐ±þ¤ÎÈ¯ÅÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¶È»ñ»º¤ÎÂ¿³Ñ²½¤òÌÜ»Ø¤¹½¾Íè¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡×¤È¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤ÇºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Öー¥Þー¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤¬¡¢·¡ºï¤ÈÃÏ¼Á³Ø¤ÎÀìÌçÀ¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¶È³¦¤Ç¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Î©ÃÏÁª¤Ó¤ÎÃ±½ãÀ¡§¤è¤êÂ¿¤¤¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤È±¿ÍÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¤ò24»þ´Ö365Æü¶¡µë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢CO₂¤ÎÍøÍÑ¤ÏÃÏ¼Á³ØÅª´ÑÅÀ¤«¤é¤è¤êÉý¹¤¤¾ì½êÁª¤Ó¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢½¾Íè¤ÏÃÏÇ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤âÇ®ÍøÍÑ¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
CO₂¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¤è¤êÀõ¤¯ÎäÎÃ¤ÊÃÏÇ®¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢·¡ºï¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ì½ê¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤ÏÃÏÇ®È¯ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë²ÔÆ°¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÅÅÎÏÊ¿½à²½¥³¥¹¥È¡ÊLCOE¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æó¼¡Î®ÂÎ¤äÊ£»¨¤Ê¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿±Ä¤Î´ÊÁÇ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CO₂ÃùÎ±¡ÊCCS¡Ë¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÁØ¤ÈÅ·Á³¤ÎCO₂ÃùÎ±ÁØ¤ÎÎ¾Êý¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¤³¤ì¤é¤ò²ÔÆ¯¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥È¥ï¥ó¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ì¥ó¡¦¥ê¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÅÅ²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÁÃÀÐ¤È¤·¤Æ¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥Ùー¥¹¥íー¥ÉÅÅÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯ÀÚÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÇ®¤ÎºîÆ°Î®ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎCO₂¤ÎÎ®ÂÎÊªÍý³Ø¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃÏÇ®¤ÈÆ±¤¸¿¼¤µ¤È²¹ÅÙ¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÎÏ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀßÈ÷Åê»ñ¤È±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÎ¾Êý¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ·ÐºÑ³Ø¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ÐºÑÅª¤Ë¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¡¢ÍÍø¤ÊLCOE¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤ò»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥°¥êー¥ó¤Ê¥Ùー¥¹¥íー¥ÉÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏÇ®¤¬¤è¤ê¹¤¯ÉáµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò³«Êü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
HTGF¤ÎÅê»ñ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥Æ¥£¥â¡¦¤Ù¥¢ー¥Á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¼Ò¤¬¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬À¤³¦¤ÎÃÏÇ®¤Î²ÄÇ½À¤òÈôÌöÅª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢CCS¥µ¥¤¥È¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¸À®È¯ÅÅ½ê¤ËÅ¾´¹¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃÏ¼Á³ØÅª¤ËÊ£»¨¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î³µÇ°¼Â¾Ú¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Î·øÏ´À¤È³ÈÄ¥À¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¡ÊFactor2 Energy¡Ë¤Ï¡¢CO₂¥Ùー¥¹¤ÎÃÏÇ®È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Îµ¤¸õ¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æó»À²½ÃºÁÇ¤òºîÆ°Î®ÂÎ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÏÃæ²¹ÃÏÇ®»ñ¸»¤ÎÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¿å°µÇËºÕ¤äÄ¶¿¼ÅÙ·¡ºï¡¢¿å¤òÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¹©Äø¤ò·Ð¤º¤Ë¡¢ºÇÂç2ÇÜ¤Î½ÐÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥·ー¥á¥ó¥¹¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡ÊSiemens Energy¡Ë¤Î¸µ¥Áー¥à¤¬³µÇ°¼Â¾Ú¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢µ¤¸õÊ¬Ìî¤ÎÍÎÏ¤ÊÅê»ñ²È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¢¥Ã¥È¥ï¥ó¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊAt One Ventures¡Ë¤¬¼çÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¯¥¿ー2¥¨¥Ê¥¸ー¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¹±µ×Åª¤ÊÃºÁÇÃùÂ¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¥Ùー¥¹¥íー¥ÉÃÏÇ®È¯ÅÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
