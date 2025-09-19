¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥°¥ëー¥×¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦Ê¡²¬¤Î´ûÂ¸Å¹ÊÞ£³Êª·ï¤ÎÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ
Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥Á¥§¥Ã¥«ー¥âー¥¿ー¥¹³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Ó¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹Äë²¤¥ªー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥°¥ëー¥×¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸Å¹ÊÞ3Êª·ï¤ÎÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÍ×»Ý¡ä
¡¦¾å¾ì´ë¶È ¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥°¥ëー¥×¤È¤Î½é¼è°ú¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶ÛÌ©¤Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ
¡¦Åö¼Ò¤è¤ê¡ÖÅÚÃÏ¤Î¥»ー¥ë¡õ¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤òÄó°Æ¡£´ûÂ¸Å¹ÊÞ3Êª·ï¤ÎÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ
¡¦Åì¾Ú²þ³×¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎCREÀïÎ¬¤Î¶ñ¸½²½
£±¡¥¼èÆÀ·Ð°ÞµÚ¤Ó¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
ËÜ·ï¤Ï¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ëÍ¢Æþ¼Ö¥Ç¥£ー¥éー¡¢¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥°¥ëー¥×¤¬ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ò½êÍ¤¹¤ë3Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÅÚÃÏ¤Î¤ß¤ò¼èÆÀ¤·¡Ê¼èÆÀÁí³ÛÌó10²¯±ß¢¨1¡Ë¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤ÈÄê´ü¼ÚÃÏ¸¢ÀßÄê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡ÖÅÚÃÏ¤Î¥»ー¥ë¡õ¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯Äó°Æ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ïÅÚÃÏ¤ÎÇä¼ç·ó¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÆ±¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢M¡õA¤ä¿·µ¬½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ë»ö¶È³ÈÂç¤È¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È·Ð±Ä¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬Í×ÀÁ¤¹¤ë¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë½é¤á¤Æ¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¼è°ú¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖJINUSHI¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇäµÑ¼êÂ³¤¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢»ö¶È±¿±Ä´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤¬¿Þ¤ì¤ë¡ÖÅÚÃÏ¤Î¥»ー¥ë¡õ¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯Äó°Æ¡×¤Ë¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÜ·ï¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥¹¥ー¥à¡ä
£²¡¥¼èÆÀÍÑÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ·ïÅÚÃÏ¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥°¥ëー¥×¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿3Å¹ÊÞ¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤´´ÀþÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢Å¾ÍÑÀ¤Î¹â¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/78_1_5561e8706e528f179b09dfb57d9ab423.jpg?v=202509190357 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/78_2_4b7dc8c2572f5b9a7ca3c8775f9b155f.jpg?v=202509190357 ]
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/78_3_9566335fcf614511b27da66f4fb412ab.jpg?v=202509190357 ]
£³¡¥Çä¼ç·ó¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Í¢Æþ¼Ö¤Î¥Ç¥£ー¥éー»ö¶È¤ÈÃæ¸Å¼Ö¤ÎÍ¢½Ð»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Ë17¥Ö¥é¥ó¥É¡¢·×46Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢M¡õA¤ä¿·µ¬¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤òÀÑ¶Ë²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ÃÏ¼ç³ô¼°²ñ¼Ò¤È¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÅÚÃÏ¤Î¥»ー¥ë¡õ¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎCREÀïÎ¬¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢Ï¢Â³ÅªM¡õA¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëºÇÅ¬¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤ÃÏ¼ç¥°¥ëー¥×¤È¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ13ÈÖ15¹æ¡¡¼Ç»°ÅÄ¿¹¥Ó¥ë8³¬
ÀßÎ©¡§2007Ç¯10·î
£´¡¥¼èÆÀ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
ÇäÇã·ÀÌóÄù·ëÆü¡§2025Ç¯9·î19Æü
·èºÑ¡¦¼èÆÀÆü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨1: ¼èÆÀ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼èÆÀ¤Ë·¸¤ë½ôÈñÍÑ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1²¯±ßÌ¤Ëþ¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤ÆÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£