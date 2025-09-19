³ô¼°²ñ¼ÒProgate¡¢³ô¼°²ñ¼Òi-plug¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾³ØÀ¸¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·Â´ºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØProgate Prospects¡Ê¥×¥í¥²ー¥È ¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥Ä¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒProgate¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ÕòÎÑ¡¢°Ê²¼progate¡Ë¤Ï¡¢¿·Â´¥ª¥Õ¥¡ー·¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ØOfferBoxPLUS¡Ê¥ª¥Õ¥¡ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òi-plug¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÃæÌî ÃÒºÈ¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó·È¤ÎÇØ·Ê
Progate¤Ï¡ÖÌÀÆü¤òÁÏ¤ì¤ë¿Í¤ÇÀ¤³¦¤òËþ¤¿¤¹¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ØProgate¡Ù¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤ÇÎß·×350Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾¤Î³ØÀ¸¤ÈIT¿Íºà¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·Â´ºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØProgate Prospects¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤«¤é½¢¿¦¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Progate¤Ç³Ø¤Ö³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢°ÕÍß¤¬¹â¤¯¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯ÁÇ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤Î½¬´·¤ä²ÝÄø¤Ëº¤Æñ¤ò´¶¤¸¡¢Â¾¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Progate¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËÎå¤à¼ã¼Ô¤Ë¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÀè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆ»¤ò¼¨¤·¡¢Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÄ©Àï¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áProgate¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬ÃÊ³¬¤«¤é½¢¿¦³èÆ°ÃÊ³¬¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·Â´ÎÎ°è¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Äi-plug¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òi-plug¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¿·Â´¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØProgate Prospects¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢i-plug¼Ò¤Î¿·Â´¸þ¤±¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ØOfferBoxPLUS¡Ù¤¬¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹Ì¤·Ð¸³¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¦½¢¿¦³èÆ°¤òÎ¾¼Ò¶¨Æ¯¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Progate Prospects¾å¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿³Ø½¬¥Çー¥¿¤ä¥¹¥¥ë¾ðÊó¤È¡¢OfferBoxPLUS¤¬»ý¤Ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤è¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥µ¥Ýー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤È¹â¤¤À®Ä¹°ÕÍß¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Íºà¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò°ìÁØÂ¥¿Ê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
OfferBoxPLUS¤Ï¡¢¿·Â´¥ª¥Õ¥¡ー·¿½¢³è¥µー¥Ó¥¹¡ØOfferBox¡Ù¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´õË¾¤ò»Ç¤¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê´ë¶È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£OfferBox¤¬´ë¶È¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤òÂÔ¤Ä¡Ö¥¹¥«¥¦¥È·¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢OfferBoxPLUS¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Äó°Æ¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Progate¤Ç³Ø½¬¤òÀÑ¤ó¤À°ÕÍß¤¢¤ë³ØÀ¸¤¬OfferBoxPLUS¤Î¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÂ¿ÌÌÅª¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îß·×ÅÐÏ¿´ë¶È¿ô20,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëËÉÙ¤Ê´ë¶È¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëOfferBox¤òÄÌ¤·¡¢³ØÀ¸¤¬¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤Ø¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Progate Prospects¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØProgate Prospects¡Ù¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ØProgate¡Ù¤Î¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾¤Î³ØÀ¸¤È´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜ½Ð²ñ¤¨¤ë¿·Â´ºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£2025Ç¯4·î¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Ï¼«¿È¤Î³Ø½¬ÍúÎò¤äÀ©ºî¤·¤¿À®²ÌÊª¡¦½¬ÆÀ¥¹¥¥ë¤ò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ë¸ø³«¤·¡¢³ØÎò¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¼ÂÎÏ¤È°ÕÍß¤ò´ë¶È¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìÊý´ë¶È¤Ï¡¢Progate¤¬Äó¶¡¤¹¤ëµÒ´ÑÅª¤Ê³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸õÊä¼Ô¤Î·ÑÂ³ÎÏ¤ä¥¹¥¥ë¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒProgate
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡Û²ÃÆ£ ÕòÎÑ
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://prog-8.com/about
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èòôÃ«Ä®2-7 ¥¨¥¯¥»¥ë¥Ó¥ë 5F
³ô¼°²ñ¼Òi-plug
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÛÃæÌî ÃÒºÈ
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡Û299Ì¾¡Ê¢¨Ã±ÂÎ¡¿2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://i-plug.co.jp
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç5-11-8¡¡¥»¥ó¥È¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥ë3³¬
¡Ú¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Êhttps://www.e-falcon.co.jp¡Ë
¡¡¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡§¡ÖÅ¬À¸¡ººeF-1G¡×¡Êhttps://www.e-falcon.co.jp/ef-1g¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥º¡Êhttps://maximise.jp¡Ë
¡¡¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡§¡ÖTsunagaru½¢³è¡×¡Êhttps://tsunashu.com/¡Ë
¢£ Progate¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Progate¤Ï¡¢¡ÖFill the world with builders of tomorrow.¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÌÀÆü¤òÁÏ¤ì¤ë¿Í¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¤äºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯7·îÀßÎ©°Ê¹ß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¡ØProgate¡Ù¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯7·î¡¢¥æー¥¶ー¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç350Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢³Ø½¬¥Çー¥¿¤Ç¡ÈÅØÎÏ¡É¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëAI»þÂå¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØProgate Prospects¡Ù¤òÄó¶¡¤·¡¢³Ø½¬¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎Progate¡§https://prog-8.com/
▶︎Progate Prospects¡§https://www.prospects.progate.com/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒProgate
¢©150-0032 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èòôÃ«Ä®2-7 ¥¨¥¯¥»¥ë¥Ó¥ë 5F
COO µÜÎÓ ÂîÌé
t.miyabayashi@prog-8.com