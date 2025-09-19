¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡Äê¶¨²ñ¡¢Âè3²ó¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸Âç¾Þ¤Ë¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ »ñ³ÊÇ§ÄêÃÄÂÎÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330057&id=bodyimage1¡Û
·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡Äê¶¨²ñ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯À¸³è¿ä¿Ê¶¨²ñ¡¢Íý»öÄ¹¡§ÂçÃ« ÂÙÉ×¡¡https://kenken.or.jp/¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸Âç¾Þ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÈ¯¹Ô¤È³èÍÑ¤ËÀè¿ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ëÂè3²ó¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸Âç¾Þ¡Êhttps://www.openbadge.or.jp/award/¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ »ñ³ÊÇ§ÄêÃÄÂÎÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤äÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¡Ê=·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¡Ë¡É¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2017Ç¯¤è¤êÆüËÜ·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡Äê¡Ú·ò¸¡¡Û¤ò³«ºÅ¤·º£Ç¯¤Ç10Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢´û¤ËÎß·×¼õ¸¡¿½¹þ¤Ï10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ÊÌó10.2Ëü¿Í¡Ë¡¢¤¦¤Á¹ç³Ê¼ÔÌó6Ëü¿Í¤Ï¡Ö·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¡¦¿¦¾ì¡¦³Ø°èÅù¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂè24²ó¸¡Äê¹çÈÝÈ¯É½¸å¤Î¿Í¿ô¡Ë¡£2023Ç¯3·î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥«ー¥É·¿Ç§Äê¾Ú¤ò¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢È¯¹Ô¥Ð¥Ã¥¸¿ô¤ÏÌó70¡¢Îß·×¼øÍ¿¿Í¿ô¤Ï1.5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤äÆÃÄê¹ÖºÂ¼õ¹Ö¼Ô¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡¢¼øÍ¿¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤¬³èÆ°¤¹¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¶¨²ñ¤ÏËÜ¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤È¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤µ¤é¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡ÄêÂè25²ó»î¸³¡Ê8·î4Æü¡Ê·î¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë¤Î¿½¹þ¼õÉÕÃæ¤Ç¡¢9·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©125CBT»î¸³²ñ¾ì¤Ë¤ÆËÜ»î¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£CBT»î¸³¤Ë¤Ä¤¡Ö¹çÈÝÂ¨»þÈ¯É½¡×¡Ö´ü´ÖÆâÆ±°ì¥³ー¥¹ºÆ¼õ¸³²ÄÇ½¡×¤Ç10·î13Æü¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡Äê¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÍ×·ï¤Î´ÉÍý¿¦¡¦½¾¶È°÷¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¡Ê=·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¡Ë¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ßÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¤âµºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤È´¶À÷¾É»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¹¤Î¼õ¸¡¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ·ò¹¯À¸³è¿ä¿Ê¶¨²ñ
·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡Äê¶¨²ñ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯À¸³è¿ä¿Ê¶¨²ñ¡¢Íý»öÄ¹¡§ÂçÃ« ÂÙÉ×¡¡https://kenken.or.jp/¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸Âç¾Þ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÈ¯¹Ô¤È³èÍÑ¤ËÀè¿ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ëÂè3²ó¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸Âç¾Þ¡Êhttps://www.openbadge.or.jp/award/¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ »ñ³ÊÇ§ÄêÃÄÂÎÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤äÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¡Ê=·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¡Ë¡É¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2017Ç¯¤è¤êÆüËÜ·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡Äê¡Ú·ò¸¡¡Û¤ò³«ºÅ¤·º£Ç¯¤Ç10Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢´û¤ËÎß·×¼õ¸¡¿½¹þ¤Ï10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ÊÌó10.2Ëü¿Í¡Ë¡¢¤¦¤Á¹ç³Ê¼ÔÌó6Ëü¿Í¤Ï¡Ö·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¡¦¿¦¾ì¡¦³Ø°èÅù¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂè24²ó¸¡Äê¹çÈÝÈ¯É½¸å¤Î¿Í¿ô¡Ë¡£2023Ç¯3·î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥«ー¥É·¿Ç§Äê¾Ú¤ò¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢È¯¹Ô¥Ð¥Ã¥¸¿ô¤ÏÌó70¡¢Îß·×¼øÍ¿¿Í¿ô¤Ï1.5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤äÆÃÄê¹ÖºÂ¼õ¹Ö¼Ô¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡¢¼øÍ¿¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤¬³èÆ°¤¹¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¶¨²ñ¤ÏËÜ¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤È¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤µ¤é¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡ÄêÂè25²ó»î¸³¡Ê8·î4Æü¡Ê·î¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë¤Î¿½¹þ¼õÉÕÃæ¤Ç¡¢9·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©125CBT»î¸³²ñ¾ì¤Ë¤ÆËÜ»î¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£CBT»î¸³¤Ë¤Ä¤¡Ö¹çÈÝÂ¨»þÈ¯É½¡×¡Ö´ü´ÖÆâÆ±°ì¥³ー¥¹ºÆ¼õ¸³²ÄÇ½¡×¤Ç10·î13Æü¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡Äê¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÍ×·ï¤Î´ÉÍý¿¦¡¦½¾¶È°÷¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¡Ê=·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¡Ë¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ßÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¤âµºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤È´¶À÷¾É»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¹¤Î¼õ¸¡¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ·ò¹¯À¸³è¿ä¿Ê¶¨²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø