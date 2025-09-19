¡Ú¥¬¥ë¥Ñ¡ÛMyGO!!!!!¡ßAve Mujica¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤ò¤æ¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ø¡×¡¦¥¬¥Á¥ã¡ÖÆü¡¹¤Ï¿·¤¿¤ÊÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤ä³Ú¶ÊÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¥¬¥ë¥Ñ¿·¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ªTV LIVE 2025¡×#281¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£9·î19Æü(¶â)15»þ¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ª
9·î19Æü(¶â)15»þ¤è¤êMyGO!!!!!¡ßAve Mujica¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤ò¤æ¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ø¡×¡¦¥¬¥Á¥ã¡ÖÆü¡¹¤Ï¿·¤¿¤ÊÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MyGO!!!!!¡ßAve Mujica¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±«¾å¤¬¤ê¡¢Æ·¤Ë±Ç¤ë¶õ¤Ï¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
MyGO!!!!!¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏAve Mujica¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬°ì½ï¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
CRYCHIC¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡Ø½ÕÆü±Æ¡Ù¡£
°ìÅÙ¸Â¤ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢MyGO!!!!!¡¢Ave Mujica¤ÎÁÐÊý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ――
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·¤È¤·¤ÆMyGO!!!!!¤äAve Mujica¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Öー¥¹¥È²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ô¥ó¥º¡¢¾Î¹æ¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£MyGO!!!!!¡ßAve Mujica¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡ª
1. MyGO!!!!!¡ßAve Mujica¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
9·î19Æü(¶â)15»þ°Ê¹ß¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¡Ö¥¹¥¿ー250¸Ä¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢10Æü´Ö¤ÇºÇÂç¡Ö¥¹¥¿ー2500¸Ä¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤Î9·î19Æü(¶â)15»þ¤«¤é9·î30Æü(²Ð)3»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë1²óÉ¬¤º¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢10·î9Æü(ÌÚ)3»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×10Æü´Ö¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. MyGO!!!!!¡ßAve Mujica¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
9·î19Æü(¶â)15»þ¤«¤é9·î29Æü(·î)14»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢Ave Mujica¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤ò¤æ¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ø¡×¥¤¥Ù¥ó¥ÈPÊó½·¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡ª
¡ú3Ä¹ºê¤½¤è¡ÊÆÃ·±Á°¡Ë
¡ú3Ä¹ºê¤½¤è¡ÊÆÃ·±¸å¡Ë
¡ú3ÄÇÌ¾Î©´õ¡ÊÆÃ·±Á°¡Ë
¡ú3ÄÇÌ¾Î©´õ¡ÊÆÃ·±¸å¡Ë
¢£¡ÖÆü¡¹¤Ï¿·¤¿¤ÊÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡ª
¡ú4¹â¾¾Åõ¡ÊÆÃ·±Á°¡Ë
¡ú4¹â¾¾Åõ¡ÊÆÃ·±¸å¡Ë
¡ú5ÀéÁá°¦²»¡ÊÆÃ·±Á°¡Ë
¡ú5ÀéÁá°¦²»¡ÊÆÃ·±¸å¡Ë
¡ú5Í×³ÚÆà¡ÊÆÃ·±Á°¡Ë
¡ú5Í×³ÚÆà¡ÊÆÃ·±¸å¡Ë
¢£Ave Mujica¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ØMas?uerade Rhapsody Re?uest¡ÙÄÉ²Ã·èÄê¡ª
9·î19Æü(¶â)15»þ¤Ë¡¢Ave Mujica¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ØMas?uerade Rhapsody Re?uest¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú9·î19Æü(¶â)15»þ¤ËÄÉ²ÃÍ½Äê¡Û
¡ØMas?uerade Rhapsody Re?uest¡Ù
²Î¡§Ave Mujica
ºî»ì¡§Diggy-MO¡Ç
ºî¶Ê¡§¤¢¤é¥±¥ó(SUPA LOVE)
ÊÔ¶Ê¡§¤¢¤é¥±¥ó(SUPA LOVE)
¢¨º£²ó¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤äÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBanG Dream!(¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª)¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¿·ºî¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡¢¤Þ¤¿2023Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ª¤è¤Ó¡¢2025Ç¯3·î¤ËºÇ½ª²ó¤òÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢Ave Mujica¤Î¿·ºî±Ç²è¤È¡¢¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¤æ¤á¡ç¤ß¤¿¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×¤È¤Ï
¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥ê¥º¥à¡õ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡£
´ÊÃ±Áàºî¤Î¥ê¥º¥à¥²ー¥à¤ÏºÇÂç5¿Í¤ÇÆ±»þ¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î³Ú¶Ê¤äÍÌ¾¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Î¥«¥Ðー³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Èー¥êー¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊLive2D¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤¯¡£
Äó¶¡³«»Ï¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¥æー¥¶ー¿ô¤¬1,600Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯9·î16Æü(²Ð)¤Ë8.5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥ê¥º¥à¡õ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à
Äó¶¡³«»Ï¡§2017Ç¯3·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÇÛ¿®¡§App Store¡¢Google Play
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
