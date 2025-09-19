¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Â»³²¼Ö¥ê¥æー¥¹¤Î¥¿¥¦Âè7 ²ó¥¿¥¦¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ï¥ÄËÌ³¤Æ»¾Þ¡×É½¾´¼°¤ò³«ºÅ
¡¡Â»³²¼Ö¢¨1¤Î¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§µÜËÜ ÌÀ³Ù¡Ë¤Ï¡¢9·î4Æü¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè7²ó¥¿¥¦¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¶¨»¿´ë¶È¾Þ¡Ö¥À¥¤¥Ï¥ÄËÌ³¤Æ»¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 »ö¸Î¤äºÒ³²Åù¤Ë¤è¤êÂ»²õ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¤³¤È
¢£¥¿¥¦¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥À¥¤¥Ï¥ÄËÌ³¤Æ»¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¢ー¥È»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤è¤ê¡Ö¥¿¥¦¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè£·²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤â¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¤«¤Ê¤¨¤ëÀ¤³¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥À¥¤¥Ï¥ÄËÌ³¤Æ»ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¹ÂÅÄ ·ò)¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¡Ö¥À¥¤¥Ï¥ÄËÌ³¤Æ»¾Þ¡×¤òÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü9·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼ÒµÜ¤Î¿¹Å¹¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÀîÂ¼¾ïÌ³¤è¤ê¼õ¾Þ¼Ô¤ØÉ½¾´¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥À¥¤¥Ï¥ÄËÌ³¤Æ»¾Þ¡× ¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
KEI¤µ¤ó¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡Ë
¡¡Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤ÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥À¥¤¥Ï¥ÄËÌ³¤Æ»ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò ¾ïÌ³¼èÄùÌò ÀîÂ¼ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö¼Ò¤ÏÆü¤´¤í¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î»Ù±ç¤ò¤Ä¤¦¤¸¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÎÏ¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¤ÎÍýÇ°¤Ë¤Ä¤¦¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£KEI¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ ±üËÜ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥Ï¥ÄËÌ³¤Æ»ÈÎÇäÍÍ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£KEI¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Î¼«Î©¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤êËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ã¤¬¤¤¼Ô¼«Î©¿ä¿Êµ¡¹½¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¢ー¥È»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡Ê¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤È¤·¤Æ»Ù±ç
³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÌ´¤ò¥¢ー¥È¤Ç³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦´ë²è¤ò¹Ô¤¦¡×¼Ò²ñ»²²Ã¤È½êÆÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó200ËüÂæ¤â¤ÎÇÑ´þ¼ÖÎ¾¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶ÈÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ»³²¼Ö¤ò¹ñÆâ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦126¥õ¹ñ°Ê¾å¤ØÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÂ»³²¼Ö¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¥â¥Î¤ÎÌ¿¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´11-2¡¡LA¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ µÜËÜ¡¡ÌÀ³Ù
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1997Ç¯6·î
Çä¾å¹â¡¡¡¡¡§ 432²¯±ß(2024Ç¯9·î´ü)
¼Ò°÷¿ô¡¡¡¡¡§ 607Ì¾(2024Ç¯9·îËö)
URL¡¡¡¡¡¡¡§ http://www.tau.co.jp
¢¨1 »ö¸Î¤äºÒ³²Åù¤Ë¤è¤êÂ»²õ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¤³¤È
