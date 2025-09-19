¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥ÈÅìµþ»ö¶È½ê¤ª¤è¤Ó´Ø·¸²ñ¼Ò°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅìµþ»ö¶È½ê¤ò²¼µ¤ÎµòÅÀ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥ÈÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸²ñ¼Ò£³¼Ò¤òÆ±µòÅÀ¤Ø°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼Ò¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª°ú¤Î©¤Æ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ °ÜÅ¾³µÍ×
½»½ê¡¡¡¡¡¡ ¡§¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¸ÞÃúÌÜ1ÈÖ2¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æー¥¸¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ïー21³¬
¶ÈÌ³³«»ÏÆü ¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê
¡Ú´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡Û
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡§045-514- 2770¡¡¢¨¿·ÈÖ¹æ
ÂÐ¾ÝÉôÌç¡¡¡§¼«Æ°¼Ö¡¦¹©¶È»ö¶ÈÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÈÆÍÑ»ö¶ÈÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñºÝ»ö¶ÈËÜÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ð±Ä´ë²èËÜÉô
¡Ú´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥ÈÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò¡Û
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡§045-514- 2780¡¡¢¨¿·ÈÖ¹æ
¡Ú¥«¥ó¥Ú¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò¡Û
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡§045-514- 2790¡¡¢¨¿·ÈÖ¹æ
¡Ú´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ê¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜÅ¹¡Û
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡§045-514- 2791¡¡¢¨¿·ÈÖ¹æ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èËÜÉô¡¡IR¡¦¹ÊóÉô¡ÊÀ¾Â¼¡Ë
E-mail¡§koho@als.kansai.co.jp
¢£ °ÜÅ¾³µÍ×
½»½ê¡¡¡¡¡¡ ¡§¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¸ÞÃúÌÜ1ÈÖ2¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æー¥¸¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ïー21³¬
¶ÈÌ³³«»ÏÆü ¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê
¡Ú´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡Û
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡§045-514- 2770¡¡¢¨¿·ÈÖ¹æ
ÂÐ¾ÝÉôÌç¡¡¡§¼«Æ°¼Ö¡¦¹©¶È»ö¶ÈÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÈÆÍÑ»ö¶ÈÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñºÝ»ö¶ÈËÜÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ð±Ä´ë²èËÜÉô
¡Ú´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥ÈÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò¡Û
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡§045-514- 2780¡¡¢¨¿·ÈÖ¹æ
¡Ú¥«¥ó¥Ú¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò¡Û
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡§045-514- 2790¡¡¢¨¿·ÈÖ¹æ
¡Ú´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ê¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜÅ¹¡Û
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡§045-514- 2791¡¡¢¨¿·ÈÖ¹æ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èËÜÉô¡¡IR¡¦¹ÊóÉô¡ÊÀ¾Â¼¡Ë
E-mail¡§koho@als.kansai.co.jp