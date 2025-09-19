¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦½é¡¢Èù¾®¤Ê¿¶Æ°»Ò´Ö¤ÎÆ±´ü¤ò¸÷¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù ～Ç¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÌÏ¤·¤¿¼¡À¤Âå¾ðÊóµ»½Ñ¤Î¼Â¸½¤Ø～
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
Èù¾®¤Ê¸÷ÁÇ»Ò¤òÍÑ¤¤¤Æ2¤Ä¤Îµ¡³£¿¶Æ°»Ò´Ö¤ËÊ£¿ô¤ÎÆ±´ü¾õÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿¶Æ°»Ò´Ö¤Î°Û¤Ê¤ëÆ±´ü¾õÂÖ¤ò½êË¾¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÂÎ·Ï¤Ê¤É¤Îµ²±¤ä³Ø½¬¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¸½¾Ý¤ÏÂ¿¿ô¤Î¿¶Æ°»Ò¤ÎÆ±´ü¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸³Åª¤Ê²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ¡¡ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡Ë¤Ï¡¢¥á¥¬¥Ø¥ë¥ÄÂÓ¤Îµ¡³£¿¶Æ°¤ò¥ìー¥¶¸÷¤Ë¤è¤ê¼«ºß¤ËÎåµ¯¡¦À©¸æ¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥È¥á¥«¥Ë¥«¥ëÁÇ»Ò¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÆ±´ü¾õÂÖ¤ÎÀ¸À®¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î´Ö¤ò½Ö»þ¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¸½¾Ý¤Ï¡¢À¸ÂÎ·Ï¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨·Ï¤Ë¹¤¯¸½¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÁÏÈ¯¤¹¤ëµ²±¤ä³Ø½¬¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¡Öµ¡Ç½¡×¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤ÇÀß·×²ÄÇ½¤Ê¿¶Æ°»Ò´Ö¤ÎÆ±´ü¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹âÅÙ¤Ê¡Öµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸ÂÎÌÏÊïµ»½Ñ¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¹ñ³Ø½Ñ»ï¡ÖScience Advances¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1. ÇØ·Ê
¡¡ÆÈÎ©¤Ê2¤Ä¤Î¥á¥È¥í¥Îー¥à¤ò1¤Ä¤ÎÅÚÂæ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤ò²ð¤·¤ÆÁê¸ßºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¥ê¥º¥à¤¬¤ä¤¬¤Æ°ìÀÆ¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤òÆ±´ü¸½¾Ý¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Î¿Þ1(a)¡Ï¡£·Ö¤Î½¸ÃÄÌÀÌÇ¤ä¥«¥¨¥ë¤Î¹ç¾§¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Êª¤Î±Ä¤ß¡¢2¤Ä¤Î¥ìー¥¶¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò´°Á´¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¥ß¥¯¥í¤«¤é¥Þ¥¯¥í¡¢¼«Á³²Ê³Ø¤«¤é¹©³Ø±þÍÑ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ËÆ±´ü¸½¾Ý¤Ï¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±´ü¸½¾Ý¤ò¿Í¹©¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤Ç¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÆ±»Î¤òÄ¹»þ´Ö°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥á¥È¥í¥Îー¥à¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÀºåÌ¤ËÆ±´ü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ë»þ¤ò¹ï¤à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Î¿Þ1(b)¡Ï¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±´ü¸½¾Ý¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Î¥Ë¥åー¥í¥ó¤¬¹½À®¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ë¥åー¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ðÊó½èÍý¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¿¶Æ°»Ò¤¬Æ±¤¸¥ê¥º¥à¤ÇÆ±´ü¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÈÊ£¿ô¤Î¥Ë¥åー¥í¥ó¤¬Æ±¤¸¶½Ê³¾õÂÖ¤È¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ËÎà»÷ÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢Æ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¹©ÁÇ»Ò¤òÍÑ¤¤¤ÆÆ±´ü¸½¾Ý¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾Æâ¤Çµ¯¤³¤ë¥¹¥Þー¥È¤Ê¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¤òÈë¤á¤¿¿Í¹©¥Ë¥åー¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¢¨2¤Î¼Â¸½¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¾Æâ¤Î¿À·Ð²óÏ©¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ë¥åー¥í¥ó¤¬¤½¤Î¾õÂÖ¤ò»þ¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊó½èÍý¤È¤¤¤¦¡Öµ¡Ç½¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¢¨3¡¢Àè½Ò¤Î¥á¥È¥í¥Îー¥à¤Î¤è¤¦¤ËÃ±°ì¤ÎÆ±´ü¾õÂÖ¤Ë°ÂÄê²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¾ðÊó¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±´ü¤¹¤ë¿¶Æ°»Ò¡Ê¥á¥È¥í¥Îー¥à¡Ë¤Î´Ö¤Ëµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ±´ü¾õÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î´Ö¤ò½êË¾¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ÎÆ³Æþ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤ÎÆ±´ü¾õÂÖ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©¸æµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¿¶Æ°»Ò´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¡ÊÅÚÂæ¡Ë¤¬ÁÇ»Ò¤Î·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ±´ü¾õÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Î¼ïÎà¤ä¡¢Æ±´ü/ÈóÆ±´ü¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Î¶¯¤µ¤ò½êË¾¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢NTT¤Ï1ÉÃ´Ö¤ËÌó5,000Ëü²ó¿¶Æ°¤¹¤ë2¤Ä¤Îµ¡³£¿¶Æ°»Ò¢¨4ÂÐ¤·¤Æ¡¢¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¸ßºîÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Ê£¿ô¤Î°Û¤Ê¤ëÆ±´ü¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î´Ö¤ò½êË¾¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿[¿Þ1(c)]¡£
