¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤Æ¡ª¤ï¤¿¤·¤Î ¤À¤¤¤¹¤¤Ê ¤·¤¼¤ó¡×Âè23²ó¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤³¤É¤â¥¨¥³³¨²è¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò³«ºÅ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¯³¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¼«Á³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè23²ó¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤³¤É¤â¥¨¥³³¨²è¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î19Æü¡ÊÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎºîÉÊ¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ß¤Æ¡ª¤ï¤¿¤·¤Î ¤À¤¤¤¹¤¤Ê ¤·¤¼¤ó¡×¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¡¢¶Ã¤¡¦ÉÔ»×µÄ¤ËËþ¤Á¤¿¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡¢¼«Í³¤Ç¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸øÊ¿¤«¤Ä¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÂç¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼«Á³¤ä¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡È¼«Á³¤ò³Ø¤Ö¥¨¥³¥Ä¥¢ーÂÎ¸³µ¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¼ÒÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/sc/soc_japan/ecokaiga/¡Ë¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î±þÊçºîÉÊ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´Ä¶¡¦¼«Á³¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´Ä¶¤ä¼«Á³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢³Ø¤Ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢2003Ç¯¤«¤é¤³¤É¤â¥¨¥³³¨²è¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎÂè22²ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é43,836ÅÀ¤Î±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Âè1²ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤«¤é±ä¤Ù766,021ÅÀ¤Î³¨¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤ä³¨²è¶µ¼¼¤Ê¤É¤«¤é¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¡¢¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Á³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅö¼Ò¤Î¡Ö2050Ç¯ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÁÃÍ¡¦¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î´Ä¶°Õ¼±¤ò¾úÀ®¤·¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¤³¤É¤â¥¨¥³³¨²è¥³¥ó¥¯ー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡×¢¨1¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖEmpowerment ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤ËèÆü¤òÊâ¤á¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡×¡¢¡ÖEcology »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥ä¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏµå´Ä¶¤ò¾ÍèÀ¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¡×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î±þÊçÍ×¹à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¥³¥ó¥¯ー¥ëÌ¾¡§Âè23²ó¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤³¤É¤â¥¨¥³³¨²è¥³¥ó¥¯ー¥ë
£²¡¥ºîÉÊ¥Æー¥Þ¡§¡Ö¤ß¤Æ¡ª¤ï¤¿¤·¤Î ¤À¤¤¤¹¤¤Ê ¤·¤¼¤ó¡×
£³¡¥±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î19Æü¡ÊÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¡Ë
£´¡¥±þÊç»ñ³Ê¡§¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¡Ê0ºÐ～¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý
£µ¡¥¼õ¾Þ¼Ô¿ô¡§
¡¡¡ÚÆþ¾Þ¼ÔÁí¿ô¡Ê¥¨¥³³¨²è¾Þ¡Ë¡Û1,000Ì¾¡¡
¡¡¡¡Æâ¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô100Ì¾¤Ø¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÂç¾Þ¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¾Þ¡¢
¡¡¡¡¥¿ー¥Êー¿§ºÌÆÃÊÌ¾Þ¡¢¥¿ー¥Êー¿§ºÌ¾Þ¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó½¾¶È°÷¾Þ¤Î³Æ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÚÃÄÂÎ¾Þ¡Û ³Ø¹»¾å°Ì¾Þ10ÃÄÂÎ
£¶¡¥±þÊçÊýË¡¡§
¡Ê£±¡ËÈ¬¤ÄÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¡Ê27cm¡ß38cm¡¦½Ä²£¼«Í³¡Ë¤Î²èÍÑ»æ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯
¡¡¡¦²èºà¤Ï¿§±ôÉ®¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¡¢³¨¤Î¶ñ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ú¥ó¤Ê¤É¼«Í³¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¥Ç¥¸¥¿¥ëºîÉÊ¤ä¡¢»æ¡¢»å¤Ê¤É¤ÎÎ©ÂÎÊª¤ò¥³¥éー¥¸¥å¤·¤¿ºîÉÊ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈ¬¤ÄÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î²èÍÑ»æ°Ê³°¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¾Þ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ºîÉÊ¤âÊÖµÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦È¬¤ÄÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î²èÍÑ»æ¤Ï27cm¡ß39cm¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¤´¼«¿È¤Ç27cm¡ß38cm¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£27cm¡ß39cm¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤â±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¾ÞÅù¤Ç¤´¼«¿È¤Î³¨¤¬°ìÉôÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£²¡Ë±þÊçÍÑ»æ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¡¢¤Ï¤¬¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë
¡¡¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/sc/soc_japan/ecokaiga/¡Ë¤è¤ê±þÊçÍÑ»æ¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£³¡ËºîÉÊ¤¬ÀÞ¤ê¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂæ»æ¤Ê¤É¤ÇÊä¶¯¤·¤¿ÉõÅû¤ËÆþ¤ì¡¢±þÊç´ü´ÖÆâ¤Ë²¼µ°¸Àè¤ËÍ¹Á÷
¡¡¡¡¡¡¢©354-0045
¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì¸©Æþ´Ö·´»°Ë§Ä®¾åÉÙ236-1
¡¡¡¡¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤³¤É¤â¥¨¥³³¨²è¥³¥ó¥¯ー¥ë»öÌ³¶É °¸
£·¡¥¤½¤ÎÂ¾¡§
¡Ê£±¡Ë±þÊçºîÉÊ¤Ï¤´ËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Ì¤È¯É½¤Î¤â¤Î£±ÅÀ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡ÊÂ¾¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë±þÊçºÑ¤ß¤ÎºîÉÊ¤Ï±þÊç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡Ê£²¡ËÂè»°¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¡ÊÌÏ¼Ì¡¦¥È¥ìー¥¹Åù¤ÎÆó¼¡Åª»ÈÍÑ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±þÊç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¾Þ¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Þ¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¤½¤ÎÂ¾±þÊçÍ×¹à¤ä±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¤Î¾ÜºÙ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ÞÉÊÅù¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/sc/soc_japan/ecokaiga/¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´±þÊç¤ÎÁ°¤Ë¡¢É¬¤º¤ª»ÒÍÍ¤ÈÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ç°ì½ï¤ËÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡§
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤³¤É¤â¥¨¥³³¨²è¥³¥ó¥¯ー¥ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.bridgestone.co.jp/sc/soc_japan/ecokaiga/
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°
https://www.bridgestone.co.jp/csr/soc/index.html
²áµî¼Â»Ü¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î³µÍ×µÚ¤Ó·ë²Ì
https://www.bridgestone.co.jp/sc/soc_japan/ecokaiga/award/index.html
¢¨£±¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¤ー¥¨¥¤¥È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö2050Ç¯ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÁÃÍ¡¦¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/¡Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¼´¤È¤·¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤¡ÖE¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë8¤Ä¤Î²ÁÃÍ¡ÊEnergy¡¢Ecology¡¢Efficiency¡¢Extension¡¢Economy¡¢Emotion¡¢Ease¡¢Empowerment¡Ë¤ò¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤ÌÜÅª¤È¼êÃÊ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¡¦¼Ò²ñ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¡ä¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¹Êó¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÉôÌç¡¡TEL¡§03-6836-3333
¡ã¤ªµÒÍÍ¡ä¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120-39-2936
