¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Î¥¬¥é¥¹À½Â¤¥é¥¤¥ó¿·Àß¤Ë¸þ¤±¡¢NovaSklo¼Ò¤Èµ»½Ñ»Ù±ç·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§ºÙ¾Â¡¡½¡¹À¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎPilkington Technology Management Limited¼Ò¡Ê±Ñ¹ñ¡¢°Ê²¼¡ÖPTML¡×¡Ë¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥ー¥¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥íー¥ÈÈÄ¥¬¥é¥¹À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Î·úÀß¤Ë¸þ¤±¡¢¸½ÃÏ´ë¶ÈNovaSklo¼Ò¤Èµ»½Ñ»Ù±ç·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PTML¤ÏÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÎÀß·×¡¢·úÀß¡¢»î±¿Å¾¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æµ»½ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¸å¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¡¢°ÂÁ´À¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÅÀ¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊºÇ¿·´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç½é¤á¤Æ¤«¤ÄºÇÂç¤ÎÀßÈ÷¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ñºÝ¿å½à¤Ë±è¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥ó¤ÎºöÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ESG¡Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ë´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯À½Â¤µ»½Ñ¤äÀßÈ÷¤ÎºÇÅ¬²½¡¢Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸¡¢ÊªÎ®¡¢CO₂ÇÓ½ÐÎÌ´ÉÍý¡¢¥ê¥¹¥¯É¾²Á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½õ¸À¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÆâ¤Ç¹ñºÝ´ð½à¤Ë½à¤¸¤¿¥Õ¥íー¥ÈÈÄ¥¬¥é¥¹¤ÎÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢Æþ°ÍÂ¸¤Î·Ú¸º¤ä¹ñÆâ¤Î·úÃÛÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢300¿Í°Ê¾å¤Î¿·µ¬¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¼¹¹ÔÌò¾ïÌ³¡¢·úÃÛ¥¬¥é¥¹»ö¶ÈÉôÌçÄ¹¡¡¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥»¥¹¡¦¥«¥¹¥Æ¥£ー¥ê¥ã¡ÊLeopoldo Garces Castiella¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÜ·ÀÌó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ë¶È¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Î¿ä¿Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»º¶È³¦¤Î»Ù±ç¤Î¹¥Îã¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏNSG¥°¥ëー¥×¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ê»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
NovaSklo¼Ò¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²ñ¼ÒEFI¥°¥ëー¥×ÁÏÀß¼Ô¡¡¥¤¥´ー¥ë¡¦¥ê¥¹¥¡ÊIgor Liski¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¬¥é¥¹À½Â¤µ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ100Ç¯°Ê¾å¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊºÇÂç¤ÎÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢À¤³¦¿å½à¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÆ³Æþ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤ÎÂî±ÛÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î·úÀß¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤â²ÃÂ®¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
NovaSklo¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NovaSklo¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥ー¥¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¹ñ½é¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯·¿¤Î¥Õ¥íー¥ÈÈÄ¥¬¥é¥¹À½Â¤¹©¾ì¤Î·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëEFI¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢²¤½£¤Î¼çÍ×¤Ê¥Õ¥íー¥ÈÈÄ¥¬¥é¥¹ÀßÈ÷¥áー¥«ー¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NovaSklo¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§novasklo.com
NSG¥°¥ëー¥×¡ÊÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NSG¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·úÃÛ¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¬¥é¥¹¥áー¥«ー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹»ö¶È¤Ï¡¢³Æ¼ï·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥Í¥ëÍÑ¥¬¥é¥¹Åù¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹»ö¶È¤Ï¡¢¿·¼ÖÍÑ(OE)¥¬¥é¥¹¤äÊä½¤ÍÑ(AGR)¥¬¥é¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤Î¼çÍ×À½ÉÊ¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä¥¹¥¥ã¥Êー¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¤ÎÊä¶¯ºà¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥¹¥³ー¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¤ä¥¬¥é¥¹¥Õ¥ìー¥¯¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
(ÊóÆ»´Ø·¸Åù¡Ë¡¡¹ÊóÉô ¹ÊóÉôÄ¹¡¡Èøºê¡¡À¯°ì TEL: 070-4349-8712 ¡Ê·ÈÂÓ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¥Úー¥¸¡Ë https://www.nsg.co.jp/ja-jp/contact-us
