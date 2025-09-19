¥¥Ã¥º¡¦¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥çー¤Ê¤É¡¡¿´²¹¤Þ¤ë¡È¤¢¤Ã¤¿¤«ÂÎ¸³¡É¤Ï²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ø¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
ÆüËÜ°ì¤Î¥¥Ã¥º¥ê¥¾ー¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)～12·î25Æü(ÌÚ)¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¤ÎÆæ²ò¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿»²²Ã·¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥çー¤¬¥²¥¹¥È¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·ºÆ¤Ó³«ºÅ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Æü¤¬ÄÀ¤à¤È·Ê¿§¤¬°ìµ¤¤Ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£ËÜÇ¯¤Ï¥¥Ã¥º¡¦¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ë¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¸÷¤Î¿§¤ÎÊÑ²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ëËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹³µÍ×¡ä
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡Û¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢Â¾
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥¥Ã¥º¡¦¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ê¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¡Ë¡¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ìー¥É¡¿¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Û¥ê¥Çー¡¦¥Ï¥ó¥È2025¡¿¥ê¥º¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¿¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¿¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä&¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¡¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤à¡Ë¡¿¥Ñー¥¯Æþ¾ìÎÁ¶â¤ÏÊÌÅÓÍ×
4¤Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
£±. ¸÷¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï²»¤Î±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×
ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡£ËÜÇ¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È¤¿¤Î¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡É¤¬¥¨¥ë¥Õ¤ÎËâË¡¤Ç¸÷¤ËÊÑ¤ï¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥¨¥ê¥¢¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸÷¤È²»¤Î±éÁÕ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ²»¤òÌÄ¤é¤·¡¢¸÷¤Î¿§¤ÎÊÑ²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Ê¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¡Ë¡Û¥Ê¥¤¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥¨¥ê¥¢
¢¥¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¥¤¥áー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£². ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥Ñー¥Ä¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ìー¥É¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥«ー¥È¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥´(R) ¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Î¥È¥ìー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ìー¥É¡×¡£¸ÂÄê¥Ñー¥Ä¤ÏÁ°È¾¸åÈ¾¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´13¼ï¡ª²¿¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¡ÈÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡É¡£ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ìー¥É*¡×¤âÊ»¤»¤Æ¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ìー¥É¤È¤Ï¡§¤´¼«¿È¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¡¢¥ì¥´¥ì¥Ê¡Ê½¾¶È°÷¡Ë¤¬¥Íー¥à¥×¥ìー¥È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û¥ì¥´(R) ¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¢¨1¿Í1Æü1²ó¤Þ¤Ç
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¤´ÍÑ°Õ
¢¨´ü´Ö¤ÎÁ°È¾¡¢¸åÈ¾¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñー¥Ä¤òÀÚ¤êÂØ¤¨Í½Äê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¿Á°È¾7¼ï¡¢¸åÈ¾7¼ï¡Ê¶¦ÄÌ1¼ï¡Ë¤ÎÁ´13¼ïÎà¡Ë
Á°È¾¡§11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¸åÈ¾¡§12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£³. Âç¿Íµ¤¤ÎÆæ²ò¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¿Ê²½¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Û¥ê¥Çー¡¦¥Ï¥ó¥È2025¡×
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÈÆæ²ò¤¡É¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Î¥¨¥ë¥Õ¡×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñー¥¯Æâ¤Ç4¤Ä¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶ËþºÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÃµº÷¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ææ²ò¤¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ñー¥¯Æâ³Æ½ê¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡¡¢¨Ææ²ò¤¥·ー¥È¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛÉÛ
£´. °ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë»²²Ã·¿¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥çー¡Ö¥ê¥º¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×
¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¥¨¥ë¥Õ¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥²¥¹¥È»²²Ã·¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥çー¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡£²Î¤Ë¥À¥ó¥¹¡¢³Ú´ï¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢
¡Ú³«ºÅ²ó¿ô¡ÛÅöÆü¤Î¥·¥çー¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¡¢Ãæ»ß¤Þ¤¿¤Ï±é½ÐÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¥¥·¥çー¥¤¥áー¥¸¡Ê2024Ç¯»þ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
»×¤¤½Ð¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î·Ê¿§
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢Ìó61Ëü¸Ä¤Î¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹â¤µ10m¡¢Éý4m¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ä¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎµðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤â¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1,000Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¾½ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¡×¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü¤í¤¦·Ê¿§¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
¡ÚÀ¤³¦¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥¿¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ver.¡¿³Æ900±ß¡Û
ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤¬¤¢¤ë9¥«¹ñ¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¢¥é¥Ö⾸Ä¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥É¥Ð¥¤¡Ë¡¦´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡Ë¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò½¸¤á¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬º£Ç¯¤â½¸·ë¡£
3¥á¥Ë¥åー¤ò¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¡Ê2,500±ß¡Ë¤Ç¡Ö¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ÜÅ·¥«¥ìー¤¤·¤á¤ó¡ÊÆüËÜ¡Ë
¢£¥«¥êー¥Ö¥ë¥¹¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¢¨¥×¥ê¥Þ¥Ï¥à¤Î¹á·°¤¢¤é¤Ó¤¥Ýー¥¯¥í¥ó¥°¥¦¥¤¥ó¥Êー¤ò»ÈÍÑ
¢£¥¨¥¤¥Ö¥ë¥¹¥ー¥Ðー¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë
¢£ñ»Ò¥É¥Ã¥°¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¢£¥Ï¥Ëー¥Áー¥º¥Üー¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¢£¥ë¥«¥¤¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥¢¥é¥Ö⾸Ä¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥É¥Ð¥¤¡Ë¡Ë
¢£¥ßー¥´¥ì¥ó¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë
¢£¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë
¢£¥Õ¥£¥êー¥º¥Áー¥º¥¹¥Æー¥¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¢¨¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ê11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡È¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Þ¥ó¡É¡¿12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡È¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡É¡Ë
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¡¿³Æ800±ß¡Û
¢£¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë
¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ªÉ¡¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î³Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶ËþºÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥Þ¥Õ¥£¥ó¡£
¢£Àã¤À¤ë¤Þ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥àー¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¸ýÍÏ¤±¤è¤¤¥àー¥¹¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥½ー¥¹¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥¤ー¥Ä¡£
¢£ÂçÊ¡¥¢¥¤¥¹¤Î¤¼¤ó¤¶¤¤»ÅÎ©¤Æ¡ÊºÌ¡Ê¤¤¤í¤É¤ê¡ËÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë
²¹¤«¤¤¤¼¤ó¤¶¤¤¤È¡¢¤â¤Ã¤Á¤êÂçÊ¡¥¢¥¤¥¹¤ÎÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤°ìÉÊ¡£
¡Ú¤¢¤Ã¤¿¤«¥É¥ê¥ó¥¯¡¿³Æ800±ß¡Û
¢£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥³¥¹¥¿¥³ー¥Òー¤Î¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡Ê¥³¥¹¥¿¥³ー¥Òー¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¢£¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥³¥¹¥¿¥³ー¥Òー¤Î¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¤Î¥¤¥Á¥´¤ò
¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡£Çò¤ÈÀÖ¤Î¥«¥éー¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥³¥¹¥¿¥³ー¥Òー¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤òºÌ¤ë¡¢¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë2³¬¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¦¥Ðー¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤âÍÑ¤ÈÂç¿ÍÍÑ¡¢2¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥Ã¥º¥³ー¥¹¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ç¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥ー¥Á¥§ー¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¿17»þ～21»þ
¡ÚÎÁ¶â¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥Ã¥º¥³ー¥¹¡Ê3～12ºÐÂÐ¾Ý¡Ë¡§3,000±ß¡¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¡§10,000±ß
¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¥Ö¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë2³¬¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥åー¤Î¥Õ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÂç¿Í¡§6,000±ß¡¿¤³¤É¤â¡§3,000±ß¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¡Ú¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ê¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¿¤Á¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÈóÇäÉÊ¤ä¸ÂÄêÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Â¾
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï´ü´ÖÃæ¤ËÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨1²ñ·×¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤ÏÉÔ²Ä¡Ë
¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ÎÃÂÀ¸·î³ä°ú¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢³ä°ú¸å¤Î¶â³Û¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡Ú¡È¥ì¥´(R) ¥µ¥ó¥¿¥Ï¥Ã¥È¡É¤Ç¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥²¥Ã¥È¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ï¥Ã¥È¡Ê»Ò¤É¤â¡§1,800±ß¡¿Âç¿Í¡§2,000±ß¡Ë¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥ç¥Ã¥×Â¾
¡Ú¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
£±.¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Þ¥ó¡Ê11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë
£².¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡Ê12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë
¢¨¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ÎÃÂÀ¸·î³ä°ú¤ò¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¡
¡Ú¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥²ー¥à¤Ç¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥²¥Ã¥È¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ÎÆÃÀß¥Æ¥ó¥È¤Ç¤â¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥²ー¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Á´¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥²ー¥à¶¦ÄÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È·ô¡Ê4¥²ー¥àÊ¬2,800±ß¡¿7¥²ー¥àÊ¬4,800±ß¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢
¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û³Æ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥²ー¥à
¢¨¥»¥Ã¥È·ô¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢¨¥»¥Ã¥È·ô¤ÏÁ´¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¶¦ÄÌ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ÎÃÂÀ¸·î³ä°ú¤Ï¤´ÍøÍÑÉÔ²Ä
¢¨¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»