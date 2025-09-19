¥Õ¥§¥ê¥«¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¤¬¶ÈÌ³Äó·È
¥Õ¥§¥ê¥«¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ç¼Â¼ Å¯Æó¡¢°Ê²¼¡ÖFPM¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Íû ¹ä¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¡×¡Ë¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢FPM¤¬¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤ÃÏ°èÄÌ²ß¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay[i]¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¡×¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖStarPay[ii]¡×¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤È°èÆâ¾ÃÈñ¤òÂ¥¤¹ÃÏ°èÄÌ²ß¡Ê¥Þ¥Íー¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÀÇ¶â¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°è³°Î®½Ð¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µー¥Ó¥¹Ï¢·Èµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤¬ÃÏ°èÆâ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÃÏ°èÄÌ²ß¡Ë¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°è³°Î®½Ð¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¡×³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±
¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤È¡¢¸ÂÄêÃÏ°èÆâ¤Ç½Û´Ä¤¹¤ëÃÏ°èÄÌ²ß¤ÎÎÉ¤µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡×¤Î¿·¤·¤¤ÃÏ°èÄÌ²ß¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
FPM¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤ÎÃÏ°èÄÌ²ß¡Ê¥Þ¥Íー¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÀÇ¶â¡Ë¤¬°è³°¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËÉ¤²¤º¡¢À¯ºö¸ú²Ì¤¬½½Ê¬¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ÔÌ±¤äµÄ²ñ¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇFPM¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¡Ö°è³°Î®½Ð¤·¤Ê¤¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¤Î¡ÖStarPay¡×¤ÈÀÜÂ³¡¢Ê£¿ô¤ÎÁ´¹ñÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¼Ô¤¬ÁªÂò¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÊØÀ¡×¤È¡Ö°è³°Î®½Ð¤·¤Ê¤¤¡áÃÏ°èÄÌ²ß¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼çÍ×¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï»È¤¤´·¤ì¤¿·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î¾ÃÈñ½Û´Ä¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô»ö¶È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°èÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¦ÉÊ·ô¤È¤·¤Æ¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ°èÄÌ²ß¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¡×¤Ï¡¢AEON Pay[iii]¡¢au PAY[iv]¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤[£ö]¡¢¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î3¼Ò¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸ådÊ§¤¤(R)[vi]¤È³ÚÅ·¥Ú¥¤[vii]¤È¤âÏ¢·ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¡×¥¢¥×¥ê¤ÇÅ¹Æ¬¤Î¶¦ÄÌÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢»ÙÊ§¶â³Û¤òÆþÎÏ¸å¡¢»ÙÊ§ÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥×¥ê¤¬µ¯Æ°¤·¡¢·èºÑ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È³Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑÊ§¤¤¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
- ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¤Î¸ú²ÌºÇÂç²½¡¡¡§¡¡ ÃÏ°è¸ÂÄê´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÃÏ°èÄÌ²ß¡Ë¤ÏÃÏ°èÆâ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Åê¤¸¤¿Í½»»¡ÊÀÇ¶â¡Ë¤¬³Î¼Â¤ËÃÏ°èÆâ¤Ç½Û´Ä
- »ÔÌ±ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¡¡§¡¡·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁªÂò»è³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î»²²Ã¤¬ÍÆ°×¤Ë¡£½¾Íè¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶ÈÆ±ÍÍ¡¢·èºÑ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÉÕÍ¿´ð½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ°è¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È+³Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æ±»þ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë
- ¥¢¥×¥ê¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³èÍÑ¡¡¡§¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¾¦ÉÊ·ô»ö¶È¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ä¡¢ÃÏ°èÄÌ²ß¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë
- Æ³Æþ¤ÎÍÆ°×¤µ¡¡¡§¡¡Æ³Æþ¤¬Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½¡§ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢¥¯ー¥Ý¥óÇÛ¿®¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¥¢¥×¥ê¤ËÅëºÜ²ÄÇ½
¡Ú¤³¤ó¤Ê¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
- ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¤Ç¤Î´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°è³°Î®½Ð¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ÆÈ¼«¤ÎÃÏ°èÄÌ²ß»ö¶È¤ÏÆ³Æþº¤Æñ¤À¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê·ÐºÑ¿¶¶½ºö¤ò¤ªµá¤á¤ÎÊý
- ·ÑÂ³Åª¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»Üºö¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¾¦ÉÊ·ô»ö¶È¡¦ÃÏ°èÄÌ²ß»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- »æ¤Î¾¦ÉÊ·ô¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
2025Ç¯10·î¤«¤é¹Åç»Ô¤Î³Ú¡¹±à¾¦Å¹³¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆPoC¡Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ç30¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ä¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤ÎÃ»´üÅª»Üºö¤Î¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï·ÑÂ³Åª¤ÊÃÏ°èÄÌ²ß»ö¶È¤ä·èºÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·ò¹¯¡¦¥¨¥³¡¦¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³èÌ©Ãå·¿¤Î´±Ì±¥µー¥Ó¥¹¤ò½¸Ìó¤¹¤ë»ÔÌ±¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FPM¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¤Ï¡¢º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¡¦Å¹ÊÞ¡¦½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ò¡Ö±ß¤è¤ê±ï¡×¤Ç·ë¤Ó¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖStarPay¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
StarPay¤Ï¡¢QR¥³ー¥É[viii]¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢³Æ¼ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò°ì³ç¤Ç¿½¹þ¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤¢¤ï¤»¤Æ50°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤äÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ê¥«¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2008Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¡¦»ÔÌ±¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ËÃÏ°èÄÌ²ß¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥³¡¢SDGs¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://felicapocketmk.co.jp/
¤Þ¤Á¥È¥¯Pay¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://felicapocketmk.co.jp/machitokupay/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¥²ー¥È¥¦¥§¥¤»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2015Ç¯¤ËQR¥³ー¥É·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖWeChatPay¡×¤òÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë½é¤á¤ÆÆ³Æþ¡£°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤ÎQR¥³ー¥É·èºÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÅ¹ÊÞ¤Ë°ìÅÙ¤ËÆ³Æþ¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖStarPay¡×¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¤Ï¡ÖStarPay¡×¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.netstars.co.jp/
[i] ¡Ö¤Þ¤Á¥È¥¯ Pay¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¤«¤éÅÐÏ¿¾¦É¸½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
[ii] ¡ÖStarPay¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥º¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
[iii] ¡ÖAEON Pay¡×¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
[iv] ¡Öau PAY¡×¤Ï¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
[£ö] ¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«¥ê¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
[vi] ¡ÖdÊ§¤¤(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
[vii] ¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
[viii] ¡ÖQR¥³ー¥É¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£