NEC¡¢Zoom Phone ¤ò 11 Ëü¿Í¤ËÆ³Æþ¤·¡¢ÅÅÏÃ´ØÏ¢¥³¥¹¥È¤ò 7 ³äºï¸º
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËNEC¥Í¥Ã¥Ä¥¨¥¹¥¢¥¤ ¶âÍ»¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡¡Ã´ÅöÉôÄ¹ µÈÅÄ¹§µª»á¡¢NEC Corporate EVP ·ó CIO ¾®¶Ì¹À»á¡¢NEC ¥Ç¥¸¥¿¥ëID¡¦Æ¯¤ÊýDXÅý³çÉô ¥·¥Ë¥¢¼ç´´ ¾®¸ýÏÂ¹°»á¡¢NECÆ± ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー À¶¿å³Ù»Ë»á
2025Ç¯9·î18Æü¡¢ÆüËÜ¡¢Åìµþ - Zoom Communications, Inc(https://www.zoom.com/ja)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Î¥¼¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¡§ Eric Yuan ¡¢°Ê²¼ Zoom ¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í ZVC JAPAN ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¿¹ÅÄÎ´Ç·¡¢°Ê²¼ NEC¡Ë¤¬¡¢2025 Ç¯½Õ¤Ë¥°¥ëー¥×Á´¼Ò¤Î¹ñÆâ½¾¶È°÷Ìó 11 Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë Zoom Phone(https://www.zoom.com/ja/products/voip-phone/) ¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ìó £· ³ä¤ÎÅÅÏÃ´ØÏ¢¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1899 Ç¯¤ËÁÏ¶È¤· 125 Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä NEC ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î ICT ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼«¼Ò¤ò¥¼¥íÈÖÌÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼«¤é¼Â¾Ú¤¹¤ëÃæ¤ÇÆÀ¤¿¡È³è¤¤¿¡É¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥¼¥í¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢ÄÌ¿®¡¢AI¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼ÎÎ°è¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î DX ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025 Ç¯½Õ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥°¥ëー¥×Á´¼Ò¤Î¹ñÆâ½¾¶È°÷Ìó 11 Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É PBX ¥µー¥Ó¥¹¡ÖZoom Phone¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó 1 Ç¯¤Ç°Ü¹Ôºî¶È¤ò´°¿ë¤·¡¢ÄÌÏÃÎÁ¤ò´Þ¤àÅÅÏÃ´ØÏ¢¥³¥¹¥È¤ÎÌó 7 ³äºï¸º¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEC ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²þ³×¤È PBX ¥¯¥é¥¦¥É²½¤ÎÇØ·Ê
NEC ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²þ³×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º±ß³ê¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー´Ä¶¡×¤ÎÀ°È÷¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ³×¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Zoom Meetings(https://www.zoom.com/ja/products/virtual-meetings/?lang=jp-JP) ¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ê¤ë»Üºö¤È¤·¤ÆÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î PBX ¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤¬¿»Æ©¤¹¤ë°ìÊý¡¢½Ð¼Ò¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤¬½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹ PBX ¤ÎÊÝ¼é´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¯¤È¤¤¤¦ÀßÈ÷ÌÌ¤Î²ÝÂê¤È¡¢AI »þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó ¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¥¯¥é¥¦¥É²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢NEC ¤Ç¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¥¯¥é¥¦¥É PBX¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥¼¥í¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸³ÍÆÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Zoom Phone ºÎÍÑ¤ÎÍýÍ³
2023 Ç¯¤«¤é¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤«¤é Zoom Phone ¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²»¼Á¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶²¼¤Ç¤Ï³Æ¼Ò¤È¤âÂçº¹¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Âð¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶²¼¤Ç¤Ï Zoom Phone ¤Î²»¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÁàºîÀ¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë UI¤Ç¡¢Å¾Á÷¤¬ÁÇÁá¤¯¹Ô¤¨¡¢¸í¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤Ç¤¹¡£NEC ¼ÒÆâ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹ PBX ¤ÈÈæ¤Ù¡¢½é´üÈñÍÑ¤È±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÎ¾Êý¤¬ºï¸º¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤ËÃßÀÑ¤·¤¿ÄÌÏÃ¥Çー¥¿¤ÈÀ¸À® AI ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Çー¥¿ÊÝ´É¤äÊ¬ÀÏ¤ËÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡¢ºÎÍÑ¤ÎÂç¤¤Ê·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Zoom Phone ¤ÏÄÌÏÃ¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤òÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¤ÇÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢Zoom ÆÈ¼«¤ÎAI µ¡Ç½¡ÖZoom AI Companion(https://www.zoom.com/ja/products/ai-assistant/)¡×¤âÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoom Phone Âçµ¬ÌÏÆ³Æþ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÍøÊØÀ¸þ¾å
Zoom Phone ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ NEC ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÎµòÅÀ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿ PBX ´Ä¶¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¡¢ÉôÌç¤´¤È¤ËÃ´Åö¼Ô¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥Ëー¥º¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢11 Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î°Ü¹Ô¤òÌó 10 ¥«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç´°¿ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤¿µ¡Ç½¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Zoo£í ¤Îµ»½ÑÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â°Ü¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Zoom Phone ¤ÎÆ³Æþ¸å¤Ï¡¢½¾Íè¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ç¤·¤«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é±þÂÐ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÉÍýÉôÌç¤Ç¤ÏÄÌÏÃ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹ PBX ¤ÎÅ±ÇÑ¤ÈÄÌ¿®²óÀþ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÒÆâÀßÈ÷¤òÂçÉý¤Ë¥¹¥ê¥à²½¤·¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÄÌÏÃÎÁ¤ò´Þ¤àÅÅÏÃ´ØÏ¢¥³¥¹¥È¤Ï½¾ÍèÈæ¤Ç 7 ³äºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoom ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤¬»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó ¡ß À¸À® AI¡×
¸½ºß¡¢ NEC ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²þ³×¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó ¡ß À¸À® AI¡×¤È¤¤¤¦¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥× ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Ï¥áー¥ëÍúÎò¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¼ÒÆâ¤Î´ûÂ¸¥¹¥È¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤ä¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎÀ¸À® AI¡Öcotomi¡Ê¥³¥È¥ß¡¢Ãí¡Ë¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ðÈ×¹½ÃÛ¤È³èÍÑ¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Zoom ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤Ç¤¹¡£Zoom ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó ¥Çー¥¿¤ò¼´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Zoom ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢NEC ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡ÈAI ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ¯¤Êý¡É¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
おµÒÍÍ»öÎãÁ´Ê¸¤ª¤è¤ÓÆ°²è¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.zoom.com/ja/customer-stories/nippon-electric-company/)¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(Ãí)¡¡cotomi(¥³¥È¥ß)¡×¤ÏNEC¤¬³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤Ð¤Ë¤è¤êÌ¤Íè¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤È¡×¤¬¡Ö¤ß¤Î¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤ò¼´¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÈÈ¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ÈNEC¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://jpn.nec.com/LLM/index.html
