³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¥×¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»°ÂðÀµ´õ¡¿¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21¡ÊMM21¡ËÃÏ¶è¡Ö²£ÉÍ¥³¥Í¥¯¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ø°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ögrape¡×¤¬·Ç¤²¤ë
»þÂå¤Ë±è¤Ã¤¿Í¥¤·¤µ¤ä¿´Ë¤«¤Ê´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¹þ¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤Ö¤É¤¦¤ÎÌ¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÅÁÇÅ¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÇÞÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¡Èvine of emotion¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¶ÈÌ³¤ËÀºÎå¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¼Ò°÷°ìÆ±¡¢¤è¤ê°ìÁØ³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£°ÜÅ¾Àè
¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤»°ÃúÌÜ£³ÈÖ£³¹æ
²£ÉÍ¥³¥Í¥¯¥È¥¹¥¯¥¨¥¢12³¬
¢£ÅÅÏÃ
045-548-3640
¢£FAX
045-548-3647
¡¡¢¨ÅÅÏÃ¤ÈFAX¤ÏÊÑ¹¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¶ÈÌ³³«»ÏÆü
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
ºùÌÚÄ®±Ø¡ÊJRµþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ¡¿²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ó¡ËJRÅì¸ý¡ÊËÌ²þ»¥¡Ë¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¡¡¡¡¡¡¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¡Ê¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ë½Ð¸ý1¡Ê¥°¥é¥ó¥âー¥ë¸ý¡Ë¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¥×
²ñ¼Ò³µÍ×¡§https://grapee.co.jp/
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2000Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§8,400Ëü±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ3-6-5 ¿·²£ÉÍÂè°ìÀ¸Ì¿¥Ó¥ë9F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¥×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
