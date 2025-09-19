¡Ú10/11¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡Ã¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä¥»¥ß¥Êー¡Û¹ñÀÇOBÀÇÍý»Î¤¬¸ì¤ë¡ªÀÇÀ©¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤¿¸¤¤¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä½Ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý µ®ºÜ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶ËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä¤Î¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤äÀÇÀ©¤Î´ðËÜ¤ÈºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤¬³Ø¤Ù¤ë¡ÖÀÇÀ©¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤¿¸¤¤¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä½Ñ¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¢¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¡¡½¡·Á µÈ¸÷»á¤È¾åÅÄÂÙ»ÒÀÇÍý»Î»öÌ³½êÀÇÍý»Î ¾åÅÄÂÙ»Ò»á¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤·¡¢¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä¤ÎÀáÀÇºö¤äÆþµïÎ¨Äã²¼¤äÏ·µà²½¤Ê¤É¡¢Ä¹´ü°ÂÄê·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³«ºÅÇØ·Ê
¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤äÁêÂ³À©ÅÙ¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ä½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇÀ©¤Î´ðËÜ¤«¤éºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤·¡¢¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤È¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡14:00～17:00¡Ê13:30 ¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶»°ÃúÌÜ£·ÈÖ£±¹æ¡¡Áê¸ß´Û110¥¿¥ïー 5³¬
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óËÜ¼Ò²ñµÄ¼¼
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ(»öÁ°Í½ÌóÀ©)
Äê°÷¡§15Ì¾(ÀèÃå½ç)
¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÊç½¸½ªÎ»
¢¡¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Âè1Éô¡¡14:00～
¡Ö¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä£µ¤Ä¤ÎÊÉ¡×
～¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä¤ÏÂç¾æÉ×¤«～
Âè2Éô¡¡15:00～
¡ÖÀïÎ¬Åª¥¢¥Ñー¥È·Ð±Ä¤È¤Ï¡×
～ÊÉ¤ÎÂÐºö¤È¼ºÇÔ»öÎã¡¦À®¸ù»öÎã～
Âè3Éô¡¡16:15～
¡ÖÀÇÀ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÀïÎ¬·Ð±Ä¡×
～Ë¡¿Í²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È～
17:00～
¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡¿»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¢¡ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥³¥¢¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½
½¡·Á µÈ¸÷¡Ê¤à¤Ê¤«¤¿¡¡¤è¤·¤ß¤Ä¡Ë»á
Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡Ê¹ñÀÇÀìÌç´±¡ËºÎÍÑ
Åìµþ¹ñÀÇ¶ÉÄ´ººÉô¤Ë¤ÆÂçË¡¿Í¤ÎË¡¿ÍÀÇÄ´ºº¤Ë½¾»ö
ËÅçÀÇÌ³½ð¡¦ÆüËÜ¶¶ÀÇÌ³½ð¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤òÎòÇ¤
¾åÅÄÂÙ»ÒÀÇÍý»Î»öÌ³½êÀÇÍý»Î
¾åÅÄÂÙ»Ò¡Ê¤¦¤¨¤À ¤ä¤¹¤³ ¡Ë»á
ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è½Ð¿È
1993Ç¯Åìµþ¹ñÀÇ¶ÉºÎÍÑ
ÅÔÆâ¤ÎÀÇÌ³½ð¤òÃæ¿´¤ËÁêÂ³¡¦Â£Í¿¡¦ÉÔÆ°»º¾ùÅÏ½êÆÀ¤Î
ÁêÃÌ¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ´ºº¡¦¿³ºº»öÌ³¤Ë½¾»ö
ÀÇÌ³Âç³Ø¹»¶µ°é´±¡¢½ÂÃ«ÀÇÌ³½ðÅý³ç´±¤òÎòÇ¤
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶»°ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ Áê¸ß´Û110¥¿¥ïー 5³¬
ÀßÎ©¡§Ê¿À®5Ç¯¡Ê1993Ç¯¡Ë8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡»³¸ý µ®ºÜ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÄÂÂß½»Âð»ö¶È¡¢ÄÂÂß³«È¯»ö¶È¡¢ÄÂÂß·Ð±Ä»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.cel-co.com/
