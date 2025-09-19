¡Ú¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥¯¥¹ÍÍ¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÄù·ë¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥¯¥¹ÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¤½£～À¤³¦Ä©Àï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®ー¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ëSTVV¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥¯¥¹ÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò¥³¥ß¥¯¥¹¤Ï¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡ËÍÍ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤´±ï¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÀ¼Ò¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¾Ð´é¤È¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£STVV¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÎëÌÚ ¾ÏÍµ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®£±£µÈÖ£´¹æ£Ë£²¡Ê¶áÆ£¡Ë¥Ó¥ë£²³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
SaaS»Ù±ç»ö¶È
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë»Ù±ç»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.comix.co.jp/
¡Ú¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï¡Û
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥éー¥ä¥óSC¡Ë¡¢¾¾ß·³¤ÅÍÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¡¢ÈªÂç²íÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ðÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¤¬½êÂ°¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ31¤Î14°Ì¡Ê7¾¡10Ê¬13ÇÔ¡¿ÆÀ¼ºÅÀ-15¡¿41ÆÀÅÀ56¼ºÅÀ¡Ë¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ3¤Ï1°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£