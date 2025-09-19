¥¢¥À¥×¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¹âÎð²½¤ÈÃÄÂÎ¸º¾¯¤Î²ÝÂê
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¿©ÉÊÍÆ´ï´Ä¶Èþ²½¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹¡§ÅÄÃæÈþÂå»Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü～19Æü¤ËÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè36²óÇÑ´þÊª»ñ¸»½Û´Ä³Ø²ñ¸¦µæÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥À¥×¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¥¢¥À¥×¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ä´ë¶È¤È¹ÔÀ¯¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÃÏ°è´Ä¶¤ò¼é¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢1998Ç¯¤ËÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ¶ÁÝ¡¦Èþ²½³èÆ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¶¨²ñ¤Ï2011Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ4²ó¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ÎÊÑ²½¤òÄÉÀ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæÊýË¡¡¦·ë²Ì
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä³èÆ°ÃÄÂÎ¤Î¸º¾¯¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¹°è¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÀ©ÅÙ¡¦Í½»»¤Ê¤É¤ÎÂÎÀ©À°È÷¡¢´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï»ÔÌ±»²²Ã¤ÎÂ¥¿Ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢»ö¸åÂÐ±þ·¿¤«¤éÍ½ËÉ·¿¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡¢¹âÎð¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ±´Ö¤ò´Þ¤àÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[¸¦µæ·ë²Ì¥¤¥áー¥¸]
¤µ¤é¤ËÅö¶¨²ñ¤Ï¡¢³èÆ°»ñ¶â¤òÃç²ð¤¹¤ë¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³È½¼¤ä¡¢µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤È»²²ÃÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÃÏ°èÈþ²½³èÆ°¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
