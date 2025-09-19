¡Ö7ºÍ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´½µ´ÖÌÜÁ° ±¿Å¾¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ëÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¡¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¡Ø°ÂÁ´±¿Å¾¿ÇÃÇ¡Ù¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï
¡¡¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop¡ÒÁ´Ï«ºÑ¡Ó¡ÊÁ´¹ñÏ«Æ¯¼Ô¶¦ºÑÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ÂåÉ½Íý»ö Íý»öÄ¹¡§ÂÇ±Û ½©°ì¡Ë¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤ÎÀ³Ê¾å¤ÎÆÃÀ¤«¤é±¿Å¾¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢»ö¸ÎÍÞÀ©¤Ë·Ò¤²¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø°ÂÁ´±¿Å¾¿ÇÃÇ¡Ù¤ò¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥£¥°¥é¥à¡¦¥é¥Ü¼Ò¤¬¿´ÎÅÆâ²Ê°å¤äÎ×¾²¿´Íý»Î¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¨¥´¥°¥é¥à¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ª¤è¤ÓÂÐÌÌ¿´Íý¥Æ¥¹¥È¿ÇÃÇ¡Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë¤«¤é²þÎÉ¤ò½Å¤ÍÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥°¥é¥à¿ÇÃÇ¡×¤ò³èÍÑ¡£´ÊÃ±¤Ê20¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢9¤Ä¤Î´ðËÜÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¤«¤é¤´¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥×¤òÈ½Äê¡£¤½¤ÎÀ³Ê¤Ë±þ¤¸¤¿±¿Å¾¾å¤Î¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¤ä¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¿´¤¬¤±¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡Ê¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÇ¾ URL: https://www.dennoo.co.jp/¡Ë¡£
¡¡±¿Å¾¼Ô¼«¿È¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¼«¿È¤Î±¿Å¾·¹¸þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø°ÂÁ´±¿Å¾¿ÇÃÇ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ÎÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö7ºÍ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ç¼é¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥ëー¥ë¤ò³Ø¤Ö¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î°Õ¼±¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»ä¤Î¤Þ¤Á¤Î7ºÍ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¸ø³«¤Î¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¡¦»ùÆ¸´Û¤Ê¤É¤Ø¤Î²£ÃÇ´ú´óÂ£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¸«¼é¤ê³èÆ°¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ëÅÀ¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î±¿Å¾¾å¤Î¼åÅÀ¤ä¡¢Æ±¤¸À³Ê¤Î¿Í¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°ÂÁ´±¿Å¾¿ÇÃÇ¡ä https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj/manners/shindan/index.html
¥È¥Ã¥×²èÌÌ
¿ÇÃÇ²èÌÌ
¿ÇÃÇ·ë²Ì
¡ã¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¡ä
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§Á´¹ñÏ«Æ¯¼Ô¶¦ºÑÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¤ÎÀ¸¶¨¤È¤·¤Æ1957Ç¯9·î¤ËÃÂÀ¸¡£¡Ö¶¦ºÑ¡×¤È¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤¹¤±¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎËü°ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾¯»Ò¹âÎð¼Ò²ñ¤äÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¡¢Ë¤«¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤à¤±¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¤ÎÎØ¤Î¤¢¤æ¤ß¡§https://www.zenrosai.coop/web/ayumi/
¡ã¥Ç¥£¥°¥é¥à¡¦¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡¡¡§¥Ç¥£¥°¥é¥à¡¦¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌÚ¸¶ À¿ÂÀÏº
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à2-6-3 ¼Ç¸ø±à¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥ïー22³¬
WEB¥µ¥¤¥È : https://digram-shindan.com/
¡ã¡Ö¥Ç¥£¥°¥é¥à¿ÇÃÇ¡×¤È¤Ï¡ä
¥Ç¥£¥°¥é¥à¡¦¥é¥Ü¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯²Ê³ØÅª¿ÇÃÇ¡£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ù37Ëü¿Í¡¢¤Î¤Ù¿ôÀé¹àÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Èï¸³¼Ô¤Ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤ÈÄ´ºº¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÎø°¦·¹¸þÅù¤Î¾ðÊó¤ò¡¢Åý·×½èÍý¤ò»Ü¤·µÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£À³Ê¿ÇÃÇ¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¨¥´¥°¥é¥à¡×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¡¢¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÊÄêÎÌÄ´ºº¡Ë¤ä¡¢ÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¿ÇÃÇ¡Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë¤«¤é¡¢²þÎÉ¤ò½Å¤ÍÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¿ô¡¢¼Â¸³¤Î¥±ー¥¹¿ô¤Ï2018Ç¯10·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£
¹ñÏ¢¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¤È¾ÃÈñ¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤»Å»ö¤ÎÁÏ½Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤òÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤ÎÇ§ÃÎ¤Î¸þ¾å¤È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2025Ç¯¤ò¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¡ÊInternational Year of Cooperatives¡§IYC¡Ë¤ËÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¤ÏIYC2025¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/profile/kokusai/iyc/2025.html