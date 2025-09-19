Reference 500¥·¥êー¥º¤ÎCD¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥È PD-507T¤ò¿·È¯Çä
TEAC¡Ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢Reference 500¥·¥êー¥º¤ÎCD¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥È¡¢PD-507T¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/556_1_e971120477bbc366a5dba68cb31d49d3.jpg?v=202509190955 ]
PD-507T-B¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
PD-507T-S¡Ê¥·¥ë¥Ðー¡Ë
PD-507T¤Ï¡¢¹â²»¼Á¤ò¸Ø¤ëTEAC¼«¼ÒÀ½CD¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿CD¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£DAC¤òÅëºÜ¤»¤º¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÎÏ¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Reference 500¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÆþÎÏ¤òÁõÈ÷¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇCD¤Î¹â²»¼ÁºÆÀ¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ëCD¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥È¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢ÊüÁ÷¶É¤Ç⾧Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëTEAC CD-5020A¡£¤³¤Î·øÏ´¤Ç¿®ÍêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥»¥ß¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¦¥ó¥È¹½Â¤¤äReference 500¥·¥êー¥ºÀìÍÑ¤Î¶îÆ°²óÏ©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£10MHz¤Î³°Éô¥¯¥í¥Ã¥¯ÆþÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥í¥Ã¥¯¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ーCG-10M-X¤òÀÜÂ³¤·¤Æ²»¼Á¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÎÏ¤òOFF¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£¥¯¥í¥Ã¥¯ÍÑÅÅ¸»¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÎÏÍÑÅÅ¸»¤ò¥»¥Ñ¥ìー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÅµ¤²óÏ©¤ä¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÙÉô¤òºÆ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¹¹¤Ê¤ë¹â²»¼Á²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢UD-507¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë507¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î¥¢¥ó¥Ðー¥«¥éー¡ÊÜô¿§¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥É¥Ã¥ÈÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ëÃ¼»Ò¡Ê12V¥È¥ê¥¬ー¥¤¥ó/¥¹¥ëー¥¢¥¦¥È¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û
¡¦¼«¼ÒÀß·×CD-5020A¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¶îÆ°²óÏ©¤ä¥á¥«¥Ñー¥Ä¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤·¤¿CD¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¦¥»¥ß¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¦ÅÅ¸»¤Ë¥È¥í¥¤¥À¥ë¥³¥¢¥È¥é¥ó¥¹¤òºÎÍÑ
¡¦CD¥á¥«¥Ë¥º¥àÉô¤Ï¥âー¥¿ーÍÑ¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÀìÍÑÅÅ¸»²óÏ©¤òÅëºÜ
¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯ÍÑÅÅ¸»¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÎÏÍÑÅÅ¸»¤ò¥»¥Ñ¥ìー¥È¤·¹â²»¼Á²½
¡¦¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÅÅµ¤²óÏ©¤ÎºÙÉô¤òºÆ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â²»¼Á²½¤ò¼Â¸½
¡¦»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¦¥È¤òOFF¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â²»¼Á²½¡ÊÆ±¼´/¸÷¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò²ÄÇ½¡Ë
¡¦Äã°ÌÁê»¨²»¥¿¥¤¥×¤Î¿å¾½È¯¿¶´ï¤òÅëºÜ
¡¦10MHz¤Î³°Éô¥¯¥í¥Ã¥¯ÆþÎÏ
¡¦507¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î¥¢¥ó¥Ðー¿§OLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¦Í¥¤ì¤¿Äê°Ì´¶¤È¡¢¼«Á³¤Ê¶Á¤¤òÎ¾Î©¤¹¤ëStress-Less Foot
¡¦²»¤Ë³«Êü´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥»¥ß¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Í¥ë
¡¦¥ê¥â¥³¥óÉÕÂ°¡ÊRC-1338¡Ë
¡¦¥ê¥Ôー¥ÈºÆÀ¸¡ÊÁ´¶Ê¡¢1¶Ê¡Ë/¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë/¥é¥ó¥À¥à/¥×¥í¥°¥é¥àºÆÀ¸/¥Ñ¥ïー¥ª¥ó¥×¥ì¥¤µ¡Ç½
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯·Ð²á»þ´Ö/¥È¥é¥Ã¥¯»Ä»þ´Ö/Áí»Ä»þ´ÖÉ½¼¨/¥Ç¥£¥Þーµ¡Ç½
¡¦¥ªー¥È¥Ñ¥ïー¥»ー¥Öµ¡Ç½
¡¦¿·¤¿¤Ë12V¥È¥ê¥¬ー ¥¤¥ó/¥¹¥ëー¥¢¥¦¥ÈÃ¼»Ò¤òÁõÈ÷
¡¦¥·¥ë¥Ðー/¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«
¢¨ »ÅÍÍ¤Ï²þÁ±¤Î¤¿¤áÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥Ç¥£¥¹¥¯¡§¥ªー¥Ç¥£¥ªCD¡ÊCD-R/CD-RW ÂÐ±þ¡Ë
¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¯ÆþÎÏ
Ã¼»Ò¡§BNC
ÆþÎÏ¼þÇÈ¿ô¡§10MHz
ÆþÎÏ¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¡§50¦¸
ÆþÎÏ¥ì¥Ù¥ë¡§¶ë·ÁÇÈ TTL ¥ì¥Ù¥ëÁêÅö¡¢¥µ¥¤¥óÇÈ 0.5～1.0Vrms
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²»À¼½ÐÎÏ
Æ±¼´¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊCOAXIAL¡Ë¡ß 1¡Ê½ÐÎÏ¥ì¥Ù¥ë0.5Vp-p¡¢½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹75¦¸¡Ë
¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊOPTICAL¡Ë¡ß 1
¡¦³°Éô¥³¥ó¥È¥íー¥ë
¥È¥ê¥¬ーÆþÎÏ ¡ß 1¡Ê3.5mm ¥â¥Î¥é¥ë¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢12V¡¢1mA¡Ë
¥È¥ê¥¬ー½ÐÎÏ¡Ê¥¹¥ëー¡Ë¡ß 1¡Ê3.5mm ¥â¥Î¥é¥ë¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ë
¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§4W
¡¦³°·ÁÀ£Ë¡¡§290 ¡ß 84.5 ¡ß 248.5mm¡ÊW¡ßH¡ßD¡¢ÆÍµ¯Éô¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¼ÁÎÌ¡§4.0kg
À½ÉÊ¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖPD-507T(https://teac.jp/jp/product/pd-507t/top)¡×
¢£À½ÉÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
AV¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
¢©206-8530 ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»ÔÍî¹ç 1-47
TEL: 042-356-9235¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦ IPÅÅÏÃ¡Ë 0570-000-701¡Ê¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
URL: https://teac.jp/jp
X(Twitter): https://twitter.com/TEAC_jp
Facebook: https://www.facebook.com/teacconsumer
Instagram: https://www.instagram.com/teac_premium_audio/
YouTube: https://www.youtube.com/user/teacjp