¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º£Ä£Á£Ù with ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢100Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÎÐ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤È¡¢ÇÀÃÏ¡¦²°ÉßÎÓÅù¤ÎÊÝÁ´¤äÎÐ°î¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅù¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¥Þ¥Ã¥×¤Î¸ø³«¡¢¼«Á³¤Îµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥êー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤ÎÀè¹ÔÅªÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢ÅÔÌ±¤ä´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÐ¤òÌ¤Íè¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¼èÁÈ¤ä»²²è¤ÎÎØ¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤ÎÎÐ¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¡Ö³è¤«¤¹¡×¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ÅÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬ÎÐ¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¦°é¤à¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡10·î£´Æü¤È£µÆü¤ÎÆóÆü´Ö¡¢Ãæ±û¹­¾ì¤Î¼ÇÀ¸¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ¿´¤ÎÎÐ¤Ë¤Õ¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤ËÎÐ¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»²²è¤ÎÎØ¤ò³È¤²¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Â¿¿ô¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



£±¡¡¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º£Ä£Á£Ù with ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Î³«ºÅ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡Ê£±¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡¡


¡¡¡¡¡¡¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º£Ä£Á£Ù with ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×


¡¡¡¡¡¡～¤Õ¤ì¤ë¡¦´¶¤¸¤ë¡¦³Ú¤·¤à ¡ÖÅÔ¿´¤ÎÎÐ¤Ç¡¢°é¤à¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×～



¡Ê£²¡Ë²ñ¾ì


¡¡¡¡¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¢¨ ¥¢¥êー¥Ê¡¦Ãæ±û¹­¾ì ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ£±-£³-£±¡Ë


¡¡¡¡¡¡¢¨ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ï¡¢³«È¯Á°¤Î£µÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÌó24,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÎÐ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢


¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÍ¥ÎÉÎÐÃÏ³ÎÊÝ·×²èÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÊTSUNAG¡Ë¡×¤ÇºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡¡¡¡¡¡¡ã¥¢¥¯¥»¥¹¡ä


¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¿ÀÃ«Ä®±Ø¡×¡¡£µÈÖ½Ð¸ýÄ¾·ë


¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡ÖÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ±Ø¡×¡¡£´ÈÖ½Ð¸ýÅÌÊâ£²Ê¬





¡Ê£³¡ËÆü»þ


¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯10·î£´Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡ËµÚ¤Ó£µÆü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¡11¡§00～18¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë



¡Ê£´¡Ë¼ç¤ÊÆâÍÆ


¡¡¡¡¡¡10·î£´Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë


¡¡¡¡¡ã¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡ä


¡¡¡¡¡¡¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢¡§ÅìµþÅÔÃÎ»ö ¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò


¡¡¡¡¡¡¡¦¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥Õ¤ÎÌû¤·¤ß¡É¡§¥¬ー¥Ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÈÃ«·Ë»Ò»á


¡¡¡¡¡¡¡¦well-being¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¡§¥ß¥¹ÆüËÜ¤ß¤É¤ê¤ÎÂç»È¡¡°ÂÆ£¤­¤é¤ê»á


¡¡¡¡¡¡¡¦WILD MIND GO! GO!¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¤Î¼Â±é¡§¥«¥·¥ª·×»»µ¡³ô¼°²ñ¼ÒÄó¶¡



¡¡¡¡¡ã¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ä¡¡¢¨°ìÉôÍ­ÎÁ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¡¡¡¡¡¦ÌîºÚ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Õ¥¡ー¥àÄó¶¡


¡¡¡¡¡¡¡¦¹ñ»ºÌÚºàÇÝÃÏ¤ÎºÏÇÝÂÎ¸³¡Ê¥­¥Ã¥ÈÇÛÉÕ¡Ë¡§Âç·ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÄó¶¡


¡¡¡¡¡¡¡¦WILD MIND GO! GO!¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¡§¥«¥·¥ª·×»»µ¡³ô¼°²ñ¼ÒÄó¶¡


¡¡¡¡¡¡¡¦´Ä¶­¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¡ª


¡¡¡¡¡¡¡¡～´ÖÈ²ºà¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È～¡§º´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼ÒÄó¶¡


¡¡¡¡¡¡¡¦¤ª¤¦¤Á¼ÇÀ¸¤òºî¤í¤¦¡ª¡§NPOË¡¿Í °é¤Æ¤ë¼ÇÀ¸¥¤¥¯¥·¥Ð¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÄó¶¡


¡¡¡¡¡¡¡¦¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤Ç¤Ì¤ê¤¨¤ä³¨¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ÖÈ²ºàÅù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÚ¤Î»þ·×¤Å¤¯¤ê¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñÄó¶¡


ÌîºÚ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê

¤ª¤¦¤Á¼ÇÀ¸¤òºî¤í¤¦¡ª

¡¡¡¡¡¡10·î£µÆü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë


¡¡¡¡ ¡ã¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡ä


¡¡¡¡¡¡¡¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¿¥ì¥ó¥È °æ¾åºé³Ú»á¡¦·Ê°æ¤Ò¤Ê»á


¡¡¡¡¡¡¡¦ºÇ¿·¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬ー¥Ç¥ó»ö¾ð¡§¥¬ー¥Ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÈÃ«·Ë»Ò»á


¡¡¡¡¡¡¡¦well-being¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¡§¥ß¥¹ÆüËÜ¤ß¤É¤ê¤ÎÂç»È °ÂÆ£¤­¤é¤ê»á


¡¡¡¡¡ã¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ä¡¡¢¨°ìÉôÍ­ÎÁ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¡¡¡¡¡¦¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤Ç¤Ì¤ê¤¨¤ä³¨¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ïー¥Ö¥Öー¥±¤Å¤¯¤ê¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñÄó¶¡


¡¡¡¡¡¡¡¦ÌÚ¤Î¤¿¤Þ¤´¡¦¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥³¥ÞÅù¤Å¤¯¤ê¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÇÀÎÓ¿å»º¿¶¶½ºâÃÄÄó¶¡




¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤Ì¤ê¤¨

ÌÚ¤Î¤¿¤Þ¤´¤Å¤¯¤ê

¡Ê£µ¡ËÎ¾Æü¶¦ÄÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä


¡¡¡¡¡¡¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー


¡¡¡¡¡¡¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡ÊÅìµþ»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åーÄó¶¡¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¦¥Öー¥¹¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡ÊÅÔ¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð¡Ë



¡¡¡¡¡ãËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä


¡¡¡¡¡¡¡¦¤ß¤É¤ê¤Î¥Ä¥¢ー¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¦¥°¥êー¥ó¡¦¥µ¥à¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ê´ÑÍÕ¿¢Êª¡¢¿¢ºÏ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡Ë



¡Ê£¶¡ËÆþ¾ìÎÁ


¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ



¡Ê£·¡Ë¾ÜºÙ¾ðÊó


¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ø¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¡¡¡¡https://www.tokyo-greenbizmap.metro.tokyo.lg.jp/greenbizday-with-azabudaihills/index.html







£²¡¡Â÷»ù¥µー¥Ó¥¹¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë


¡¡ÅöÆü¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ËÂ÷»ù¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ´õË¾¤ÎÊý¤Ï£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¹þ ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¿½¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´´õË¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¿½¹þ¤Î¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ê»²¹Í¡Ë


¡û¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸


¡¡Åìµþ¤ÎÎÐ¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¡Ö³è¤«¤¹¡×¼èÁÈ¤ò¾Ò²ð


¡¡https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/tokyo-greenbiz-advisoryboard/







¡ûÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー


¡¡ÅÔ¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤ÎÎÐ¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¡Ö³è¤«¤¹¡×¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤Î¼èÁÈ¤òÁê¸ß¤ËÈ¯¿®


¡¡¢¨ÅÐÏ¿¿ô£µ£°ÃÄÂÎ¡ÊÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î»þÅÀ¡Ë


¡¡https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/tokyo-greenbiz-advisoryboard/collaboration-partner_list








¢¨ ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£


ÀïÎ¬19¡¡ÎÐ¤È¿å¡¡¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¶¯²½¡¦¿ä¿Ê¡×