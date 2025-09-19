¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º£Ä£Á£Ù with ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢100Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÎÐ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤È¡¢ÇÀÃÏ¡¦²°ÉßÎÓÅù¤ÎÊÝÁ´¤äÎÐ°î¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅù¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¥Þ¥Ã¥×¤Î¸ø³«¡¢¼«Á³¤Îµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥êー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤ÎÀè¹ÔÅªÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢ÅÔÌ±¤ä´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÐ¤òÌ¤Íè¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¼èÁÈ¤ä»²²è¤ÎÎØ¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤ÎÎÐ¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¡Ö³è¤«¤¹¡×¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ÅÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬ÎÐ¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¦°é¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10·î£´Æü¤È£µÆü¤ÎÆóÆü´Ö¡¢Ãæ±û¹¾ì¤Î¼ÇÀ¸¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ¿´¤ÎÎÐ¤Ë¤Õ¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤ËÎÐ¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»²²è¤ÎÎØ¤ò³È¤²¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Â¿¿ô¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¡¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º£Ä£Á£Ù with ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Î³«ºÅ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡¡
¡¡¡¡¡¡¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º£Ä£Á£Ù with ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×
¡¡¡¡¡¡～¤Õ¤ì¤ë¡¦´¶¤¸¤ë¡¦³Ú¤·¤à ¡ÖÅÔ¿´¤ÎÎÐ¤Ç¡¢°é¤à¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×～
¡Ê£²¡Ë²ñ¾ì
¡¡¡¡¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¢¨ ¥¢¥êー¥Ê¡¦Ãæ±û¹¾ì ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ£±-£³-£±¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ï¡¢³«È¯Á°¤Î£µÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÌó24,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÎÐ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÍ¥ÎÉÎÐÃÏ³ÎÊÝ·×²èÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÊTSUNAG¡Ë¡×¤ÇºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡ã¥¢¥¯¥»¥¹¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¿ÀÃ«Ä®±Ø¡×¡¡£µÈÖ½Ð¸ýÄ¾·ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡ÖÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ±Ø¡×¡¡£´ÈÖ½Ð¸ýÅÌÊâ£²Ê¬
¡Ê£³¡ËÆü»þ
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯10·î£´Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡ËµÚ¤Ó£µÆü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¡11¡§00～18¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ê£´¡Ë¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡10·î£´Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë
¡¡¡¡¡ã¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢¡§ÅìµþÅÔÃÎ»ö ¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¦¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥Õ¤ÎÌû¤·¤ß¡É¡§¥¬ー¥Ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÈÃ«·Ë»Ò»á
¡¡¡¡¡¡¡¦well-being¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¡§¥ß¥¹ÆüËÜ¤ß¤É¤ê¤ÎÂç»È¡¡°ÂÆ£¤¤é¤ê»á
¡¡¡¡¡¡¡¦WILD MIND GO! GO!¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¤Î¼Â±é¡§¥«¥·¥ª·×»»µ¡³ô¼°²ñ¼ÒÄó¶¡
¡¡¡¡¡ã¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ä¡¡¢¨°ìÉôÍÎÁ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦ÌîºÚ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Õ¥¡ー¥àÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¦¹ñ»ºÌÚºàÇÝÃÏ¤ÎºÏÇÝÂÎ¸³¡Ê¥¥Ã¥ÈÇÛÉÕ¡Ë¡§Âç·ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¦WILD MIND GO! GO!¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¡§¥«¥·¥ª·×»»µ¡³ô¼°²ñ¼ÒÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¦´Ä¶¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡～´ÖÈ²ºà¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È～¡§º´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼ÒÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¦¤ª¤¦¤Á¼ÇÀ¸¤òºî¤í¤¦¡ª¡§NPOË¡¿Í °é¤Æ¤ë¼ÇÀ¸¥¤¥¯¥·¥Ð¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¦¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤Ç¤Ì¤ê¤¨¤ä³¨¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ÖÈ²ºàÅù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÚ¤Î»þ·×¤Å¤¯¤ê¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñÄó¶¡
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
ÌîºÚ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê
¤ª¤¦¤Á¼ÇÀ¸¤òºî¤í¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡10·î£µÆü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¡¡¡¡ ¡ã¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¿¥ì¥ó¥È °æ¾åºé³Ú»á¡¦·Ê°æ¤Ò¤Ê»á
¡¡¡¡¡¡¡¦ºÇ¿·¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬ー¥Ç¥ó»ö¾ð¡§¥¬ー¥Ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÈÃ«·Ë»Ò»á
¡¡¡¡¡¡¡¦well-being¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¡§¥ß¥¹ÆüËÜ¤ß¤É¤ê¤ÎÂç»È °ÂÆ£¤¤é¤ê»á
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ã¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ä¡¡¢¨°ìÉôÍÎÁ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤Ç¤Ì¤ê¤¨¤ä³¨¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ïー¥Ö¥Öー¥±¤Å¤¯¤ê¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¦ÌÚ¤Î¤¿¤Þ¤´¡¦¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥³¥ÞÅù¤Å¤¯¤ê¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÇÀÎÓ¿å»º¿¶¶½ºâÃÄÄó¶¡
¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤Ì¤ê¤¨
ÌÚ¤Î¤¿¤Þ¤´¤Å¤¯¤ê
¡Ê£µ¡ËÎ¾Æü¶¦ÄÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¡¡¡¡¡¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¡¡¡¡¡¡¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡ÊÅìµþ»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åーÄó¶¡¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Öー¥¹¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡ÊÅÔ¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð¡Ë
¡¡¡¡¡ãËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¦¤ß¤É¤ê¤Î¥Ä¥¢ー¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¥°¥êー¥ó¡¦¥µ¥à¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ê´ÑÍÕ¿¢Êª¡¢¿¢ºÏ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡Ë
¡Ê£¶¡ËÆþ¾ìÎÁ
¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ
¡Ê£·¡Ë¾ÜºÙ¾ðÊó
¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ø¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡https://www.tokyo-greenbizmap.metro.tokyo.lg.jp/greenbizday-with-azabudaihills/index.html
£²¡¡Â÷»ù¥µー¥Ó¥¹¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¡¡ÅöÆü¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ËÂ÷»ù¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ´õË¾¤ÎÊý¤Ï£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¹þ ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¿½¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´´õË¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¿½¹þ¤Î¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¡û¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡Åìµþ¤ÎÎÐ¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¡Ö³è¤«¤¹¡×¼èÁÈ¤ò¾Ò²ð
¡¡https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/tokyo-greenbiz-advisoryboard/
¡ûÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー
¡¡ÅÔ¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤ÎÎÐ¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¡Ö³è¤«¤¹¡×¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤Î¼èÁÈ¤òÁê¸ß¤ËÈ¯¿®
¡¡¢¨ÅÐÏ¿¿ô£µ£°ÃÄÂÎ¡ÊÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î»þÅÀ¡Ë
¡¡https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/tokyo-greenbiz-advisoryboard/collaboration-partner_list
¢¨ ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬19¡¡ÎÐ¤È¿å¡¡¡ÖÅìµþ¥°¥êー¥ó¥Ó¥º¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¶¯²½¡¦¿ä¿Ê¡×