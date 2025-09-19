¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¿®Íê¤òÀ¸¤à¡ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÄ©Àï¤¬Ï¢º¿¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÊ¸²½¤È¤Ï¡©
º£Ç¯¤â¡¢6·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAWS Summit Japan 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢µ»½ÑÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÉ½¾´¤¹¤ë³Æ¼ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ 2025 Japan All AWS Certifications Engineers 147Ì¾
¡¦ 2025 Japan AWS Top Engineers 30Ì¾
¡¦ 2025 Japan AWS Ambassadors 3Ì¾
¡¦ 2025 Japan AWS Jr. Champions 1Ì¾
¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¡È¼Ò°÷¤¬¼«Á³¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊ¸²½¡É¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈDevelopersIO( https://dev.classmethod.jp/ )¡É¡£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÉ÷ÅÚ¤È¡¢È¯¿®¤¬¿®Íê¤ä²ÁÃÍ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼Â´¶¤¬¡¢µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î°ÕÍß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯¡Ö2025 Japan AWS Ambassadors¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿3Ì¾¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆþ¼ÒÍýÍ³¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Ø¤Î¿®Íê¤«¤é
- ¤Þ¤º¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´·ÐÎò¤ä¸½ºß¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ËÜ¡§»ä¤Ï¿·Â´¤ÇSIer¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ºÇ½é¤Î2Ç¯¤Ï¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Î±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ã¼ê¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤ËÄ©Àï¤¹¤Ù¤·¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÆâ¤Î»Ù±ç¤â¤¢¤ê¡¢¹âÃÎ¸©¤«¤éÅìµþ¤ËÅ¾¶Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤ÆAWS¤äAzure¤Ë¿¨¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿Á°¿¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¯¤·¼ä¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¡ÖDevelopersIO¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¿®¤«¤é¡¢µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤ØÅ¾¿¦¡£Æþ¼Ò¸å¤ÏAWS¤ò¼´¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¡¦Àß·×¡¦¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
äª¡§»ä¤Ï¸µ¡¹¡¢Á°¿¦¤Ç¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¶¯¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ËÇÛÂ°¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È³«È¯¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼ê¤òÆ°¤«¤·»Ï¤á¡¢¥Äー¥ë³«È¯¤ä¼«Æ°²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤Á¤ËAI°Æ·ï¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏAI-Starter¤È¤¤¤¦À¸À®AI´ØÏ¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¼ÒÆâ³°Å¸³«¤ä¸ÜµÒ¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹ñ ¡§»ä¤Ï2020Ç¯¤Ë¿·Â´¤ÇÁ°¿¦¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥ª¥ó¥×¥ìÅù¤Ï·Ð¸³¤»¤º¡¢¥¯¥é¥¦¥É°ì¶Ú¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£AWS¤äAzure¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êAWS¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´ó¤»¤¿¤¤»×¤¤¤â²êÀ¸¤¨¡¢»ä¤â°ÊÁ°¤«¤é¥Ö¥í¥°Åù¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ø2022Ç¯¤ËÅ¾¿¦¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AWSÆ³Æþ¤Î»Ù±ç¤äºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ò°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï°Æ·ï°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ÒÆâ¸þ¤±¥Äー¥ë³«È¯¤äAWS¤È¤ÎPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¡¢SDPÇ§Äê¤Î¼èÆÀ»Ù±ç¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÏÄÌ²ß¡©È¯¿®¤¬¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤Î´Ä¶¡©- ¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¾ðÊóÈ¯¿®¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ËÜ¡§Â¾¤Î´ë¶È¤À¤È¡Ö¶ÈÌ³¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤Î¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ïµ»½Ñ¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥°¼¹É®¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°Åù¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬±Ä¶È»ñÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î°Æ·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤â¤ªµÒÍÍ¤È¤Î½é´üÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°Æ·ï¤ò¼õÃí¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹ñ ¡§»ä¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡áÄÌ²ß¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯¿®¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¿®Íê¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼ÒÆâ¤Ç²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÇ¤¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
äª¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¡È¿®Íê¤ÎÃù¶â¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤â¡¢ÅÐÃÅ¤ä¥Ö¥í¥°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò±Ä¶È»ñÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Äó°Æ»þ¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¥Ö¥í¥°¤Îµ»ö¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿®Íê¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹ñ ¡§°ÊÁ°¡¢»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¥Ö¥í¥°¤¬³¤³°¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Áー¥à¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢PoC¤Î°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ÎÎÎ°è¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¶ÈÌ³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢È¯¿®¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡§¡ÖDevelopersIO¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¶á¤¤¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÆþ¼Ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Þ¤Ç³°Éô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤Ê¤É¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢AWS re:Invent¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢³¤³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
äª¡§´ðËÜÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¤é¡¢À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÐÃÅ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Äー¥ë¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛ¤Î´Ä¶¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
- ÍýÁÛ¤Î´Ä¶¤Ç¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¸·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
äª¡§Æþ¼ÒÅö½é¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÌµÎÏ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾ðÇ®¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¼«¸ÊÀ®Ä¹¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£¸ø³«¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤äÈ¯¿®Ê¸²½¡¢Ä©Àï¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢³Ø¤Ó¤ÎÆ³Àþ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¹â¹ñ¡§ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¡¦Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÉÝ¤µ¡É¤¬¼«Ê¬¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤ò1ËÜ½ñ¤¯¤¿¤Ó¤ËºòÆü¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡§¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¤éÆ¯¤¤«¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤òºî¤ê¡¢Â¾¼Ô¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¾Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æüº¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ»½Ñ¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§Æüº¢¤«¤éAWS¤ÎTOP¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¾ðÊó¤òRSS¤äX¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Û¤·¤¤¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÆÀ¤¿¾ðÊó¤òÒòÓð¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£ÃÎ¼±¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹ñ¡§Ä«¤ËRSS¤ÇAWS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ï¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ»î¤·¡¢²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¥Ö¥í¥°¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
äª¡§AIÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢X¤ÇÈ¯¿®¼Ô¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¤ÆÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤¤Ï¼ÒÆâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¶¦Í¤·¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²òÁüÅÙ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¨»þ¸¡¾Ú¡¦¼ÂÁõ¤·¡¢³°ÉôÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤Î¡Ö¼ý½¸¡¦¸¡¾Ú¡¦¼ÂÁõ¡¦¸ø³«¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼ê¤òµó¤²¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë´Ä¶
- ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê»Ù±ç¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ËÜ¡§Æþ¼Ò¤·¤¿¤éÉ¬¤º1ËÜ¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥Ö¥í¥°¤ÎºîË¡¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁàºîÊýË¡¤Ï³Ø¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤À©ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¯¿®¤äÅÐÃÅ¤òÀ©ÅÙ¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¼ê¤Ë¤âµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶õµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹ñ ¡§¾ðÊóÈ¯¿®¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¼«¿È¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÇÈ¯¿®¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤¬¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ë¤â¼«Á³¤È¹¤¬¤ë¡£»ä¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹½Â¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
äª¡§²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÈ¯¿®¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯¿®¤¹¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤¬¼«Á³¤È¾ðÊó¤ò³°Éô¤Ë¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Æ¤ë¡£¤³¤Î´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ½¸¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¾ìÌÌ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®²Ì¤äÇä¾å¤Ë·Ò¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤¤ÁÈ¿¥¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ðÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¾¦ºà¤äÄó°Æ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÄêÎã¤Ç¤â¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê´¶¤ä´üÂÔ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾¦ÃÌ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
äª¡§¸¡º÷¤äSNS¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Âè°ìÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î¥¹¥¥ë¤ÎÆ©ÌÀ²½¤ä¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î²ÃÂ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¡¦Ç¤¤»¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹ñ¡§¤¢¤é¤«¤¸¤áµ»½Ñ¤ò»î¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊ¢Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë/ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Îµ»½Ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÄó°ÆÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥°¤¬¡Öµ»½Ñ¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤â»ä¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ´Ñ¤ä²ÝÂê²ò·è¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¼Á¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Êµ»½Ñ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÌäÂê²ò·è¤¹¤ë¤«¤ò¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
- º£²ó¡¢AWS´ØÏ¢¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¿¤«¼þ°Ï¤«¤éÈ¿±þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
äª¡§Á°¿¦¤ÎÆ±Î½¤Ê¤É¤«¤é¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤ß¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¿®Íê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹ñ ¡§¼ÒÆâ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµÀÕÇ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê°ìÁØ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡§AWS¤ä²ñ¼Ò¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤¿ºÊ¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë°ìÊý¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥é¥¹¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤È·Ò¤²¤¿¤¤
- ³§¤µ¤ó¤¬¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ËÜ¡§¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½¾¶È°÷¤Îµ»½ÑÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°Äó¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤¬·òÁ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤ÎÎÎ°è¤ËÊÄ¤¸¤º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äDB¼þ¤ê¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤â³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ»½Ñ¤Î¡È°ú¤½Ð¤·¡É¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹â¹ñ ¡§¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê»¥¤òÂ·¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤è¤êÉý¹¤¤µ»½ÑÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤âÇ¤Ì¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î°éÀ®¤äSDP¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢¤è¤ê²ñ¼Ò¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
äª¡§¸½ºßÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AI¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ö¶È¤ò¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Î¿·¤·¤¤Ãì¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£AWS¤À¤±¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌ¾¼Â¶¦¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
- ¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ーーー
¥¯¥é¥¦¥É»ö¶ÈËÜÉô¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô »³ËÜ ÎÃÂÀ¡Ê¤Î¤ó¥Ô¡Ë
¥áー¥«ー·ÏSIer¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤ª¤è¤ÓAWS¤Ø¤Î°Ü¹Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£2021Ç¯4·î¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥ÉÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥×¥ê¥»ー¥ë¥¹¡¢PM¡¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤È¤·¤Æ°Æ·ïµ¬ÌÏ´Ø¤ï¤é¤ºAWS¤Ë´Ø¤¹¤ëÎÎ°èÁ´ÂÎ¤òÃ´Åö¡£ÆÀ°ÕÎÎ°è¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢IaC¡£
¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¡§
¡¦ Japan AWS Top Engineers 2022 ~ 2025
¡¦ Japan AWS All Certifications Engineers 2022 ~ 2025
¡¦ Japan AWS Ambassadors 2023 ~ 2025
¡¦ NetApp Advanced Solution Leading Award 2023 ~ 2025
¿·µ¬»ö¶ÈÅý³çÉô À¸À®AI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥óÉô äª ¹ä¾´
2019Ç¯10·î¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥ÉÆþ¼Ò¡£À¸À®AI¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë²è¡¦³«È¯¤«¤éÆ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¡¢È¼Áö»Ù±ç¤Þ¤Ç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡£¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖAI-Starter¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ªー¥Êー¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¿¤á¤ÎChatGPT³èÍÑ¥¬¥¤¥É¡×¡£
¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¡§
¡¦ Japan AWS Ambassadors 2025
¡¦ Japan AWS Top Engineers 2021 ~ 2023
¡¦ Japan AWS All Certifications Engineers 2022 ~ 2023
¥¯¥é¥¦¥É»ö¶ÈËÜÉô¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¹â¹ñ ¿¿Ç·²ð
SI»ö¶È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿ AWS ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤Æ¡¢AWS¡¦Azure¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥ÉÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï PoC ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¡¢ÆÀ°ÕÎÎ°è¤ò³è¤«¤·¤¿Ä¹´ü¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÃ´Åö¡£ÆÀ°ÕÎÎ°è¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¡¢À¸À®AI¡¢IaC¡£
¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¡§
¡¦ Japan AWS Ambassadors 2025
¡¦ Japan AWS Top Engineers 2022 ~ 2024
¡¦ Japan AWS All Certifications Engineers 2022 ~ 2024
¡¦ HashiCorp Ambassadors 2023 ~ 2024