StreamFab¡¢YouTube¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¤ò¶¯²½――¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÊÝÂ¸¤ËÀµ¼°ÂÐ±þ
Í×Ìó
StreamFab ¤Ï YouTube ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥â¥¸¥åー¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥íー¥ÉºÑ¤ßÆ°²è¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÊLive¡ËÆ°²è¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ËÀµ¼°ÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏºÇ¹â 8K ²è¼Á¤Þ¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¡¢¥í¥°¥¤¥óÃæ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¹¹¿·Æ°²è¤Î¼«Æ°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢VR¡¿HDR¡¿360 ÅÙÆ°²è¤ØÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤´ÍøÍÑ¤Ï³Æ¹ñ¤ÎË¡Îá¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¬Ìó¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
Æ°²è»ëÄ°¤ÎÃæ¿´¤¬¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹â²è¼Á¤ÇÊÝÂ¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Ï¥¢¥Ã¥×¥íー¥ÉºÑ¤ß¤Î YouTube Æ°²è¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤Î½Ö´Ö¤â¼ê¸µ¤Ë»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§
- ºÇ¹â 8K ²è¼Á¤ËÂÐ±þ¡§»ëÄ°´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆHD¤«¤é8k¤Þ¤Ç¤Î²òÁüÅÙ¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£Ä¶¹âÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¼«Æ°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§YouTube ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿·ÃåÆ°²è¤ò¼«Æ°¼èÆÀ¡£¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
- VR¡¿HDR¡¿360 ÅÙ¡§Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬²½¡£Î×¾ì´¶¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËÊÝÂ¸¡£
¼ç¤Ê¶¯²½ÅÀ
- ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÊÝÂ¸¤ËÂÐ±þ¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ä¥¢ー¥«¥¤¥Ö²½Á°¤Î¥é¥¤¥Ö¤âÂÐ¾Ý¤Ë¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤Î¸þ¾å
¿·¤·¤¤¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÆÃÍ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥ìー¥ÈÊÑÆ°¤ËÄÉ½¾¤·°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ¸À®¤ò¼Â¸½¡£Ä¹»þ´ÖÇÛ¿®¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ
ËÜµ¡Ç½¤Ï¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢Ë¡¤äÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Îµ¬ÌóÅù¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Îá¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸¢Íø¼Ô¤Îµö²Ä¤Ê¤¯ÇÛ¿®¡¦ºÆÇÛÉÛ¡¦¸ø³«Åù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äó¶¡³«»Ï
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÏStreamFab¥Ðー¥¸¥ç¥ó6254¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹¹¿·ÄÌÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://dvdfab.org/youtube-video-downloader.htm
¥¬¥¤¥É¡§https://streamfab.dvdfab.org/blog/streamfab-youtube-downloader-guide.htm
Áàºî¼ê½ç¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://streamfab.dvdfab.org/blog/save-youtube-live-url.htm
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://dvdfab.org/contact.htm
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Æü¿ÊÅÍ¶â¹çÆ±²ñ¼Ò
