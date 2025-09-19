¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÅÍ×¡ÛStreamFab for Mac ºÇÄãÂÐ±þOS¤ò¡ÖmacOS 10.11¡×¤ØÊÑ¹¹¡¿ÆâÂ¢ CEF ¥Ö¥é¥¦¥¶¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó StreamFab for Mac ¤Ï¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ°ºî´Ä¶¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¿ macOS 10.10¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¤äºÇ¿·¤Î¥¦¥§¥Öµ»½Ñ¤Ø¤ÎÄÉ¿ï¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤È¤·¤ÆStreamFab¥Ðー¥¸¥ç¥ó6.2.5.2¤«¤éºÇÄãÂÐ±þOS¤ò macOS 10.11 ¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥×¥êÆâÂ¢¤Î CEF¡ÊChromium Embedded Framework¡Ë ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥°¥¤¥ó¼þ¤ê¤Î½èÍý¤äÆ°²è¥×¥ìー¥äー¡¢¸½¹Ô¤Î¥µ¥¤¥È»ÅÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ß´¹À¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Úー¥¸ÉÁ²è¤Î°ÂÄêÀ¤â°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¹¹³µÍ×
- ºÇÄãÂÐ±þOS¡§macOS 10.10 ¢ª 10.11
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÆâÂ¢¤Î CEF¡ÊChromium Embedded Framework¡Ë¤ò¹¹¿·
º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÍøÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ðÈ×À°È÷¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢µ¬³Ê¤Î¹¹¿·¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Î¶¯²½¤¬Æü¡¹¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£µìÍè¤ÎOS¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·µ¡Ç½¤¬ËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê½¤Àµ¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ß´¹À¤È°ÂÁ´À¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á
- macOS 10.10 ´Ä¶¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ª¤è¤ÓÆ°ºîÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- macOS 10.11 °Ê¾å ¤Ç¤Ï¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ CEF ¤Ë¤è¤ê¥Úー¥¸ÉÁ²è¤ä¥µ¥¤¥È¸ß´¹À¡¢Æ°ºî¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Î ¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ¾Ý¤Ï macOS 10.11～15.x ¤Ç¤¹¡£10.10 ´Ä¶¤Ç´ûÂ¸¤Î StreamFab ¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¹¹¿·¤ä¥µ¥Ýー¥È¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤ª»È¤¤¤ÎÃ¼Ëö¤¬ 10.11 °Ê¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢OS ¤Î¹¹¿·¤È¤¢¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¤Î StreamFab ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¸å¤Ï¡¢²þÎÉ¤µ¤ì¤¿CEF¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤ÊÉ½¼¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥í¥°¥¤¥ó¡¢¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ø¤ÎÄÉ½¾¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄãÂÐ±þOS¤ÎÊÑ¹¹¤ÈCEF¤Î¹¹¿·¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î³Î¤«¤ÊÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://dvdfab.org/downloader.htm
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://dvdfab.org/contact.htm
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Æü¿ÊÅÍ¶â¹çÆ±²ñ¼Ò
ÊÑ¹¹³µÍ×
- ºÇÄãÂÐ±þOS¡§macOS 10.10 ¢ª 10.11
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÆâÂ¢¤Î CEF¡ÊChromium Embedded Framework¡Ë¤ò¹¹¿·
º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÍøÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ðÈ×À°È÷¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢µ¬³Ê¤Î¹¹¿·¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Î¶¯²½¤¬Æü¡¹¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£µìÍè¤ÎOS¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·µ¡Ç½¤¬ËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê½¤Àµ¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ß´¹À¤È°ÂÁ´À¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á
- macOS 10.10 ´Ä¶¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ª¤è¤ÓÆ°ºîÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- macOS 10.11 °Ê¾å ¤Ç¤Ï¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ CEF ¤Ë¤è¤ê¥Úー¥¸ÉÁ²è¤ä¥µ¥¤¥È¸ß´¹À¡¢Æ°ºî¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Î ¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ¾Ý¤Ï macOS 10.11～15.x ¤Ç¤¹¡£10.10 ´Ä¶¤Ç´ûÂ¸¤Î StreamFab ¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¹¹¿·¤ä¥µ¥Ýー¥È¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤ª»È¤¤¤ÎÃ¼Ëö¤¬ 10.11 °Ê¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢OS ¤Î¹¹¿·¤È¤¢¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¤Î StreamFab ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¸å¤Ï¡¢²þÎÉ¤µ¤ì¤¿CEF¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤ÊÉ½¼¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥í¥°¥¤¥ó¡¢¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ø¤ÎÄÉ½¾¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄãÂÐ±þOS¤ÎÊÑ¹¹¤ÈCEF¤Î¹¹¿·¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î³Î¤«¤ÊÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://dvdfab.org/downloader.htm
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://dvdfab.org/contact.htm
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Æü¿ÊÅÍ¶â¹çÆ±²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø