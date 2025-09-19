¤³¤Î¤¿¤Ó StreamFab for Mac ¤Ï¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ°ºî´Ä¶­¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤­¤¿ macOS 10.10¤Ï¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¤äºÇ¿·¤Î¥¦¥§¥Öµ»½Ñ¤Ø¤ÎÄÉ¿ï¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤È¤·¤ÆStreamFab¥Ðー¥¸¥ç¥ó6.2.5.2¤«¤éºÇÄãÂÐ±þOS¤ò macOS 10.11 ¤Ë°ú¤­¾å¤²¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥×¥êÆâÂ¢¤Î CEF¡ÊChromium Embedded Framework¡Ë ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥°¥¤¥ó¼þ¤ê¤Î½èÍý¤äÆ°²è¥×¥ìー¥äー¡¢¸½¹Ô¤Î¥µ¥¤¥È»ÅÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ß´¹À­¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Úー¥¸ÉÁ²è¤Î°ÂÄêÀ­¤â°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£

ÊÑ¹¹³µÍ×
- ºÇÄãÂÐ±þOS¡§macOS 10.10 ¢ª 10.11
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÆâÂ¢¤Î CEF¡ÊChromium Embedded Framework¡Ë¤ò¹¹¿·

º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ­¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÍøÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ðÈ×À°È÷¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢µ¬³Ê¤Î¹¹¿·¤ä¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Î¶¯²½¤¬Æü¡¹¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£µìÍè¤ÎOS¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·µ¡Ç½¤¬ËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾­Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê½¤Àµ¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ß´¹À­¤È°ÂÁ´À­¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á
- macOS 10.10 ´Ä¶­¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ª¤è¤ÓÆ°ºîÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- macOS 10.11 °Ê¾å ¤Ç¤Ï¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ CEF ¤Ë¤è¤ê¥Úー¥¸ÉÁ²è¤ä¥µ¥¤¥È¸ß´¹À­¡¢Æ°ºî¤Î°ÂÄêÀ­¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£

¸½»þÅÀ¤Ç¤Î ¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ¾Ý¤Ï macOS 10.11～15.x ¤Ç¤¹¡£10.10 ´Ä¶­¤Ç´ûÂ¸¤Î StreamFab ¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¹¹¿·¤ä¥µ¥Ýー¥È¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤ª»È¤¤¤ÎÃ¼Ëö¤¬ 10.11 °Ê¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢OS ¤Î¹¹¿·¤È¤¢¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¤Î StreamFab ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¸å¤Ï¡¢²þÎÉ¤µ¤ì¤¿CEF¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤ÊÉ½¼¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥í¥°¥¤¥ó¡¢¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ø¤ÎÄÉ½¾¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄãÂÐ±þOS¤ÎÊÑ¹¹¤ÈCEF¤Î¹¹¿·¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î³Î¤«¤ÊÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£

