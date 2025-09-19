¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
TAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È:À®Ä¹¡¢¼ý±×¡¢¥áー¥«ー¼ýÆþ¡¢ÈÎÇä¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ2025~2031Ç¯
¤Ê¤¼TADµ»½Ñ¤¬¹âÉÊ¼Á¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
TAD¤Ï¡ÖThrough Air Drying¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£TADµ»½Ñ¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢P&G¡¢Kimberly-Clark¡¢Scott¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£1960Ç¯Âå¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥¿¥ª¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ç½é¤á¤Æ¾¦¶ÈÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£TAD¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÀ½ÉÊ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¡¢¤«¤µ¹â¤¯¡¢µÛ¼ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÆÃÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼¾¼°°µ½ÌË¡¤ÏÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î½¾Íè¤ÎÀ½»æ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
TAD¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢»æ¤Î¥¦¥§¥Ö¤¬»æµ¡¤ÎÀ®·ÁÉô¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ë´¥ÁçÍÑ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ä¥Ù¥ë¥È¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÏÆ©²áÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç®É÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ»æ¤ÎÁ¡°Ý¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¡£Ç®É÷¤Ë¤è¤êÁ¡°Ý¤¬ËÄÄ¥¤·¡¢½¾Íè¤Î´¥ÁçÊýË¡¤è¤ê¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È½À¤é¤«¤¤À½ÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
TAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÀ½ÉÊ¡Ê¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¡¢¥Úー¥Ñー¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤Ê¤É¡Ë¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÀ½»æµ¡³£¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¶õµ¤½Û´Ä¡¢´¥Áç¡¢¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¡¢À¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ²÷Å¬¤µ¤ÈÀÇ½¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
TAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÍ×ÆÃÄ§
TAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó¶È³¦¤Ï¡¢¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê´¥Áçµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÀ½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¼¾¼°°µ½ÌË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢TADµ»½Ñ¤ÏÀ½ÉÊ¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢¤«¤µ¹â¤µ¡¢µÛ¼ýÀ¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê´¥Áç¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Â¸½¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤È¶¦¤Ë¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬¿Ê¤ß¡¢À½»æµ¡³£¤Î¼«Æ°²½¤äÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¡¢TAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó¤Î»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÃì¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤ë
TAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹âÉÊ¼Á»Ö¸þ¤Ë±þ¤¸¤ÆÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀ¸³è¿å½à¤Î¸þ¾å¤ä±ÒÀ¸°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯È©¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥áー¥«ー¤ÏTADµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤À½Â¤ÀßÈ÷¤äºÆÀ¸²ÄÇ½»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ô¾ìÆ°¸þ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï²¿¤«
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î²÷Å¬À¤Ø¤Î¶¯¤¤Í×µá¤Ç¤¢¤ë¡£TAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¥ÁèÍ¥°Ì¤òÃÛ¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢À½»æ´ë¶È¤ÎÀ¸»º¸úÎ¨²þÁ±¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Æ°²½µ»½Ñ¤äIoTÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ï¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤«¤Ä´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤â»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤éÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¡¢TAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëTAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/565028/tad-tissue-machines¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬7.7%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëTAD¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥·¥ó»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï9.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
