¡ÚJAF¼¢²ì¡Û´ÑÊö´Û¤äMIHO MUSEUM¤Ç·Ý½Ñ¤Î½©¤òÌ£¤ï¤¦´Õ¾Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
£Ê£Á£Æ¼¢²ì»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ º´Æ£ÅµÆ»¡Ë¤Ï¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö´ÑÊö´Û¡×¡Ê¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¡Ë11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖMIHO MUSEUM¡×¡Ê¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¡Ë¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê´Õ¾Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ÑÊö´Û ～³Ø·Ý°÷¤È½ä¤ëÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ～
½ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Õ¤ì¤ëÇîÊª´Û¡Ö´ÑÊö´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢³«´Û30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö²¦æ¼Ç·¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤ò³«ºÅ¡£¹ñÊõ¤ä½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÃæ¹ñ½ñË¡¤ò´Ö¶á¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¡¢½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
²¦æ¼Ç·¡Ö½¸²¦À»¶µ½ø¡×ËÌÁ×ÂóËÜ¡Ê¹õÀî¸ÅÊ¸²½¸¦µæ½êÂ¢¡Ë
¡¦³«ºÅÆü¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～13:40¡Ê²òÀâ¸å¤Ï¼«Í³´Õ¾Þ¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§´ÑÊö´Û¡ÊÅì¶á¹¾»Ô¸Þ¸ÄÁñÎµÅÄÄ®136¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§Æþ´ÛÎÁ¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¤ò´Þ¤à
¡Î°ìÈÌ¡Ï¡¡¡¡JAF²ñ°÷1,600±ß¡¢°ìÈÌ1,900±ß
¡Î³ØÀ¸¡Ï¡¡¡¡JAF²ñ°÷1,100±ß¡¢°ìÈÌ1,300±ß
¡Î¹â¹»À¸¡Ï¡¡JAF²ñ°÷600±ß¡¢¡¡°ìÈÌ800±ß
¡ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¡Ï100±ß
¡¦ÆÃÅµ¡§JAF¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡¦¿½¹þÄùÀÚ¡§10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤Þ¤Ç
¢£MIHO MUSEUM ～½©µ¨ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¶á¹¾¤ÎÌ¾½ê¡×´Õ¾Þ¡õÆ¤ÏÀ²ñÄ°¹Ö～
½©µ¨ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¶á¹¾¤ÎÌ¾½ê¡×¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¡Ö¶á¹¾È¬·Ê¤òÊ¸·Ý¤ÈÈþ½Ñ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡×¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¶á¹¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³¨²èºîÉÊ¤ä¹©·ÝÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÈüÇÊ¸Ð¶á¹¾È¬·Ê¿Þ ÃÓÂç²í¡¡¹¾¸Í»þÂå ¸Ä¿ÍÂ¢
¡¦³«ºÅÆü¡§11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00～12:00¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¡§13:30～15:00¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§MIHO MUSEUM¡Ê¹Ã²ì»Ô¿®³ÚÄ®ÅÄÂåÅíÃ«300¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§Âç¿Í1,200±ß¡¢¹âÂçÀ¸900±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
¡ÊÆþ´ÛÎÁ¡¢Æ¤ÏÀ²ñÀ°Íý·ô¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§JAF²ñ°÷¤È¤½¤ÎÆ±¹Ô¼ÔJAF
¡¦¿½¹þÄùÀÚ¡§11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢£¾åµ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¡¦»²²Ã¿½¹þ¤ÏJAF¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
