¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑÌý°µ¥Ý¥ó¥×À¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÌý°µ¥®¥¢¥Ý¥ó¥×¡¢Ìý°µ¥À¥ó¥×¥Ý¥ó¥×¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î19Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑÌý°µ¥Ý¥ó¥×À¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑÌý°µ¥Ý¥ó¥×¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑÌý°µ¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÄ´À°¸å¤Îµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹Î¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÍÑ¼Ö»º¶È¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤äµ»½Ñ³×¿·¤¬À®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑÌý°µ¥Ý¥ó¥×¤Î»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¡¢½Å¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤´¤È¤ÎÍÑÅÓÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤äÆÃµö¤ÎÆ°¸þ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë±þÍÑÊ¬Ìî¡¢»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÃæ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë²¢À¹¤ÊÆâ¼û¤ÈÀ¯ºö»Ù±ç¡¢À½Â¤´ðÈ×¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇËÌÊÆ¤È²¤½£¤Ï¡¢µ¬À©¶¯²½¤ä´Ä¶ÂÐ±þ¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÆÃÀ¤ÈÊ¬ÀÏ¼êË¡
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤òÊñ³çÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥Þ¥¯¥íÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¸ÄÊÌ´ë¶È¡¦¾ÃÈñ¼Ô¡¦µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ß¥¯¥íÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¼ý±×¤ò¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë»»½Ð¤·¡¢2019Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ÉÜÀ¯ºö¡¢µ»½Ñ¿ÊÅ¸¡¢¾ÃÈñ¼Ô»Ö¸þ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢³°Éô´Ä¶¤¬»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢Ìý°µ¥®¥¢¥Ý¥ó¥×¤äÌý°µ¥À¥ó¥×¥Ý¥ó¥×¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢¿·µ¬ÍÑÅÓ¤äµ»½ÑÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ
»Ô¾ì¤Ï¡ÖÌý°µ¥®¥¢¥Ý¥ó¥×¡×¡ÖÌý°µ¥À¥ó¥×¥Ý¥ó¥×¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ìý°µ¥®¥¢¥Ý¥ó¥×¤Ï¹½Â¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢Éý¹¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìý°µ¥À¥ó¥×¥Ý¥ó¥×¤Ï²ÙÂæ¤Î¾º¹ß¤äÆÃ¼ìÍÑÅÓ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢·úÀß¤äÊªÎ®Ê¬Ìî¤Ç¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ç¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï½Å¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁÐÊý¤Ë¼ûÍ×¤¬Â¸ºß¤·¡¢½Å¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï·úÀß¡¦¹Û¶È¤Ê¤É¤ÎÂç·¿»º¶ÈÍÑÅÓ¡¢¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÅÔ»ÔÇÛÁ÷¤ä°ìÈÌÍ¢Á÷¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ä±¿Í¢¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¼çÍ×»Ô¾ì¤È¤·¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤È¾Ê¥¨¥Íµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÏºÇÂç»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÀ½Â¤¡¦¾ÃÈñ¤È¤â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤ÏÀ¯ºöÅª»Ù±ç¤È»º¶È½¸ÀÑ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤Î¶¡µëµòÅÀ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÃæ¿´¤Ë·úÀß¡¦ÇÀ¶È¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤äÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¼ûÍ×¤¬À®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÆ°¸þ
¼çÍ×»²Æþ´ë¶È¤Ë¤ÏSettima¡¢Gear Pump Manufacturing ¡ÊGPM¡Ë¡¢Terre Kosen¡¢Parker Hannifin¡¢Kozmaksan¡¢Roper Pump Company¡¢Bezares SA¡¢Danfoss¡¢Linde Hydraulics¡¢Bosch Rexroth¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³ÈÂç¤ä¿·µ»½Ñ³«È¯¡¢Äó·ÈÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Parker Hannifin¤äBosch Rexroth¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇäÌÖ¤È¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Éý¹¤¤»Ô¾ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Danfoss¤äLinde Hydraulics¤ÏÀè¿ÊÅª¤ÊÌý°µµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢´Ä¶Å¬¹çÀ¤ä¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÆÃ²½·¿¤Î´ë¶È¤âÂ¸ºß¤·¡¢ÆÃÄê»Ô¾ì¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
