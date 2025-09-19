¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥à¡¢¡ÖSustainable Japan Award2025¡× ESGÉôÌç Í¥½¨¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ～»ÈÍÑºÑ¤ß»æ¥Ñ¥ó¥Ä(»æ¤ª¤à¤Ä)¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖRefF¡Ê¥êー¥Õ¡Ë¡×¤¬¹âÉ¾²Á～
¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¸¶ ¹ëµ×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖSustainable Japan Award 2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ESGÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢9·î18Æü(ÌÚ)¤ËÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¹ñºÝÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼õ¾Þ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¼Ì¿¿º¸¡ä¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ ¶¦Æ±CRO ¾ë¸Í ÊÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¼Ì¿¿±¦¡ä¿³ºº°÷ ·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ× ¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÌÚÂ¼ ¾°·É »á
¢£Sustainable Japan Award¤È¤Ï
¡ÖSustainable Japan Award¡×¤È¤Ï 1897¡ÊÌÀ¼£30¡ËÇ¯ÁÏ´©¤ÎÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë±Ñ»ú¿·Ê¹¡ÖThe Japan Times¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÇÂè7²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÈÍÑºÑ¤ß»æ¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê»æ¤ª¤à¤Ä¡Ë¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖRefF¡Ê¥êー¥Õ¡Ë¡×¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖRefF¡Ê¥êー¥Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ»ÈÍÑºÑ¤ß»æ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò»ñ¸»¤È¤·¤ÆºÆÀ¸ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÍÑ²½¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤ÏÇÑ´þ½èÍý¤·¤«ÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ë¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤ÎÆ»¤òÂó¤¤¤¿ÅÀ¤¬ÆÃ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦½é¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¥ª¥¾¥ó½èÍýµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¡¦±ÒÀ¸À¤Î³ÎÊÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¤ª¤è¤ÓÂçºêÄ®¤È¶¨Æ¯¤·¤ÆÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»ñ¸»½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¡¦²ð¸îÍÑÉÊ¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊÎÎ°è¤ËÅ¸³«¤·¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÀ¸³è¼Ô»ëÅÀ¤Ç¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¼õ¾Þ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖRefF(¥êー¥Õ)¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¢£¡ÖRefF¡Ê¥êー¥Õ¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦ºÆÀ¸¥Ñ¥ë¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ
¡¦ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ
¡¦ºÆÀ¸¹âÊ¬»ÒµÛ¼ýºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡ÖRefF¡Ê¥êー¥Õ¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡
https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/reff.html
º£¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ò¡ª¡Ø¤¨¤é¤Ö ¤Ä¤«¤¦ ¤á¤°¤é¤»¤ë¡Ù¥µ¥¤¥È
https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/ghg.html
¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥à_»æ¤ª¤à¤Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ënote
https://note.com/unicharm_reff
¢£»ÈÍÑºÑ¤ß»æ¥Ñ¥ó¥Ä(»æ¤ª¤à¤Ä)¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖSDGs 17¤ÎÌÜÉ¸¡×
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡×¡ÊSDGs¡§Sustainable Development Goals¡Ë¤ÇÄê¤á¤¿17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡¢²¼µ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÅö¼Ò¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡¡¡¡¡¡¡¡ 12¡¥¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤ ¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤
13¡¥µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¡¡¡¡¡¡ 15¡¥Î¦¤ÎË¤«¤µ¤â¼é¤í¤¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
