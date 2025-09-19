Ìó2000·ï¤Î±þÊç¤«¤é°ì¼¡¿³ººÄÌ²áºîÉÊ¤¬·èÄê¡¢°ìÈÌÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü
Åìµþéº½ÑÂç³ØÄ¹¤ÎÆüÈæÌî¹îÉ§»á¤ä¼Ä¸¶¤È¤â¤¨»á¤é¤È¤È¤â¤Ë
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÈ¯·¡¤ò¡ª
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¸«½Ð¤·¡¢°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
ÅÔÆâºß½»Ëô¤Ïºß³Ø¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖNext Fashion Designer of Tokyo 2026
¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¥ª¥Ö ¥È¥¦¥¥ç¥¦ 2026¡Ë¡¿NFDT¡×¤È¡¢
ÃåÊª¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖSustainable Fashion Design Award 2026
¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¢¥ïー¥É 2026¡Ë¡¿SFDA¡×¤Î¡¢
2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î³ØÀ¸Åù¤«¤é¡¢Ìó2,000·ï¡ÊÎ¾¥³¥ó¥¯ー¥ëÁí¿ô¡Ë¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNFDT¡×¤Î°ì¼¡¿³ººÄÌ²á¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥êーÉôÌç¡×¤¬15ÁÈ¡¢
¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤â´Þ¤áÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¡×¤Ï14ÁÈ¤Ë¡£
¡ÖSFDA¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥¢ÉôÌç¡×¤¬15ÁÈ¡¢
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥·¥åー¥º¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥ºÉôÌç¡×¤Ï15ÁÈ¤¬¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
4ÉôÌç¹ç·×59ÁÈ¡Ê·×61Ì¾¡Ë¤¬8·î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Î¾¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î°ì¼¡¿³ººÄÌ²á·×59ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
°ìÈÌÅêÉ¼¤ò10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢
ÅêÉ¼ÊýË¡¤Ï¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ênfdt_tokyo¡¢sfda_kimono_wagara¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£
Ê£¿ôºîÉÊ¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿³ÆÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢
¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È
¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµºÜ
¡ÖNDFT¡×±þÊçºîÉÊ
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢Í¥Èþ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤º¤é¤ê
³ÆÉôÌç¤ÇÆÀÉ¼¿ô¡Ê¤¤¤¤¤Í¡ª¿ô¡Ë¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¾å°Ì3ºîÉÊ¤ò¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÈSNS¤Ç11·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ð¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ï¡¢ÆÃÊÌÁªÈ´¾Þ¸õÊäºîÉÊ¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤¦¥é¥ó¥¦¥§¥¤·Á¼°¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSFDA¡×±þÊçºîÉÊ
¿·¤¿¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¡ÖÃåÊªÊ¸²½¡×¤ò
»ýÂ³²ÄÇ½¡Ê¡á¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡Ë¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸
¡ã°ìÈÌÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡ÚÅêÉ¼´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î1Æü～10·î31Æü
¡ÚÅêÉ¼ÊýË¡¡Û
°ì¼¡¿³ººÄÌ²áºîÉÊ¤Î¿³ºº¤ò¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼õÉÕ¡Ê³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¡»Next Fashion Designer of Tokyo 2026¡§https://www.instagram.com/nfdt_tokyo/
¡»Sustainable Fashion Design Award 2026¡§https://www.instagram.com/sfda_kimono_wagara/
¡Ê¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÅêÉ¼¤Ç¤¡¢Ê£¿ôºîÉÊ¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¡ÚÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡»³ÆÉôÌç¤ÇÆÀÉ¼¿ô¡Ê¤¤¤¤¤Í¡ª¿ô¡Ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾å°Ì3ºîÉÊ¤ò11·î²¼½Ü¤ËSNS¡¦HP¤ÇÈ¯É½Í½Äê
¡»Áª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç¡ÖÆÃÊÌÁªÈ´¾Þ¡×¤ò·èÄê
¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤â´Þ¤áÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
NFDT¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¡×ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆÃÊÌÁªÈ´¾ÞºîÉÊ
¡¦ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤äÈ¯Ã£¾ã³²¼ÔÅù¤¬±ø¤·¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÃåÊª¤ÎÀ¸ÃÏÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿SFDA¡Ö¥¦¥§¥¢ÉôÌç¡×
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆÃÊÌÁªÈ´¾ÞºîÉÊ
¡¦ÃåÊª¤ÈÀÞ¤ê»æ¤Î¥É¥ì¥¹
¡¦¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Àº¿À¤ÇÃåÊª¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤ò³èÍÑ¤·Â¿¤¯¤ÎÌÌ¤òÁÈÎ©
¹ñÆâ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥Ð¥¤¥äーÅù¤Ë¤è¤ëÆó¼¡¿³ºº¤ò¼Â»Ü
º£²ó¤Î°ìÈÌÅêÉ¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ©ºî¤·¤¿·×59ºîÉÊ¤ÎÆó¼¡¿³ºº¤ò¡¢¹ñÆâ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥Ð¥¤¥äーÅù¤¬¹Ô¤¤¡¢³ÆÉôÌç6ºîÉÊ¤òÁªÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹
À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¸«½Ð¤·¡¢°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
¡ÖNext Fashion Designer of Tokyo¡×
¡ÖSustainable Fashion Design Award¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¤ò¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎµòÅÀ¡×¤Ø
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢Åìµþ¤ò¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎµòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¸«½Ð¤·¡¢°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖNext Fashion Designer of Tokyo¡ÊNFDT¡Ë¡×¤È¡ÖSustainable Fashion Design Award¡ÊSFDA¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò2022Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Éþ¾þ³ØÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ã¼ê¤«¤é¤Î±þÊç¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï7·î¤Ë±þÊç¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤Ë¤è¤ë°ì¼¡¿³ºº¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢À©ºî¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆó¼¡¿³ºº¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥·¥çー·Á¼°¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ÈÍ¥½¨¾Þ¡¢ÆÃÊÌÁªÈ´¾Þ¤ò·èÄê¡Ê¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ÎÂç¾ÞºîÉÊ¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÂÎ¸³¤ä¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎºîÉÊÈ¯É½¤Ê¤É¡¢¿Íºà¤Î¡Ö°éÀ®¡×¤Ø¤ÎÄÉµÚ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î¡Ö°éÀ®ÌÌ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ì¼¡¿³ººÄÌ²á¼Ô¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¶È³¦¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó¼¡¿³ººÄÌ²á¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶ーÅù¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ²½ÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ä¥Ñ¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ç¤ÎºîÉÊÈ¯É½¤Î»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¿³ºº°÷¤Ë¡ª¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë
¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥Ð¥¤¥äー¡¢¾ã³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤é¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢º£¤ä¹ñÆâ¤Ç¤âºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNext Fashion Designer of Tokyo 2026 ¡×¤Î¿³ºº°÷Ä¹¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³ØÄ¹ ÆüÈæÌî¹îÉ§»á¡¢¡ÖSustainable Fashion Design Award 2026¡×Éû¿³ºº°÷Ä¹¤Ë¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¼Ä¸¶¤È¤â¤¨»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNext Fashion Designer of Tokyo 2026¡× ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/
¡ÖSustainable Fashion Design Award 2026¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/