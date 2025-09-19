»ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ²ñµÄ¤ª¤è¤Ó¿åÁÇ³ÕÎ½²ñµÄ¥á¥ó¥Ðー¤é¤¬ËüÇî¤ÎÅö¼ÒÅ¸¼¨¤ò»ë»¡
2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢Âçºå¤Ë¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ³ÕÎ½²ñµÄ¡ÊÃð1¡Ë¤ª¤è¤ÓÂè7²ó¿åÁÇ³ÕÎ½²ñµÄ¡ÊÃð2¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ¹ñ¤Î³ÕÎ½µé¤Ê¤É¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ¡Ê¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ¹ä¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬¥Ö¥í¥ó¥º¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¥·¥çー¥±ー¥¹»ö¶È¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥é¥¤¥ÕËüÇî¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¡ÊÃð3¡Ë¤ÎÅö¼ÒÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼ÒÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ò¸«³Ø¤¹¤ë»ë»¡ÃÄ
¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÅö¼Ò¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥íー»³¸ý
Åö¼Ò¤Ï¡¢É÷¤òÂª¤¨¤Æ¿åÁÇ¤òÀ½Â¤¡¢±¿ÈÂ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÁ¥¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¡×¡ÊÃð4¡Ë¤ÎÂç·¿ÌÏ·¿¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ë»¡¤Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ³ÕÎ½²ñµÄ¤ª¤è¤Ó¿åÁÇ³ÕÎ½²ñµÄ¤Î´Ø·¸³Æ¹ñ¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬»²²Ã¤·¡¢Åö¼ÒÉ÷ÎÏ¿ä¿Ê¡¦ÍøÍÑ»ö¶È³«È¯Ã´Åö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥íー¤Î»³¸ý¤é¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¡¢³«È¯¾õ¶·¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥íー»³¸ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
ÀâÌÀ¤òÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¯¡¢Ç®¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÍÎ¾åÉ÷¤òÍÑ¤¤¤Æ¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤ÎËüÇî¤òÄÌ¤·¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¶È²½¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò¶»¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¸½ºß¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¼Â¾ÚÁ¥¤Î·úÂ¤¤ä¿åÁÇ¤Î¶¡µëÀè¤Î¸¡Æ¤¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¹ñÆâ¤Ç¿åÁÇ¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2030Ç¯Âå¤Ë¼Â¾ÚÁ¥¤ò·úÂ¤¤·¾¦ÍÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî Åö¼Ò½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë➝10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¡§¡Ö¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥é¥¤¥ÕËüÇî¡¦Ì¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¡¡Ö¸òÄÌ¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¥¾ー¥ó
Ì¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¡¡¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó³°´Ñ
Ì¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¡¡²ñ¾ìÊ¿ÌÌ¿Þ
(Ãð1) »ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ³ÕÎ½²ñµÄ¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤ÎÆü¥Ö¥é¥¸¥ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÏ¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ¤¬¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¡¦¹çÀ®Ç³ÎÁ¤Ê¤É¤Î»ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¤Î¹âÀÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¡´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇ³ÎÁ¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡§ISFM¡Ê¥¢¥¤¥¹¥Õ¥¡¥à¡Ë¡×¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¶¦ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î²ñµÄ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¡¢¹çÀ®Ç³ÎÁ¡¢¹çÀ®¥á¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î»ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎCOP30¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´Ø·¸³Æ¹ñ¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤ò¸ò¤¨¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§»ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ³ÕÎ½²ñµÄ(https://www.sustainable-fuels2025.go.jp/)¡Ë
(Ãð2) ¿åÁÇ³ÕÎ½²ñµÄ¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¿ä¿Ê¤·¡¢´Ø·¸³Æ¹ñ¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤¬ÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»°ìÁØ¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜÇ¯¤Ç7²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¿åÁÇ¼Ò²ñ¿ä¿ÊË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿åÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×´µ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼ûÍ×ÁÏ½Ð¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤Î¿åÁÇÀ¯ºö¤Î¿ÊÄ½¶¦Í¤äÀ¯ºöÏ¢·È¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§HEM2025(https://hem-2025.nedo.go.jp/)¡Ë
(Ãð3) ¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô(https://www.expo2025.or.jp/future-index/future-life/city/)¡×¤Ï¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¥·¥çー¥±ー¥¹¤Î´ð´´»ö¶È¤Ç¡¢ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤È¶¨»¿12¼Ô¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±½ÐÅ¸»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤È¶¨»¿12¼Ô¤¬¶¦ÁÏ¤·¤¿¡Ö15¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÌ¤ÍèÂÎ¸³¡×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¡×¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤Î¶¨»¿¡¦Å¸¼¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼ÒËüÇîÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡WIND VISION¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥é¥¤¥ÕËüÇî¡¡Ì¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¡Ë(https://www.mol.co.jp/info/expo2025/)
(Ãð4) ¹ÅÍãÈÁ¼°É÷ÎÏ¿ä¿ÊÁõÃÖ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー(https://www.mol-service.com/ja/services/energy-saving-technologies/wind-challenger)¡×¤Îµ»½Ñ¤È¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤Ç¹Ò¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¿åÁÇ¤òÁÏ¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦±¿¤Ö¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥°¥êー¥ó¿åÁÇÀ¸»ºÁ¥¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢´°Á´¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§É÷¤È¿åÁÇ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£WIND HUNTER¡Ê¥¦¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥¿ー¡Ë(https://www.mol-service.com/ja/services/low-carbon-decarbonized-business/wind-hunter)