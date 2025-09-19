º£¤¢¤ë¥·¥ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ª¡©ºÇ¿·ÈþÍÆ»Ü½Ñ¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¤Î¼è¤ê°·¤¤³«»Ï|³ô¼°²ñ¼ÒDr.Visea
White Lab »Ü½ÑÍÑ¥»¥é¥à
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¡ãWHITE LAB¡ä¤È¤Ï
¥á¥é¥Ë¥ó¥±¥¢¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥íー¥Þ¥Ô¥ó¥¯¡×¤«¤é¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥·¥ß¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¡×¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Âç¤¤¯Çö¤¤¥·¥ß¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥é¥à¡×¡¢¾®¤µ¤¤¥·¥ß¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥ó¡×¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤Ê¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤Ë¤âºÇÂç¸Â¤Î¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
*É½Èé¤Î¥·¥ß¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£¿¿Èé¤Î¥·¥ß»Ü½Ñ¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¤Ç¤Ï»Ü½ÑÉÔ²Ä¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥·¥ß¥±¥¢¤Ç¤ÏÌó6~12²ó¤Î»Ü½Ñ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢2~3²ó¤Ç¥·¥ß¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£*¸Ä¿Íº¹¤¢¤ê
¾®¤µ¤Ê¥·¥ß¤«¤éÂç¤¤Ê¥·¥ß¤Þ¤ÇÄË¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯½ýÀ×¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤ºÇ¿·¥·¥ß»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ß¤¬Çí¤¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«Ãæ¡ª :
https://www.youtube.com/shorts/ghoi_NAocBc
Dr.Visea¤Ç¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥ÜÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://visea.jp/news/6906/
¥ìー¥¶ー¤Ç¤Î¥·¥ß½üµî¤È¤Î°ã¤¤
¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾¦ºà
¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü ¥»¥é¥à
0.5cm~2cm¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤½¤Ð¤«¤¹¡¦¥·¥ß¡¦Ï·¿ÍÀ¿§ÁÇÈÃ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤ÊÅ·Á³À®Ê¬Ãæ¿´¤Î½èÊý¤Ç
ÉÒ´¶È©¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë
¥¹¥¥ó¥±¥¢
¡¦¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ÈéÉæ¤ÎÉ½ÁØ¤ò½üµî¤·¡¢¿·¤·¤¤È©¤ÎºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹»Ü½Ñ¤Ç¤¹
¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü ¥Þ¥·¥ó
0.5cm°Ê²¼¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤½¤Ð¤«¤¹¡¦¥·¥ß¡¦Ï·¿ÍÀ¿§ÁÇÈÃ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄË¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯´ÙË×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤ªÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤
¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È
¡¦Äã¼þÇÈ¤Ç·«¤êÊÖ¤·É½Èé¤Î¥·¥ß¤ò¥¢¥«²½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÈ©¤ËÍ¥¤·¤¯½ù¡¹¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹
Dr.Visea ¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¾ÉÎã¼Ì¿¿¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°LINE¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à :
https://www.instagram.com/whitelab_jp_official_dealer/
¸ø¼°LINE :
https://lin.ee/OQI1bME
¥É¥¯¥¿ー¥Ó¥»¥¢¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È- ¥Ï¥óÂåÉ½¤â¤·¤¯¤ÏËÜ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÄ¾ÀÜ¸¦½¤
Dr .Visea¤Î¸ÜµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥ÜËÜ¼Ò¤«¤é»Ü½ÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤Ê¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
Ä¾ÀÜËÜ¼Ò¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥É¥¯¥¿ー¥Ó¥»¥¢¤ÇÆ³Æþ¤Ç¡Ö°åÎÅÄó·È¥µー¥Ó¥¹¡×¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¡ª
°åÎÅÄó·È¥µー¥Ó¥¹¡Ê*·î³Û11,000±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Î³èÍÑ¤ÇÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Æ±Åù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥ÜÆ³Æþ¥µ¥í¥ó¤Èº¹ÊÌ²½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Þ¤¿¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¢¥·¥ß¤Î¼±ÊÌ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬LINE¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3. ¿×Â®¤Ê¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー
Dr.Visea¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë¡¿ÍÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë£µµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¶µ°é¥ëー¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹ÊÞ¡¦¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡¦¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤ò»ý¤Á¡¢È¯Á÷¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤â¥¹¥àー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¥á¥Ë¥åーÉ½¡¦¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤ÎÈÎÂ¥Êª¤ò»È¤¤ÊüÂê¡ª
¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥ÜÈÎÇä¸¢¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆµ¡´ïÈÎÇä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤Ë²Ã¤¨¡¢SNS¤ä¹¹ðÀëÅÁ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥íー¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
5. ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÍÑÁÇºà¤ÎÄó¶¡
ËÜ¼Ò¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Dr .Visea¤ÇºîÀ®¤·¤¿ÁÇºà¤âÄó¶¡¡£
6. Æü¾Æ¤±»ß¤á£±¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Dr.Visea¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ë¥³ー¥ëÂ¾¡¢£´¤Ä¤Î¥Õ¥êーÀß·×¤ÇÉÒ´¶È©¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÊý¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆü¾Æ¤±»ß¤á¡£
ºÇ¹âÃÍ¤ÎSPF¡¦PAÃÍ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°»ñÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥·¥ß¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄDr.Visea¤À¤«¤éÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥·¥ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°»ñÎÁ¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤ë¸¶°ø¤äÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÄó·È¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¡©°åÎÅ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥µ¥í¥ó±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
°åÎÅÄó·È¤ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´·ÀÌó¤Î¥µ¥í¥óÍÍ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬°åÎÅ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥µ¥í¥ó±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ÎÈ¯¹Ô¡¦ÃÏ°èËè¤Ë£³¥µ¥í¥ó¸ÂÄê·ÀÌó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ²ÄÇ½¡£
LINE¤Ç°å»Õ¤Ë¤è¤ëÈþÈ©ÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹
¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É½Èé¤Î¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¡¦Ï·¿ÍÀ¿§ÁÇÈÃ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
´ÎÈÃ¤Ë»Ü½Ñ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥·¥ß¤Î¼ïÎà¤Î¸«Ê¬¤±¤Ï¥×¥í¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¸«¶Ë¤á¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¡¢´Ö°ã¤¨¤¿È½ÃÇ¤Ç»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
°åÎÅÄó·È¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ëÈþÈ©ÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ü½ÑÁ°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª´é¤Î¤ª¼Ì¿¿¤òLINE¤Ç°å»Õ¤ËÁ÷¤ê¡¢¤É¤ì¤¬¥·¥ß¤Ç´ÎÈÃ¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥µ¥í¥óÂ¦¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¢§¸ø¼°LINE
https://lin.ee/RDRy089
¢§¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/whitelab_jp_official_dealer/
¢§¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥ÜLP
https://official-romapink.net/whitelab/lp/
¢§¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ü¥»¥ß¥Êー¼Â»ÜÃæ¡ª
https://visea.jp/news/6906/
¢§¤ªÅÅÏÃ¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥¢¥ë¡Ë
0120-829-874