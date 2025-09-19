Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤È¸æÌÚËÜÀ½Ìô¤Î¶¦ÁÏ¸¦µæ¤¬TOP10¤ËÁª½Ð ¡ãÂè35²ó ¹ñºÝ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñÏ¢ÌÁ¡ÊIFSCC¡ËÀ¤³¦Âç²ñ¡ä
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÆâÅÄ¹â¹¡¢°Ê²¼¡ÖÂè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ë¤È¡¢¸æÌÚËÜÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæÍø¾°¡¢°Ê²¼¡Ö¸æÌÚËÜÀ½Ìô¡×¡Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÇ¯9·î15Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè35²ó ¹ñºÝ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñÏ¢ÌÁ¡ÊIFSCC¡ËÀ¤³¦Âç²ñ¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¡¢¸ýÆ¬È¯É½ Basic ResearchÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆTOP10¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ýÆ¬È¯É½ Basic ResearchÉôÌç
¡ý¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö³ÑÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë¿å¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼êË¡¡¡-¡ÈÄ¶¡ÉÄã²¹DSC¤òÍÑ¤¤¤¿¿å¤Î²Ä»ë²½ -¡×
A Novel Method for Evaluating Water in SC - Visualization of Water Using ¡ÈUltra¡É-Low
Temperature DSC -
¡ýÅöÆüÈ¯É½¼Ô¡§¸æÌÚËÜÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿ù±º ·ë
¢£ È¯É½ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ
News Release¡ÖÈ©¤Î¿åÊ¬¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¿·¼êË¡¤ò³«È¯¡×¡Ê2025Ç¯9·î16ÆüÉÕ¡Ë
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/content/000141147.pdf
¡ã¤´»²¹Í¡ä
1. Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¢¨¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°åÌôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¼«¤éÁªÂò¤·¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ¡Ç½À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡¦¿©ÉÊ¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖFit for You¡¡·ò¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤êÂÐ½è¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥¸æÌÚËÜÀ½Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¸æÌÚËÜÀ½Ìô¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¿¿¼î¤ÎÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒMIKIMOTO¡Ó¤ÎÁÏ¶ÈÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1943Ç¯¤Ë¿¿¼îÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï²½¾ÑÉÊ¡¦°åÌôÉô³°ÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¥â¥È ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤·¤ÆOEM¡¦ODM¤Ë¤è¤ë¼õÂ÷À½Â¤¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥IFSCC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡IFSCC¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñ(SCCJ) ¤Î¾åÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ81ÃÏ°è¤Ë¤ª¤è¤Ö51¤ÎSociety¤¬²ÃÌÁ¤·¡¢Áí²ñ°÷¿ô¤ÏÌó16,000Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø½ÑÂç²ñ¡ÊCongress) ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·³èÈ¯¤ÊÆ¤ÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥½¨¤ÊÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼ï¤Î¾Þ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë³Ø²ñ¤Ç¡¢±þÊçÏÀÊ¸¤ÏIFSCC¤Î¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò¼õ¤±¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤ËÈ¯É½¤¬µö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢·×798·ï¤Î¸¦µæÊó¹ð¡Ê¸ýÆ¬È¯É½68·ï¡¢¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½730·ï¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö°åÌôÉÊ¡Ê¿·Ìô¡Ë¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦OTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
