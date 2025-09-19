NOK¡¢·§ËÜ¤Ç´Ä¶ÊÝÁ´¡¦¼¡À¤Âå°éÀ®¡¦ÃÏ°è¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë ¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±ç¤ò·ÑÂ³
NOK³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO¡§Äá ÀµÍº¡¢°Ê²¼¡ÖNOK¡×¡Ë¤Ï¡¢ ¹ñÆâ³°¤Î»ö¶ÈµòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¡Ê·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ä¼¡À¤Âå°éÀ®¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025-26Ç¯¥·ー¥º¥ó¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅòÇ·¾å Áï¡¢°Ê²¼¡Ö·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô ÀîÆâ Îë¹á¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜ¡×¡Ë¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡
º£Ç¯ÅÙ¡¢NOK¤Ï·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÃÏ²¼¿å¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢ÊÝÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¿å¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¿åÆ»¿å¸»¤Î¤Û¤Ü80%¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï100%¤òÃÏ²¼¿å¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦Á´¹ñ¤Ç¤âµ©¤ÊÃÏ°è¤Ç¡¢·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ç¤â¥·ー¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ËÃÏ²¼¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿å¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ÎNOK¥¹¥Ý¥ó¥µー¥²ー¥à¤È¤Ê¤ë2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÃÏ²¼¿åÊÝÁ´³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NOK¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¼¡À¤Âå¤ò°éÀ®¤¹¤ë³èÆ°¤Ë·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜ¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤äÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÂÎ´¶¤·¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£Î¾¥Áー¥à³µÍ×¤ª¤è¤Ó·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOK¤Ï¡¢·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î¼¡À¤Âå°éÀ®³èÆ°¡¢´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤Î³èÀ²½¤ò¼´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÃÏ°è¤Î¼¡À¤Âå°éÀ® ³èÆ°
¡¦»î¹ç´ÑÀï¾·ÂÔ¡Ö¥¥Ã¥º¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼Â»Ü
·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ÎNOK¥¹¥Ý¥ó¥µー¥²ー¥à2»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢°¤ÁÉ»Ô¡¢°¤ÁÉ·´¡¢µÆÃÓ·´¤ò²Ã¤¨¤¿·×9»ÔÄ®Â¼¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸100Ì¾¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ²¼¿åÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶µ¼¼¡Ö¥É¥êー¥à¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Î¼Â»Ü
NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤ÙÌó400Ì¾¤¬»²²Ã¡£º£Ç¯¤ÏÌó150Ì¾¤¬»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¤Î¼Â»Ü
NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜ¤ÎÁ´Áª¼ê¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤ò10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºò
Ç¯½é³«ºÅ¤ÎºÝ¤Ï¡¢Ìó70Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥æー¥¹¥Áー¥à¡Ö·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥ºU15°¤ÁÉ¡×¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È
NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤ÎÂÎ°é´Û¤ò¡ÖU15°¤ÁÉ¡×¤Î³èÆ°µòÅÀ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè½µ3~5²ó¤ÎÎý½¬¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º´ë²è¤Î¥æー¥¹¥Áー¥à¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°
¡¦¡Ö¿å¥Õ¥§¥¹¡×¤Ø¤Î»²²Ã
¡¡¡Ö·§ËÜ¤Îµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¢¤ëÃÏ²¼¿å¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢ÊÝÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡×¼èÁÈ¤ß¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢½é¤á¤Æ·§ËÜ
¡¡¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤¬³«ºÅ¤·¡¢NOK¤Ïº£Ç¯½é»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ø¤Î¶¨»¿
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¿åÅÄ¤ò»ý¤ÄÀ¸»º¼Ô¤È¡¢¥ªー¥Êー¤È¤Ê¤ë¶¨»¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤¬¶¦¤ËÊÆºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±«¤ä¿å¤òÃÏÃæ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¿åÅÄ¤ò¼é¤ê¡¢ÃÏ²¼¿å¤ò°é¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ï2019Ç¯¤«¤é¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï¤·¤¿¿·ÊÆ¤Ï¡¢·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤¬³«ºÅ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¡ÖVOLTERS KITCHEN¡Ê¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡×¤ä¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯·§ËÜ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://www.nokgrp.com/news/2025/061001.html
¡¡
¡üÃÏ°è¸òÎ®¤Î³èÀ²½
¡¦»Ò¤É¤â¿©Æ²¡ÖVOLTERS KITCHEN¡Ê¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È
ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯2022Ç¯¤«¤é·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ï±ä¤ÙÌó340¿Í¡¢2023Ç¯¤Ï±ä¤ÙÌó880¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤ê¿©»ö¤ä»î¹ç´ÑÀï¤Ê¤É¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÀÌó³µÍ×
¢£NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì ³µÍ×
¡¦½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô±ÊÁð2089
¡¦ÀßÎ©¡§1970Ç¯
¡¦·§ËÜ»ö¶È¾ì´É³í¹ñÆâÀ¸»ºµòÅÀ¿ô¡§7¥«½ê¡Ê·§ËÜ¸©3¥«½ê¡¢ÂçÊ¬¸©1¥«½ê¡¢º´²ì¸©2¥«½ê¡¢µÜºê¸©1¥«½ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·§ËÜNOK³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê2¹©¾ì¡Ë¡¢°¤ÁÉNOK³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¶ê¼îNOK³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º´²ìNOK³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê2¹©¾ì¡Ë¡¢ÆüÆîNOK³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¼è°·ÉÊÌÜ¡§£Ï¥ê¥ó¥°¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¡¢¥¬¥¹¥±¥Ã¥ÈÂ¾
¡¦½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó2,300Ì¾ ¢¨À¸»ºµòÅÀ´Þ¤à¹ç·×
¢£NOK³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOK¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖEssential Core Manufacturing ― ¼Ò²ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÃæ¿´ÎÎ°è¤òÃ´¤¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¡Ö²÷Å¬¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë½êºß¤¹¤ë¥°¥ëー¥×Ìó38,000¿Í¤Ç¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯À½ÉÊ³«È¯¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤ÎÂçÎÌ¡¦°ÂÄêÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡¢OAµ¡´ï¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ëµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£