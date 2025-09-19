¡Ú¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¹âÅÄ¥¨¥ê¥¢¤ò¡É¥¦¥©ー¥«¥Ö¥ë¥·¥Æ¥£¡É¤Ø¡ÛÇÑ¶È¤·¤¿Î¹´Û¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¡¢¾å±Û´Ñ¸÷¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¡ÖÎëÌÚÎ¹´Û¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜÅÄ ¿¸°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¹âÅÄ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃçÄ®¤ÇÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖµìÎëÌÚÎ¹´Û¡×¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦´Ñ¸÷¾ðÊóÈ¯¿®¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖÎëÌÚÎ¹´Û¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¡¦¹âÅÄ¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÏ»ÃË¡¦¾¾Ê¿Ãéµ±¤Îµï¾ë¤È¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¹âÅÄ¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¡¢400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Àã¹ñÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁ´Ä¹16km ¤Î¡Ö´çÌÚÄÌ¤ê¡×¤ä¡¢60°Ê¾å¤Î»û±¡¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡Ö¹âÅÄ»ûÄ®¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ»°ÂçÌëºù¡×¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¹âÅÄ¾ëÔ®¸ø±à¤Îºù¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¸²½»ñ¸»¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÌÀ¼£´ü¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè120Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Î¹¿Í¤ä¹Ô¾¦¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿Î¹´Û¶È¤ò±Ä¤ß¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÇÑ¶È¤·¤¿»ÜÀß¤¬¡ÖµìÎëÌÚÎ¹´Û¡×¤Ç¤¹¡£
µìÎëÌÚÎ¹´Û¤Î³°´Ñ
³«¶ÈÅö»þ¤Î¤Ä¤¯¤ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤¿¼ñ¤Î¤¢¤ëÏÂ¼¼µÒ¼¼
»Üºö
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Î¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö¾ô¶½»û¡×¤Î»²Æ»¡ÖÂçÌçÄÌ¤ê¡×¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÂÚºß·¿´Ñ¸÷¸òÎ®¥¨¥ê¥¢¤òÀ°È÷¡¦³èÀ²½¤¹¤ë¡Ö¾ô¶½»ûÂçÌçÄÌ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¡¢·Ê´Ñ²þÁ±¤ä¼þÊÕ¤Î¾¦Å¹³¹¡¦»ÜÀß¤ÎºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂçÅç¥°¥ëー¥×¤È¶¨¶È¡£
»ö¶È¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¹âÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¥¦¥©ー¥«¥Ö¥ë¥·¥Æ¥£*¡×²½¤ò·Ç¤²¡¢½ÉÇñ¡¦°û¿©¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦´Ñ¸÷¤ò¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖµìÎëÌÚÎ¹´Û¡×¤ÎºÆÀ¸¡Ê¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥¦¥©ー¥«¥Ö¥ë¥·¥Æ¥£¤È¤Ï¡á¼ÖÃæ¿´¤«¤é¿ÍÃæ¿´¤Ø¡£¡ÖÊâ¤¤¤ÆÊë¤é¤·¡¢Êâ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Þ¤Á¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢¿Í¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è·ÐºÑ¤äÊ¸²½³èÆ°¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î¸½ºß¤Ï²òÂÎÃæ¤Î¡ÖµìÎëÌÚÎ¹´Û¡×¡£100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆ±Î¹´Û¤ÎÌ¾Á°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÎë¤Î´ÇÈÄ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£
9 ·î 23 Æü(⽕)½Ë³«ºÅ¡ÖTAKADA HISTORY MARCHE¡×¡Ã³µÍ×
¹âÅÄ¥¨¥ê¥¢¼þÊÕ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¡¢²òÂÎÃæ¤Î¡ÖµìÎëÌÚÎ¹´Û¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÊý¤â³Ø¤Ó¡¦³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAKADA HISTORY MARCHE¡Ê¥¿¥«¥À¥Ò¥¹¥È¥êー¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£
ËÜ»ö¶È¤Î¹½ÁÛ¤È¡ÖµìÎëÌÚÎ¹´Û¡×¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·×²è¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ò·ó¤Í¡¢¹½ÁÛ¡¦½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é³¹¤ËÂÐ¤·¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò³¹Á´ÂÎ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025 Ç¯ 9 ·î 23 Æü¡Ê⽕¡¦½Ë¡Ë11:00～16:00
²ñ¾ì¡§µìÎëÌÚÎ¹´ÛÁ°¡Ê¢©943-0831 ¾å±Û»ÔÃçÄ® 3 ÃúÌÜ 17¡Ë
¾å±Û»Ô¹âÅÄ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦½ÐÅ¹¼ÔÍÍ°ìÍ÷¡Û
¡¦¿©»ö/¥¹¥¤ー¥Ä
-É´Ç¯ÎÁÄâ±§´îÀ¤ÍÍ¡Ö¤¯¤¸¤é½Á&¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ê¸ÂÄê 50 ¿©ÌµÎÁ¡Ë
-²£»³³÷ËÈÅ¹ÍÍ¡Ö¤¹¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡Ê¸ÂÄê 50 ¸ÄÌµÎÁ¡Ë
-¤¢¤óÌ£Æ²ÍÍ¡ÖÎë¤â¤Ê¤«¡×¡Ê¸ÂÄê 50 ¸ÄÌµÎÁ¡Ë
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯
-Â¿²ìÃãßäÀù½êÍÍ¡Ö¿å½Ð¤·¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¡Ê¸ÂÄê 100 ÇÕÌµÎÁ¡Ë
-SANKAKU SHIKAKU ÍÍ¡Ö¥³ー¥Òー¡×¡Ê¸ÂÄê 100 ÇÕÌµÎÁ¡Ë
¡¦ÂÎ¸³ & ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
- ¡Ö²òÂÎÃæ¤ÎÄ¹²°¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡×¡Ê1 ²ó 500 ±ß¡Ë
-¿·³ã¥¨¥¢¥»¥ì¥¹¥ÈÍÍ¡Ö¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç½ä¤ë¹âÅÄ¥Ä¥¢ー¡×
-ÆüÈæÃ«²ÖÃÅÍÍ¡Ö¥¬ー¥Ù¥é¤¹¤¯¤¤¡×¡Ê1 ²ó 500 ±ß¡Ë
¡¦ÆÃÅµ´ë²è
-500 ±ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¯¤¸¡Ê½ÉÇñ·ô¡¦¿©»ö·ô¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¡Ë
¡ÚÆ±»þ³«ºÅ¡Ûµ¼ÔÈ¯É½²ñ
Æü»þ¡§2025 Ç¯ 9 ·î 23 Æü¡Ê⽕¡¦½Ë¡Ë13:00～14:00 *³«¾ì12:30-
²ñ¾ì¡§É´Ç¯ÎÁÄâ¡Ö±§´îÀ¤¡×¡Ê¢©943-0831 ¾å±Û»ÔÃçÄ® 3 ÃúÌÜ 54¡Ë
ÆâÍÆ¡§ËÜ»ö¶È¹½ÁÛ¤Èº£¸å¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÆ±»þ³«ºÅ¡Û¥Èー¥¯¥·¥çー¡Êin µìÎëÌÚÎ¹´Û²òÂÎ¸½¾ì¡Ë
Æü»þ︓2025 Ç¯ 9 ·î 23 Æü¡Ê⽕¡¦½Ë¡Ë14:30～15:15
²ñ¾ì︓µìÎëÌÚÎ¹´ÛÆâ¡Ê¢©943-0831 ¾å±Û»ÔÃçÄ® 3 ÃúÌÜ 17¡Ë
ÆâÍÆ︓¡ÉÎò»Ë¡ß·úÃÛ¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÉÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹âÅÄ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¹Í¤¨¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー
¼çºÅ¡§ÂçÅç¥°¥ëー¥×´Ñ¸÷»ö¶ÈÁÏÂ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º
¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ / CEO
ËÜÅÄ ¿¸°ìÏº¡Ê¤Û¤ó¤À ¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¾å±Û¹âÅÄ¥¨¥ê¥¢¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿ÎëÌÚÎ¹´Û¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¤Þ¤È¤¤ºÆ¤Ó¿Í¡¹¤ò·Þ¤¨¤ëÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤Î·úÊª¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤°¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òºî¤ë»ÈÌ¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²þ½¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·úÊª¤ÎºÆÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÅÄ¤ÎÊ¸²½¤äÌ¥ÎÏ¤òºÆÊÔ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÃÏ¤ò°¦¤·»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¹âÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û 1979Ç¯9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉô¿ôÍý²Ê³Ø²ÊÅý·×³ØÀì¹¶Â´¡£2003Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò WOWOW ¿·Â´Æþ¼Ò¡£¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢³ÊÆ®µ»ÈÖÁÈ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ê¡¢CMÀ©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¥¬¥¤¥É¤ÎÊÔ½¸¤Ë¤â»²²è¡£¤½¤Î¸å IT ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò·Ð¤Æ¡¢2008 Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥Ç¥£ーÀßÎ©¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢Yahoo!¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¹¹ð¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´Åö¡£±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¾¯½÷¤È⿊²¦»Ò¡×¡Ö¶äº² 1¡¦2¡×¡Ö50 ²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹¡×¤Ê¤É¤òÀ½ºî¡£ 2016 Ç¯¤ËÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤äÃÏÊý¤ÎÌ¾»ºÉÊ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥Ýー¥È¤ò»ö¶È²½¡£2019 Ç¯ ¤ËÃÏÊýÁÏÀ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¤òÀßÎ©¡£Á´¤Æ¤Î¡Ö¥³¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥Ò¥È¡×¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë ¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤Ë½¾»ö¡£
¡ÖÎëÌÚÎ¹´Û¡×Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
¸åÆ£ ´²¾¡¡Ê¤´¤È¤¦ ¤Ò¤í¤«¤Ä¡Ë
¹âÅÄ¤Î³¹¤ò¡¢¤³¤ÎµìÎëÌÚÎ¹´Û¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤äÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦¿ôÉ´Ç¯°Ê¾åÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ¤È¡¢¤½¤³¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤ò¼¡¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Î½Å°µ¤òÎÈ¤Ë¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡×¤È¡Ö¤Þ¤¿Ë¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÂÎ¸³¡×¤ò¡¢½É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¹Á´ÂÎ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤â¤³¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û 1994 Ç¯¿·³ã»Ô½Ð¿È¡£¿·³ãÆî¹â¹»Â´¡¦Ãæ±ûÂç³ØÂ´¡£ºß³ØÃæ¤ËÀ¯¼£ NPO¤òµ¯¶È¤·¡¢ÃÏ°èÆÃ²½·¿¤ÎÀ¯¼£¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡ÖÉ¼°é¡×¤ò¶å½£¡¦Åì³¤ÃÏÊý¤Ç»ö¶È²½¡£2017 Ç¯ÇîÊóÆ² DY ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¥°¥ëー¥×¤Ø¡£ÃÏ°è¤Î¿©¤È´Ñ¸÷¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¹âÃ±²Á¡¦ ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ö¶È³«È¯¤ä¡¢´ë¶È¹¹ð¡¦±ÇÁü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë½¾»ö¡£2020 Ç¯¤Ë¿·³ã½Ð¿È¤Î 20 Âå¡¦30 Âå¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØFlags Niigata¡Ù¤òÀßÎ©¡£2021 Ç¯ 3 ·î¤Ë¿·³ã»Ô¤Ë U ¥¿ー¥ó¡£´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë ²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äó°ÆÎÏ¤Ç¶ñ¸½²½¤¹¤ë¡£¹çÆ±²ñ¼Ò Flags Niigata ÂåÉ½/³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥ºÌ¯¹â»Ù¼ÒÄ¹/SNS ÁíºÆÀ¸²ó¿ô 500 Ëü²óÄ¶¤¨¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ë¤è¤ë¥íー¥«¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·³ã¤Î¥ê¥¢¥ë!!¡×¤ò±¿±Ä¡£¶¦Ãø½ñ¤Ë¡Ø18 ºÐ¤«¤é¤ÎÁªÂò¡Ù¡Ê2016Ç¯¥Õ¥£¥ë¥à¥¢ー¥È¼Ò¡Ë¡¢¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØABEMA Prime¡Ù¥ì¥®¥å¥éー¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¦BSN ¥é¥¸¥ª¡ØFlags Niigata¡È¤Î¤¿¤á¤Î²ñµÄ¡É¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º
Á´¤Æ¤Î¡Ö¥³¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥Ò¥È¡×¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Î²ÁÃÍºÆÈ¯¸«¤È´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¡¦³ÈÂç¤ò¼´¤Ë¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸»ñ»º¤Ë¡¢¶µ°é¡¦´ë¶È¡¦Ê¸²½¡¦¸ÛÍÑ¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Î¤¢¤êÊý¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁõ·¿¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥¢¥ïー¥É¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸Âç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜÅÄ ¿¸°ìÏº
½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ1-6-30
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://innovation-partners.jp/