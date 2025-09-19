³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤ÎPHR³èÍÑ·¿¡Ö½Å¾É²½Í½ËÉ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÁ´ÂÎ±¿±Ä¤ò¼õÂ÷
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀÐ²ÂÇ½»Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤¬¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤¹¤ëPHR(¢¨)¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î½Å¾É²½Í½ËÉ»ö¶È¤ÎÁ´ÂÎ±¿±Ä¤ò¼õÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂÅù¤Î½Å¾É²½Í½ËÉ¡Ê¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢PHR¤òÍø³èÍÑ¤·¡¢°åÎÅÀìÌç¿¦¤¬±ó³Ö¤Ç·ÑÂ³Åª¤ÊÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒWelby¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈæÌÚ Éð¡¦»³ËÜ Éð¡¢°Ê²¼¡ÖWelby¡×¡Ë¤Ê¤é¤Ó¤ËPHR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¦»Ò²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼ÒWelby¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê°Ê²¼¡ÖWHS¡×¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖWelby¥Þ¥¤¥«¥ë¥Æ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤ÊÌ¤Íè¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨PHR¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¥ì¥³ー¥É¡Ë¤È¤Ï¡©
PHR¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Çー¥¿¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÇÆü¡¹Â¬Äê¤¹¤ë·ì°µ¡¢¿´Çï¿ô¡¢ÂÎ½Å¡¢ÂÎ»éËÃ¡¢¿©»öÆâÍÆ¡¢±¿Æ°ÎÌ¡¢ÉþÌô¾õ¶·¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤òÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°åÎÅÀìÌç¿¦¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¿¼¹ï²½¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤È¸úÎ¨Åª¡¦¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö¸ÄÊÌ²½Í½ËÉ¡×¤Î½ÅÍ×À
ºòº£¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦°åÎÅÈñ¤ÎÁýÂç¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ä¼ºÌÀ¤Ê¤É¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Áá´ü¤«¤é¤Î²ðÆþ¤È·ÑÂ³Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£²£¿Ü²ì»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÅüÇ¢ÉÂÅù¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¹â¥ê¥¹¥¯¼Ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤»ÔÌ±Ãê½Ð¤È¸ÄÊÌÊÝ·ò»ØÆ³¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È³µÍ×¡§PHR¤È±ó³Ö»ØÆ³¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥Ýー¥È
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢ÊÝ¸±¼ÔÅØÎÏ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖPHR¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°ºÎÂò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤¿¡ÖPHR¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Å¾É²½Í½ËÉ¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æº£¸åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢²£¿Ü²ì»Ô¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î¤¦¤Á¡¢»Ô¤Î½Å¾É²½Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤Ãê½Ð¤µ¤ì¤¿ÅüÇ¢ÉÂÅù¤Î½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÃåÍÑ¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊâ¿ô¡¢ÂÎ½Å¡¢·ì°µ¡¢¿©»öÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¡ÖWelby¥Þ¥¤¥«¥ë¥Æ¡×¥¢¥×¥ê¤ËÏ¢·È¡¦µÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¤Î°åÎÅÀìÌç¿¦¡ÊÊÝ·ò»Õ¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë¤Ï¡¢µÏ¿¤µ¤ì¤¿PHR¥Çー¥¿¤È¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å»Õ¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±¿Æ°¤ª¤è¤Ó±ÉÍÜÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë±ó³ÖÊÝ·ò»ØÆ³¡ÊÌó3¤«·î´Ö¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¤´¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌç²È¤«¤éÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±Åù¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ê·Ú¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¤ÎÌò³ä¡§ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸£°ú
¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¤ÏËÜ»ö¶È¤ÎÁ´ÂÎ´ÉÍý¡¢¤ª¤è¤ÓÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ëÊÝ·ò»ØÆ³¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤È½Å¾É²½Í½ËÉ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢PHR¤Î¥Çー¥¿¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÑ¤¤¤Æ»²²Ã¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
- »ÔÌ±¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡§¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¡¢¼£ÎÅ¤äÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¸þ¾å¡£Æü¡¹¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¥Çー¥¿¤Ç¸«¤¨¤ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÂÎÅª¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- °åÎÅÀìÌç¿¦¡ÊÊÝ·ò»Õ¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡§µÏ¿¤µ¤ì¤¿PHR¡Ê»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¸³è¥Çー¥¿¡Ë¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÊÝ·ò»ØÆ³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¹ÔÀ¯¡¦ÊÝ¸±¼Ô¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ:½Å¾É²½¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ê°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀè¿ÊÀ¤Èº£¸å
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢PHR¤äICT¤ò¥Õ¥ë¤ËÍø³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö·ò¹¯¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢PHR¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñ¤Î¡ÖÊÝ¸±¼ÔÅØÎÏ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Å¾É²½Í½ËÉ»ö¶È¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¤Ï¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤ÆËÜ»ö¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ØÅ¸³«¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWelby¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Welby¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤éPHR¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼À´µÎÎ°è¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼£ÎÅ»Ù±ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¥ª¥ó¥³¥í¥¸ー¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð·Ï¼À´µ¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡¢´õ¾¯¼À´µ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆPHR¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤ËÎ×¾²¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹ÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢PHR/PRO¤Î¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤«¤é¡¢µ¡´ï±¿ÍÑ»Ù±ç¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡ÖPHR¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¶¨²ñ¡×¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー´Ö¤Î¶¨Ä´¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆPHR¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢´µ¼Ô¤Î°åÎÅ²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWelby¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4438¡Ë
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÈæÌÚÉð / »³ËÜÉð
- ½êºßÃÏ¡§¢©104¡¾0031 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶°ìÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ ´ØÅÅÉÔÆ°»ºÈ¬½Å½§¥Ó¥ë 4³¬
- URL¡§https://welby.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥ô¥¡¡Ê2000Ç¯ÀßÎ©¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±¿±Ä»Ù±ç¡¦±¿±ÄÂå¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºßÂð°åÎÅ¡¢ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢´ØÏ¢»Ù±ç¡¢·òÊÝÁÈ¹ç¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î·ò¹¯¥µ¥Ýー¥È¡¢³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Èー¥¿¥ë¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×(Total Healthcare Consulting & Operation Company)¤Ç¤¹¡£ ¡Ö°åÎÅ³¦¤Ç³×¿·¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Ã±¤Ê¤ëÀïÎ¬Äó¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¦Í½ËÉ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥ô¥¡
- ÀßÎ©¡§2000Ç¯6·î
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÀÐ²ÂÇ½»Ò
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÍÑ²ìÆóÃúÌÜ32ÈÖ18¹æ ¥°¥ìー¥¹ÍÑ²ì301
- URL¡§https://mediva.co.jp/