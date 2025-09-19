Ê¡ÅçÈ¯¡¢LINE¤¬ÇÀ¶È¤ÎÁêÃÌÌò¤Ë¡£Èª¤âÇÀ»ºÊª¤â¡¢²èÁüÇ§¼±¤Ç¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¡ªAI¥Ñー¥È¥Êー¡ØIPPUKU¡Ù¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
LINE¥Èー¥¯¾å¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼ÁÌä¤¬²ÄÇ½¡ª²ÈÄíºÚ±à¤ä¥¬ー¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÀ¶È½é¿´¼Ô¤«¤é¡¢¥×¥íÇÀ²È¤Î¤ªÇº¤ß¤Þ¤Ç¡¢·î³Û480±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç²¿¤Ç¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1¤«·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¼«¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤È´ë¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òcv digital¡ÊÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëAI ¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖIPPUKU¡Ê¥¤¥Ã¥×¥¯¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²èÁü¤Ç¼ÁÌä¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë´ÊÃ±¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI ¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖIPPUKU¡×
IPPUKU¤È¤Ï
IPPUKU¤È¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2023Ç¯6·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬ー¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ä²ÈÄíºÚ±à¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÀ¶È½é¿´¼Ô¤ä¶î¤±½Ð¤·¤Î¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¡¢»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥íÇÀ²È¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü¡¹µ¿ÌäÅÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡×¡ÖÁêÃÌÁê¼ê¤Ëµ¤¤¬°ú¤±¤ë¡£¡×¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢µ¤·Ú¤ËLINE¤ÇÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬IPPUKU¤Ç¤¹¡£
¢¨¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¡§¤³¤ª¤ê¤ä¤ÞDXÂç¾Þ2023¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
IPPUKU¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://ippuku-agri.com
¡Ê¶áÆü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÍ½Äê¡Ë
IPPUKU¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://line.me/R/ti/p/%40331fgicw
¾åµURL¤Ï¡¢PC¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¾ì¹ç¤ÏIPPUKU LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎQR¥³ー¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£LINE¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¡Ö@ippuku¡×¤Ç¸¡º÷¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ëÇÀ¶È¡£¤Ç¤â¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿1²ó¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¶È½¢¶È¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÀ¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÀ¶È¤ÏÅÚÂæ¤òºî¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£µÞÂ®¤ËÇÀ¶È¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÇÀ¶È¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÇÀ¶È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÄÉµá¤Ç¤¤ëÇÀ²È¤òÁý¤ä¤·¡¢´û¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î½é¿´¼Ô¤Ç¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÇÀ²È¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤¬½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢ÇÀ¶È¤Ø»²Æþ¤¹¤ë¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¾Ý¾ò·ï¤âËèÇ¯Æ±¤¸¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢10Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤Î¼ý³Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯·î¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¤¯¤È¤â²ó¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Ã¤¿10²ó¤Î»î¹Ô¤Ç¤¹¡£1²ó¤Î»î¹Ô¤ÎÌ©ÅÙ¤òÇ»¤¯½ÐÍè¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IPPUKU¤Î»È¤¤Êý£±.¼Ì¿¿¤«¤é¼ÁÌä¤¹¤ë¾ì¹ç
¡Ê1¡Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤Æ¼ÁÌä¡§¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¼ÁÌä¡×¤ò²¡¤·¤Æ¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë²èÁü¥Çー¥¿¤«¤é¼ÁÌä¡§¥«¥á¥é¥íー¥ë¤«¤é¼Ì¿¿¡¦²èÁü¤òÁª¤ó¤ÇÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¾ì¹ç
¡Ê1¡Ë¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¼ÁÌä¡×¤ò²¡¤¹¤È¥ー¥Üー¥É¤¬µ¯Æ°¡£¼ÁÌäÆâÍÆ¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¼ÁÌä¤¹¤ë¡×¤Î¥¿¥Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤ªÇº¤ß¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òÁª¤Ó¡¢¼ÁÌäÆâÍÆ¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ÁÌä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤Î¹â¤¤²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¦¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²èÁü¤òÁ÷¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÇÀ»ºÊª¼ïÎà¤äÉÂµ¤¡¢ÇÀÌô¤ÎÈ½ÊÌ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä²óÅúÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IPPUKU¤Î¥×¥é¥ó
IPPUKU¤Ç¤Ï¡¢Áª¤Ù¤ë2¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.ÌµÎÁ¤ª»î¤·¥×¥é¥ó
·î2²ó¤Þ¤ÇÇÀ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò²¿¤Ç¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê²èÁü¤È¥Æ¥¥¹¥È¼ÁÌä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ç·×2²ó¤Þ¤Ç¡Ë
£².PREMIUM¥×¥é¥ó¡¡·î³Û480±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¼Ì¿¿¡¦²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÌµÀ©¸Â¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ÇÀ²È¤ÎÊý¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤âÊ¹¤±¤ë¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÁêÃÌÌò¤¬·î¡¹480±ß¤Ç¸Û¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1¤«·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
À¸»º¡ÊÅÚ¤Å¤¯¤ê¡¦ÈîÎÁ¡¢ºÏÇÝ¡¦»ô°é¡¦ÇÀµ¡¶ñ¡¦»ñºà¡¦¼ïÉÄ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÎÇä¡Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²Ã¹©¡¦6¼¡²½¡¢ÈÎÇä¡¦ÈÎÏ©³«Âó¡Ë¡¢·Ð±Ä¡ÊÇÀ¶ÈÊíµ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢Êä½õ¶â¡¢¸ÛÍÑ¡¦µá¿Í¡Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡Ê¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¡¢IT¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
IPPUKU¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
IPPUKU¤Ïº£¸å¤â²óÅúÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ê¤ÉUX¤Î²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÇÀ²È¤ÎÊý¡¹¤ÎIPPUKU¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤òºî¤ê¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇÀ²È¤¬¤ªÅú¤¨¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤òÊÀ¼Ò¤Ç¼ý½¸¤·¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÇÀ¶È´ØÏ¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢IPPUKU¤ò³èÍÑ¤·¤¿Á÷µÒ¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£LINE¤Ë²Ã¤¨¡¢WhatsApp¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÂÁõ¤ò¤·¡¢Â¿¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Òcv digital¡Ê¥·ー¥Ö¥¤¡¦ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡¡Ê¡Åç¸©·´»³»Ô°ÂÀÑ¹Ó°æ»°ÃúÌÜ497 -£Â¹æ cv-studio
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÇÏ¾ìÂç¼£
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¼«¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤È´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê
¡¦web¥µ¥¤¥È¡¡https://cv-digital.co.jp¡¡
³ô¼°²ñ¼Òcv digital¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸
¡Êhttps://concept-village.co.jp¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤òÃ´¤¦Ë¡¿Í¤Ç¤¹¡£¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Òcv digital¡¡Ã´Åö¡§ÉþÉôÆà¡¹¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê¤Ê¤Ê¡Ë
TEL¡§024-905－1295¡¿FAX¡§024-505-4866
mail¡§info@cv-digital.co.jp¡¡web¥µ¥¤¥È¡§https://cv-digital.co.jp