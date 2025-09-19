²ÃÇ¼Æúµ±ÇÕ2025 KANO KOKI CUP2025 ¶¨»¿¡£ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤òÂ£¤ëÁÏ¶È100Ç¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤È¥¢¥¹¥êー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ¤ò±þ±ç¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡Ë¤Ï¡¢8·î22Æü¤Ë»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢²ÃÇ¼Æúµ±ÇÕ2025 KANO KOKI CUP2025¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´§¥Íー¥à¤Î²ÃÇ¼Æúµ±Áª¼ê¤Ï¡¢³«ºÅÃÏ¤Î»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤ë´ä¹ñ¹©¶È¹â¹»½Ð¿È¡£2023Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÃÇ¼Æúµ±ÇÕ¤Ï¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÂ³¤¯À¤³¦¤Ø¤Ï¤Ð¤¿¤¯¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¢°éÀ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
2025Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Ë¤âÂæÏÑ¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É8¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é372¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¥¹¥Ýー¥Ä
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ïº£Ç¯ÁÏ¶È100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÈþÍÆ¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÈÉ×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤ÇÁÏÀ®´ü¤ò¸£°ú¤·¤¿ÈþÍÆ²È¤Î¥á¥¤¡¦¥¦¥·¥ä¥Þ¤â¡¢»³¸ý¸©¤Î½Ð¿È¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë»³¸ý¸©¤«¤éÅìµþ¤Ø½Ð¤Æ¤¤¿¥á¥¤¡¦¥¦¥·¥ä¥Þ¤â¡¢¼«¿È¤¬ÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþÍÆ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤È¤·¤Æ¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ï¼ÒÉ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥°¥ëー¥×¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¡¢ÈþÍÆ³Ø¹»¤Ç¤Î¶µ°é³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ï¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ò¿¥¤êÀ®¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö·ò¹¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬ËÜ»Ý¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÎÏ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ¼Æúµ±Áª¼ê
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¡ÃË»Ò¥¨¥ÚÁª¼ê¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¹â¹»¤«¤é»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤ë´ä¹ñ¹©¶È¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¤½¤Î¸åÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ØÆþ³Ø¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤é¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£2020Ç¯¤è¤êÆüËÜ¹Ò¶õ½êÂ°¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ï¡ÖÈþÍÆ¤È·ò¹¯¡×¤ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶ÈÍýÇ°¤È¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹çÃ×¤¹¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤Î¼èÁÈ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£