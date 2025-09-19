ÅÅÎÏ¤Î¸½¾ì¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡È¥¤¥ó¥Õ¥é¥Äー¥ê¥º¥à¡É―J-POWER¤ÈÆÃÊÌÏ¢·È´ë²è¡ª¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¤³¤±¤·¥¿ー¥Ó¥óÈ¯ÅÅµ¡¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥Äー¥ê¥º¥à¡õ¥»ー¥ë¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß·ÅÄÇîÇ·¡Ë¤Ï¡¢ÅÅ¸»³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖJ-POWER¡×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¿ûÌîÅù¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¡ÊÅÄ»ÒÁÒ/Âþ¸«¥À¥à¡¦ÅÄ»ÒÁÒÈ¯ÅÅ½ê¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÃÏÇ®È¯ÅÅ»ÜÀß¡Êµ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½ê¡Ë¤Î¸«³Ø¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÅ´Æ»¤ÎÎ¹¹Ô¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ä¥¢ー¡Ë¤ò10·î25Æü½ÐÈ¯¤Ç´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤ÎÅÄ»ÒÁÒÈ¯ÅÅ½ê¤Þ¤¿¤Ïµ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½ê¤òJ-POWER¸½ÃÏ¿¦°÷¤Î²òÀâ¤Î¸µ¡¢¤´¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±¡¡ÅÄ»ÒÁÒÈ¯ÅÅ½ê
¡Ê1¡ËÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¹ÈÍÕ¤Î¼ÖÁë¤òËþµÊ¡ª¿Íµ¤¤Î¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¡¦Àä·Ê¤Î¡ÖÂþ¸«Àþ¡×¤Ë¾è¼Ö¤ÈÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤ÎÅÄ»ÒÁÒ¥À¥àÆâÉô¸«³Ø
½ÐÈ¯Æü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Î¹¹ÔÂå¶â¡§Âç¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë47,000±ß¡Ê35,000±ß¡Ë¡¿1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ
Êç½¸¿Í°÷¡§40Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷ 20Ì¾¡Ë
¡Ê2¡Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ½©¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î±ü²ñÄÅ¡¦Âþ¸«¤Î¹ÈÍÕ¤ò¼ÖÁë¤ä¥À¥à¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- °¤²ìÌîÀî±è¤¤¤òÁö¤ë¿Íµ¤¤Î¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×(¿·³ã±Ø～´îÂ¿Êý±Ø)¤È»³´Ö¤Î¤Î¤É¤«¤Ê¤ë¼ÖÁë¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÂþ¸«Àþ¡×(²ñÄÅÀî¸ý±Ø～Âþ¸«±Ø)¤Ë¾è¼Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹ÈÍÕ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Âþ¸«Àî¤ÈÂþ¸«Àþ¤òË¾¤á¤ëÀä·Ê¥Ó¥åー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÂè°ìÂþ¸«Àî¶¶ÎÂ¡×¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÂþ¸«Å¸¼¨´Û¡×¤Ç¤Ï¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ø¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÂþ¸«¥À¥à¤È¹ÈÍÕ¤Î·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÅÄ»ÒÁÒ¥À¥à¡×¤ÎÆâÉô¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ½ÉÇñ¤ÏÂþ¸«¤Î¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²¹Àô¡Öµ¨¤Î¶¿¡¡Åò¤éÎ¤¡×¤Ç¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- »²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ø¡¢ÅÅ¸»³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJ-POWER¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=25B0187
£²¡¡µ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½ê
¡Ê1¡ËÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§½ã¹ñ»º¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖJ-POWERµ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½ê¡×ÆÃÊÌ¸«³Ø¤ÈÌÄ»Ò¤Î¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤à
½ÐÈ¯Æü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Î¹¹ÔÂå¶â¡§Âç¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë65,000±ß¡Ê60,000±ß¡Ë¡¿1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ
Êç½¸¿Í°÷¡§20Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷ 18Ì¾¡Ë
¡Ê2¡Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤Îµ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½ê¤òJ-POWER¸½ÃÏ¿¦°÷¤Î²òÀâ¤Î¸µ¡¢¤´¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤±¤·¥«¥éー¤Î¾øµ¤¥¿ー¥Ó¥ó¡¦È¯ÅÅµ¡¡¢ÃÏ²¼Ìó1,500mÉÕ¶á¤«¤é¾øµ¤¤ò¼è¤ê½Ð¤¹À¸»º°æ¡¢¾øµ¤¤«¤éÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿Ç®¿å¤òÃÏ²¼¤Þ¤ÇÌá¤¹´Ô¸µ°æ¤Ê¤É¡¢µ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½êÆâ¤ÎÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤ÌÄ»Ò¥¨¥ê¥¢¤ò»¶ºö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌÄ»Ò¶®¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëV»ú·¿¶®Ã«¤Ï¡¢ÂçÃ«Àî¤Î¿¯¿ª¤Ë¤è¤êÀ®Î©¤·¤¿¶®Ã«¤Ç¡¢¿¼¤µÌó100¥áー¥È¥ë¤ÎÃÇ³³ÀäÊÉ¤¬Ìó2.5¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ä¤Ê¤É¤Î¾ïÎÐ¼ù¤ÎÎÐ¤È¡¢¥Ö¥Ê¡¢¥Ê¥é¡¢¥«¥¨¥Ç¤¬¹È¤ä²«¤ËÀ÷¤Þ¤ë¹ÈÍÕÈþ¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÂè°ìµé¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¢¨¹ÈÍÕ¤ÏÎãÇ¯¤Ï10·îÃæ½Ü～11·î¾å½Ü¤¬¸«º¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ½ÉÇñ¤ÏÌÄ»Ò²¹Àô¡ÖÌÄ»Ò´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£±ü½£»°Ì¾Åò¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÌÄ»Ò²¹Àô¤Ï¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¼é¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÄ»Ò´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Î¼«²È¸»Àô¤Ï¡¢ÆýÇò¿§¤ä¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤Ê¤ÉÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅò¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÍá¾ì¤Ï¡¢¸æ±ÆÀÐÂ¤¤ê¤ÎÆâÅò¤ÈÛØ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²¹ÀôÆÃÍ¤ÎÎ²²«¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
J-POWERµ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢1975Ç¯¤Ë9000kW¤Î½ÐÎÏ¤ÇÈ¯ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç±¿Å¾³«»Ï50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µìµ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½ê¤Ï2017Ç¯¤Ë±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¡¢´ûÀßÀßÈ÷¤ÎÅ±µî¤ò³«»Ï¤·¡¢2019Ç¯¤«¤é¥ê¥×¥ìー¥¹¹©»ö¤ò¿Ê¤á¡¢2023Ç¯4·î¤Ë½ÐÎÏ14,900kW¤Î¿·¤·¤¤µ´¼óÃÏÇ®È¯ÅÅ½ê¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÇ®È¯ÅÅ¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëCO2¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ëËÄÂç¤ÊÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Í¢Æþ¤ËÍê¤é¤ºÅÅµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âè3°Ì¤ÎÃÏÇ®»ñ¸»¤ò¸Ø¤ë²æ¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê½ã¹ñ»º¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÀßÈ÷¤ò¥ê¥×¥ìー¥¹¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ°è¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÄ»Ò¤³¤±¤·¡×¤ò¥¿ー¥Ó¥ó¡¦È¯ÅÅµ¡¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=25B0195
¢¨¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ¹¡¢Å´Æ»¤ÎÎ¹¡×¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡
¢¨µºÜ¤Î»þ¹ï¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤ÊÍ¢Á÷¾ã³²¤äÅ·¸õÉÔÎÉÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¥³ー¥¹¤Ï¡¢Åö½ñÌÌ¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢Åö¥Ä¥¢ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ±°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åµ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë²è¡¦¼Â»Ü¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥Äー¥ê¥º¥à¡õ¥»ー¥ë¥¹
Åö¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø´Ñ¸÷Î®Æ°ÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡Ù
Î¹¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë¿Í¤¬Æ°¤¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÉ÷·Ê¤ä¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤È¶Ã¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤È¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¤È¤ÎÀÜÅÀ¤È¤¤¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä´Ñ¸÷Î®Æ°ÁÏÂ¤²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶¯¤¤¿®Ç°¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤òËá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÎ¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È´¶Æ°¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÃÏ°è¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ó¤å¤¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
https://www.jre-vts.com/business/sustainable/