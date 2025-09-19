¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10/23¡Ê¿å)³«ºÅ¡Û¡Ö¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¡×È¯¹ÔµÇ°Web¥»¥ß¥Êー¡¡ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯ºÇÁ°Àþ
Åìµþ³¤¾å¥Ç¥£ー¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
Åìµþ³¤¾å¥°¥ëー¥×¤Ï2025Ç¯9·îËö¡¢¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¡ÖÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯ºÇÁ°Àþ¡§·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤«¤éÅì¥¢¥¸¥¢Í»ö¤Þ¤Ç¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/66_1_c054ffdc5718b39fa38fd98301791057.jpg?v=202509190227 ]
- ¥»¥ß¥Êー¥Á¥é¥·¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d128655-66-b66a6b3392eb872faae9052da747e403.pdf¥»¥ß¥Êー¹½À®
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/66_2_b85ea67ed1631d6b1f4a43731a18a10f.jpg?v=202509190227 ]
¿½¹þ¤ßÊýË¡
¤ª¿½¹þ¤ßÆþÎÏ²èÌÌ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tokio-dr-co-jp.zoom.us/webinar/register/WN_2vMfvBJ3SPCAea-m0vWLLQ#/registration
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Åìµþ³¤¾å¥Ç¥£ー¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤òµÇ°¤·¤ÆÅö¼Ò¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢Æ±»ï¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¡¦º´¶¶Î¼ÍÍ¡¢µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¶µ¼ø¡¦ÅÚ²°µ®ÍµÍÍ¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥¹¥¯ËÜÉô¡ÊÃ´Åö¡§ÂÀÅÄ¡Ë
TEL¡¡03-5288-6594
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡br-event@tokio-dr.co.jp