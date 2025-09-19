À¯¶ÉÉÔ°Â¤ÇJPY¡Ê±ß¡Ë¤Ï1Ãû2658²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤Ø¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢4¥«·îÏ¢Â³¤Ç¼ý±×ÀÑ¤ß¾å¤²¡Ú³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àÁí¸¦FXÅê»ñ²ÈÄ´ºº2025Ç¯8·î¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àÁí¸¦¡×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ ½ß¡Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³°°ÙÅê»ñ¤ËÌòÎ©¤Ä³°¹ñ°ÙÂØ¾ðÊó¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢FXÅê»ñ²È¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
1.°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñFXÅê»ñ²ÈÆ°¸þ¤Þ¤È¤á
2.³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àFXÅê»ñ²ÈÆ°¸þ¤Þ¤È¤á
¡¡2-1.FX¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¸½Â»±×
¡¡2-2.ÄÌ²ß¥Ú¥¢ÊÌ¼è°ú¼Ô¿ô
¡¡2-3.Ê¿¶Ñ¼è°ú¿ôÎÌ
¡¡2-4.¸ýºÂ¤Î³«Àß´ü´Ö
¡¡2-5.FXÅê»ñ¤ÎÇ¯ÎðÊ¬ÉÛ
¡¡2-6.FX¸ýºÂ³«Àß¼ÔÆ°¸þ
3.¤Þ¤È¤á
1. °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñFXÅê»ñ²ÈÆ°¸þ¤Þ¤È¤á¼è°ú³Û¤Ï15.9¡ó¸º¾¯
¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¤¬9·î12Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯8·î¤ÎÅ¹Æ¬FX¤Ë¤ª¤±¤ë¼è°ú¶â³Û¤Ï980Ãû±ß¤È¡¢7·î¤Î1166Ãû±ß¤«¤éÌó15.9¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£¼çÍ×¼è°úÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Ç¤ÏUSD/JPY¡ÊÊÆ¥É¥ë/±ß¡Ë¤Î¼è°ú³Û¤¬Ìó15.8¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Â¾¤Î¥¯¥í¥¹±ß¤â¸®ÊÂ¤ß¼è°ú³Û¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·îËö»þÅÀ¤ÎÌ¤·èºÑ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï9Ãû2762²¯±ß¤È7·î¤«¤éÌó5.1¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢JPY¡Ê±ß¡Ë¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢·îËö»þÅÀ¤ÎJPY¡Ê±ß¡ËÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³Û¤ÏÌó27.4¡óÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢JPY¡Ê±ß¡ËÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³Û¤ÏÌó15.5¡ó¸º¾¯¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï1Ãû2658²¯±ß¤ÎJPY¡Ê±ß¡ËÇä¤ê±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼è°ú¶â³Û¾å°Ì5ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Ï¡¢USD/JPY¡ÊÊÆ¥É¥ë/±ß¡Ë¡¦GBP/JPY¡Ê¥Ý¥ó¥É/±ß¡Ë¡¦EUR/JPY¡Ê¥æー¥í/±ß¡Ë¡¦EUR/USD¡Ê¥æー¥í/ÊÆ¥É¥ë¡Ë¡¦AUD/JPY¡Ê¹ë¥É¥ë/±ß¡Ë¤Î½ç¤Ç¡¢EUR/JPY¡Ê¥æー¥í/±ß¡Ë¤äAUD/JPY¡Ê¹ë¥É¥ë/±ß¡Ë¤¬½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£
¼è°ú¶â³Û¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó·×
¿Þ1.¼è°ú¶â³Û¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó·×
¡Ê½Ð½ê¡Ë¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¤Î¡ÖÅ¹Æ¬FX·î¼¡Â®Êó¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬ºîÀ®
º¸¼´-¼è°ú¶â³Û¡¢±¦¼´-¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó·×
¥°¥é¥ÕÃæ¤Î¥Çー¥¿Ã±°Ì¤ÏÉ´Ëü±ß
2. ³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àFXÅê»ñ²ÈÆ°¸þ2025Ç¯8·îFX¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¼è°úµöÍÆÅÙ¤¬²þÁ±
FX¸ýºÂ¿ô¤¬87Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢2025Ç¯8·î¤ÎFXÅê»ñ²ÈÆ°¸þ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤ÎFX¥µー¥Ó¥¹¡Ö³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡×ÍøÍÑ¼Ô¡ÊÌó87Ëü¸ýºÂ¡Ë
Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ËFX¥µー¥Ó¥¹¡Ö³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡×¤Î¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ª¤è¤ÓFX¼è°ú¤ò¤·¤¿¸ÜµÒ
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü6:00 ～ 2025Ç¯8·î30Æü6:00
Ä´ººÊýË¡¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Î¼è°ú¥Çー¥¿¤è¤êÃê½Ð
¡ÊÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ò¼±ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆ¿Ì¾²½¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
2-1.FX¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¸½Â»±×
8·î¤ÎFX¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¸½±×¤ò½Ð¤·¤¿Åê»ñ²È¤Î³ä¹ç¤Ï62.1¡ó¤È¡¢7·î¤Î58.1¡ó¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¸½Â»¤ò½Ð¤·¤¿Åê»ñ²È¤Î³ä¹ç¤Ï37.8¡ó¤È¡¢7·î¤Î41.8¡ó¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¼ý»Ù¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆð²½¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸ÛÍÑÅý·×¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢JPY¡Ê±ß)¤ÏÂÐUSD¡ÊÊÆ¥É¥ë¡Ë¤Ç150.90±ßÉÕ¶á¤«¤é147.30±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç½øÈ×¤ËµÞÆ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÀ³Î¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢147±ßÂæ¤òÃæ¿´¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿ÃÍÉý¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÏJPY¡Ê±ß¡Ë¤Î¹âÃÍ¤òÃúÇ«¤ËÇä¤ê¡¢Íø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢½øÈ×¤ÎÂç¤¤ÊÆ°¤¤Î¸å¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÆ°°Õ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¼è°ú¤Ï½Ì¾®·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼è°ú»²²Ã¼Ô¤ÎÂ»±×
¿Þ2-1.¼è°ú»²²Ã¼Ô¤ÎÂ»±×
2-2.ÄÌ²ß¥Ú¥¢ÊÌ¼è°ú¼Ô¿ô
ÄÌ²ß¥Ú¥¢ÊÌ¼è°ú¼Ô¿ô¤Î¥È¥Ã¥×10¤Ï¡¢USD/JPY¡ÊÊÆ¥É¥ë/±ß¡Ë¡¦TRY/JPY¡Ê¥È¥ë¥³¥ê¥é/±ß¡Ë¡¦AUD/JPY¡Ê¹ë¥É¥ë/±ß¡Ë¡¦GBP/JPY¡Ê¥Ý¥ó¥É/±ß¡Ë¡¦EUR/JPY¡Ê¥æー¥í/±ß¡Ë¡¦EUR/USD¡Ê¥æー¥í/ÊÆ¥É¥ë¡Ë¡¦MXN/JPY¡Ê¥á¥¥·¥³¥Ú¥½/±ß¡Ë¡¦NZD/JPY¡ÊNZ¥É¥ë/±ß¡Ë¡¦ZAR/JPY¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¥é¥ó¥É/±ß¡Ë¡¦GBP/USD¡Ê¥Ý¥ó¥É/ÊÆ¥É¥ë¡Ë¤Î½ç¤Ç¡¢GBP/JPY¡Ê¥Ý¥ó¥É/±ß¡Ë¡¦EUR/JPY¡Ê¥æー¥í/±ß¡Ë¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
USD/JPY¡ÊÊÆ¥É¥ë/±ß¡Ë¤¬¥·¥§¥¢1°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢TRY/JPY¡Ê¥È¥ë¥³¥ê¥é/±ß¡Ë¤â2°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ²ß¥Ú¥¢ÊÌ¼è°ú¼Ô¿ô
¿Þ2-2.ÄÌ²ß¥Ú¥¢ÊÌ¼è°ú¼Ô¿ô
2-3.Ê¿¶Ñ¼è°ú¿ôÎÌ
FXÅê»ñ²È¤Î1ÃíÊ¸¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¼è°ú¿ôÎÌ¤Ï4.4ËüÄÌ²ß¡Ê44 lots¡Ë¤È¡¢Á°·î¤Î4.2ËüÄÌ²ß¡Ê42 lots¡Ë¤«¤éÁý²Ã¡£Ê¿¶Ñ¼è°úÎÌ¤Ï1-3·î¤ÎÊ¿¶Ñ47.3 lots¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á3¥«·îÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï43 lots¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Î²þÁ±·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
USD/JPY¡ÊÊÆ¥É¥ë/±ß¡Ë¤Ï¡¢1 lot¤¢¤¿¤ê6,000±ß¤ÎÉ¬Í×ÊÝ¾Ú¶â¡Ê9/16»þÅÀ¡¢Ë¡¿Í¸ýºÂ½ü¤¯¡Ë¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢1ÃíÊ¸¤¢¤¿¤ê¤ÎÉ¬Í×ÊÝ¾Ú¶â³Û¤ÏÌó26Ëü4,000±ß¤È¤Ê¤ë¡£TRY/JPY¡Ê¥È¥ë¥³¥ê¥é/±ß¡Ë¤Ï¡¢1 lot¤¢¤¿¤ê200±ß¤ÎÉ¬Í×ÊÝ¾Ú¶â¡Ê9/16»þÅÀ¡¢Ë¡¿Í¸ýºÂ½ü¤¯¡Ë¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢1ÃíÊ¸¤¢¤¿¤ê¤ÎÉ¬Í×ÊÝ¾Ú¶â³Û¤Ï8,800±ß¤È¤Ê¤ë¡£¡¡
Ê¿¶Ñ¼è°ú¿ôÎÌ
¿Þ2-3.Ê¿¶Ñ¼è°ú¿ôÎÌ
2-4.¸ýºÂ¤Î³«Àß´ü´Ö
¼è°ú¤ò¤·¤¿FXÅê»ñ²È¤Î¸ýºÂ³«Àß¸å¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ121¥«·î¡Ê10Ç¯1¥«·î¡Ë¤È¡¢Á°·î¤«¤é²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö
¿Þ2-4.¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö
2-5.FXÅê»ñ¤ÎÇ¯ÎðÊ¬ÉÛ
FXÅê»ñ²È¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï50Âå¤¬32.0¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¼¡¤Ë40Âå¤¬29.5¡ó¤ÇÂ³¤¡¢°Ê²¼¡¢60Âå¤Î14.9¡ó¡¢30Âå¤Î12.1¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¼è°ú»²²Ã¼Ô¤ÎÇ¯Îð¹½À®
¿Þ2-5.¼è°ú»²²Ã¼Ô¤ÎÇ¯Îð¹½À®
2-6.FX¸ýºÂ³«Àß¼ÔÆ°¸þ
¿·µ¬¤ËFX¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿Åê»ñ²È¤Ï¡¢40Âå¤¬24.5¡ó¡¢30Âå¤¬24.0¡ó¤ÇÙÉ¹³¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢20Âå¤Î20.1¡ó¡¢50Âå¤Î19.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ýºÂ³«Àß¼Ô¤ÎÇ¯Îð¹½À®
¿Þ2-6.¸ýºÂ³«Àß¼Ô¤ÎÇ¯Îð¹½À®
3.¤Þ¤È¤á
2025Ç¯8·î¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£·î½é¤á¤ÎJPY¡Ê±ß¡ËµÞÆ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤¿Åê»ñ²È¤ÏÍÍ»Ò¸«¤ò´Ó¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤³¤ÎÁê¾ìÊÑÆ°¤ò¾å¼ê¤Ë¤«¤ï¤·¤¿Åê»ñ²È¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤ò³èÍÑ¤·¼ý±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢½øÈ×¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¤ß¤Æ¹¹¤Ê¤ëÂçÁê¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Î¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿Åê»ñ²È¤â¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼è°ú¤ÏÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÂçÇÔ¤«¤é¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·À¯¶ÉÉÔ°Â¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Æü¶ä¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎJPY¡Ê±ß¡ËÇä¤ê°ÕÍß¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Åê»ñ²È¤Î¸«Î©¤ÆÄÌ¤ê¤ËJPY¡Ê±ß¡Ë²¼Íî¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢¥·¥çー¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÍø±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢¥Þ¥Í°éch( https://www.gaitame.com/media/ )¤è¤ê¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅê»ñ²ÈÄ´ºº¡×¥«¥Æ¥´¥êー
https://www.gaitame.com/media/archive/category/FX%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6%E8%AA%BF%E6%9F%BB
Åö¼Ò¤ÎºÇÂç¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê¤ËÂ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³°¹ñ°ÙÂØ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Î¤â¤È¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤¬³°¹ñ°ÙÂØ¼è°ú¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Ï¡¢Å¹Æ¬FX¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡Ù¡Ø¤é¤¯¤é¤¯FXÀÑÎ©¡Ù¤ÎÁí¸ýºÂ¿ô¤¬90Ëü¸ýºÂ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³°¹ñ°ÙÂØ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³°¹ñ°ÙÂØ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥Í°é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤éÃæ¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×ÃÄÂÎHDI¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëµòÅÀHDI-Japan¤Ë¤è¤ëHDI³ÊÉÕ¤±¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Î¡ÖWeb¥µ¥Ýー¥È¡×¡ÖÌä¹ç¤»Áë¸ý¡ÊÅÅÏÃ¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢7Ç¯Ï¢Â³¡Ê2019-2025¡ËºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î»°¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ú³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¡Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.gaitame.com/
¡¦¡Ú³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡Û¸ýºÂ³«Àß¡§https://www.gaitame.com/account/kouza.html
¡¦¡Ú¥Þ¥Í°é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¡§https://www.gaitame.com/media/
¢£¿·¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡ÖGFX¡×¡Ù
Åö¼Ò¤ÎFX¥µー¥Ó¥¹¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó1¤Ä¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëµ¡Ç½À¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ºÇ¿·¤ÎFX¼è°ú¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿FX¼è°ú¥¢¥×¥ê¤¬´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.gaitame.com/service/fx/tools/smartphone/
¢£FX¤Ë¤è¤ëÀÑÎ©Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¤é¤¯¤é¤¯FXÀÑÎ©¡Ù
ÄÌ²ß¥Ú¥¢¡¦¶â³Û¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦ÉÑÅÙ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë³°²ß¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëFX¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¨»þ¤Î¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤Î¤Û¤«¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÇÅö¼Ò¤¬¼«Æ°¤ÇÃíÊ¸¤òÈ¯Ãí¤¹¤ë¡ÖÄê´üÇãÉÕÃíÊ¸¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1ÄÌ²ßÃ±°Ì¤ÇÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤«¤éFX¤ÇÀÑÎ©¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.gaitame.com/service/rakutsumu/
―――――
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¡Ê https://www.gaitame.com/ ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-8-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ ½ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿Å¹Æ¬¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°ú»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾
»ñËÜ¶â¡§7²¯7,850Ëü±ß
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè262¹æ¡¡¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶È¼Ô¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶¨²ñ
―――――
¡¦Åö¼Ò¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢FX¡Ê³°¹ñ°ÙÂØÊÝ¾Ú¶â¼è°ú¡Ë¡¢CFD¼è°ú¤Î¾Ò²ð¡¦ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨ ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¼Ò¥»¥ß¥Êー¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñÊý¿Ë¤ä»þ´üÁªÂòÅù¤ÎºÇ½ª·èÄê¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
―――――
Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØÊÝ¾Ú¶â¼è°ú¡¢Å¹Æ¬CFD¼è°ú¤ª¤è¤ÓÅ¹Æ¬ÄÌ²ß¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Ï¸µËÜ¤äÍø±×¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤ä¶âÍøº¹¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤º¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤ÎÁ°¤Ë½¼Ê¬ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¡¢¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡Ù ¼è°ú·ÁÂÖ¡§Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØÊÝ¾Ú¶â¼è°ú °ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡§³ÆÄÌ²ß¤Î´ð½à¥ìー¥È¤Ë¤è¤ê·×»»¤µ¤ì¤¿¼è°ú¶â³Û¤ÎÊÝ¾Ú¶âÎ¨4¡ó°Ê¾å¤ËÀßÄê¡ÊË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¶âÎ¨1¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤ë³Û¤Þ¤¿¤Ï¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¤¬»»½Ð¤·¤¿ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤´¤È¤Î°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯ÁÛÄêÈæÎ¨¤ò¼è°ú¤Î³Û¤Ë¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¹â¤¤³Û°Ê¾å¤Î°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯ÁÛÄêÈæÎ¨¤È¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâ³ÕÉÜÎáÂè117¾òÂè31¹àÂè1¹æ¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤ëÄêÎÌÅª·×»»¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ë ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ¡Ø¤é¤¯¤é¤¯FXÀÑÎ©¡Ù ¼è°ú·ÁÂÖ¡§Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØÊÝ¾Ú¶â¼è°ú °ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡§100¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸1ÇÜ¡Ë¡¢50¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸2ÇÜ¡Ë¡¢33.34¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸3ÇÜ¡Ë¡ÊË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢100¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸1ÇÜ¡Ë¤Î¤ß¡Ë ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ¡ÚÃí¡Û¤ªµÒÍÍ¤¬¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¾Ú¶â³Û°Ê¾å¤Î¤ª¼è°ú³Û¤Ç¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÊÝ¾Ú¶â°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼è°ú¥ìー¥È¤Ë¤ÏÇäÃÍ¤ÈÇãÃÍ¤Ëº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡ä
¡ã¡ØCFD¥Í¥¯¥¹¥È¡Ù ¼è°ú·ÁÂÖ¡§Å¹Æ¬CFD¼è°ú °ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡§Å¹Æ¬»Ø¿ôCFD¼è°ú ÁÛÄê¸µËÜ¤Î 10¡óÁêÅö³Û¡¢Å¹Æ¬¾¦ÉÊCFD¼è°ú ÁÛÄê¸µËÜ¤Î5¡óÁêÅö³Û¡¢Å¹Æ¬³ô¼°CFD¼è°ú ÁÛÄê¸µËÜ¤Î 20¡óÁêÅö³Û°Ê¾å¤ËÀßÄê ¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ¥í¥¹¥«¥Ã¥È¼ê¿ôÎÁ¡Ê1¼è°úÃ±°Ì¤¢¤¿¤ê¡Ë¡§Å¹Æ¬»Ø¿ôCFD¼è°ú 110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Å¹Æ¬¾¦ÉÊCFD¼è°ú 110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Å¹Æ¬³ô¼°CFD¼è°ú 55±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡ÚÃí¡Û¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¶âÍøÄ´À°³Û¡¢¸¢ÍøÄ´À°³Û¡¢²Á³ÊÄ´À°³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¾Ú¶â³Û°Ê¾å¤Î¤ª¼è°ú³Û¤Ç¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÊÝ¾Ú¶â°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼è°ú¥ìー¥È¤Ë¤ÏÇäÃÍ¤ÈÇãÃÍ¤Ëº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡ä
¡ã¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥¤¥Ê¥êー¡Ù¡¡¼è°ú·ÁÂÖ¡§Å¹Æ¬ÄÌ²ß¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¡ÊËþ´ü¤Ç¤¢¤ëÈ½Äê»þ¹ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Æ°¸¢Íø¹Ô»È¤È¤Ê¤ë¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥¿¥¤¥×¡Ë¡¡¹ØÆþ²Á³Ê¡§1Lot¤¢¤¿¤êÌó40～999±ß¡¡ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß¡¡¡ÚÃí¡ÛÅ¹Æ¬ÄÌ²ß¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Ï´ü¸Â¤ÎÄê¤á¤Î¤¢¤ë¼è°ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¾ì¤ÎÊÑÆ°Åù¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¸¶»ñ»º²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ¤¬³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅê»ñ¸µËÜ¤ÎÁ´³Û¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤ÈÈ½Äê²Á³Ê¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø±×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼«Æ°¸¢Íø¹Ô»È¤Ë¤è¤ê¥Ú¥¤¥¢¥¦¥È³Û¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â»¼º¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¢Íø¾ÃÌÇ¤Ë¤è¤êÁ´¹ØÆþ¶â³Û¤¬Â»¼º¤È¤·¤Æ³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤ÈÇäµÑ²Á³Ê¤Ë¤Ïº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡ä