Âç³Ø±¡¶µ°é²þ³×¥Õ¥©ー¥é¥à2025¡ÖÇî»Î¤Î²ÄÇ½À¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡ÀéÍÕÂç³Ø¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖÂç³Ø±¡¶µ°é²þ³×¥Õ¥©ー¥é¥à2025―Çî»Î¤Î²ÄÇ½À¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè―¡×¤ò¼çºÅ¹»¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ä´ë¶È¤Î¸¦µæ¿¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇî»Î¿Íºà¤ò·Þ¤¨¡¢Çî»Î²ÝÄø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤¬¼Ò²ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³è¤«¤µ¤ì¡¢¤¤¤«¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇÅª¤Ê³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø·ÏÂç³Ø±¡¤Î¿¶¶½¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø¤Ó¤Î²ÁÃÍ¤È¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÅªÅ¸³«¤Î¤¢¤êÊý¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤¿¤¤Âç³Ø±¡À¸¤ä¡¢Çî»Î¿Íºà¤Î³èÌö¡¦ºÎÍÑ¤äÂç³Ø±¡¶µ°é¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ã¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡ä
¡¦´ðÄ´¹Ö±é¡¡Ê¿°æ ÎÉÅµ»á¡ÊAGC³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡Ë
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÇî»Î¿Íºà¤¬Âó¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¡×
¡¦³ØÀ¸¥°¥ëー¥×È¯É½¡ÖÀìÌçÃÎ¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×
¡¦ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø·ÏÂç³Ø±¡¤Î¿¶¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ¨¡¡ÖÏ¢·È¡×¹½ÃÛ¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¹Í¤¨¤ë¨¡¡×
¡¦ÆÃÊÌ¹Ö±é¡¡Íî¹ç ÍÛ°ì»á¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Á¥ãー³«È¯¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹/½Ú¶µ¼ø¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂç³Ø±¡¶µ°é²þ³×¥Õ¥©ー¥é¥à2025¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.gradschool-forum2025.chiba-u.jp/index.html
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë13:30～18:00¡Ê¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡§18:15～19:30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë 9:45～12:40
¼Â»Ü¾ì½ê¡§TKP¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£ËëÄ¥ Åìµþ¥Ù¥¤ËëÄ¥¥Ûー¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¤Ò¤ÓÌî2-3¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨12Æü¤Î°ìÉô¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤ß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¢¤ê
¿½¹þÊýË¡¡§°Ê²¼»²²ÃÅÐÏ¿¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.gradschool-forum2025.chiba-u.jp/registration.html
¿½¹þ´ü´Ö¡§£±.ÂÐÌÌ»²²Ã¼õÉÕ¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¼õÉÕ¡¡2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¡¡
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤¿¤¤Âç³Ø±¡À¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÉôÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Âç³Ø¶µ¿¦°÷¤ä¶µ°é´Ø·¸¼ÔÅù¤Ç¹âÅù¶µ°é¡¦Âç³Ø±¡¶µ°é¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´ØÅù¤ÇÇî»Î¿Íºà¤Î³èÌö¡¦ºÎÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹ÔÀ¯´Ø·¸¼ÔÅù¤ÇÂç³Ø±¡¶µ°é¤äÇî»Î¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
»²²ÃÈñ¡§¡¡ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨12Æü¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ï²ñÈñÀ©¤Ç¤¹¡£¡Ê³ØÀ¸¡§1,000±ß¡¢³ØÀ¸°Ê³°¡§3,000±ß¡Ë