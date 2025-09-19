À¸À®AI¤Ç¡ÈÆÃµö¥Çー¥¿¡É¤¬R&D¡¦ÃÎºâ¡¦´ë²èÉôÌç¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë
AI¤Ë¤è¤ëÆÃµöÄ´ºº¡¦È¯ÌÀÃê½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO º´¡¹ÌÚÎ´¿Î¡Ë¤ÏR&DÉôÌç¤ä¿·µ¬»ö¶È¡¦´ë²èÉôÌç¤Ç¤â³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ëÆÃµöÄ´ººAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿MyTokkyo.Ai¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÆÃµö¥Çー¥¿¤¬¡ÖÊÉ¡×¤Ë¡©
¡ÈÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É
¡ÈÆÃµö¥Çー¥¿¤ò¼ÒÆâ¤Ç¾å¼ê¤¯¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ë´ë¶È¤â¡¢¤¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢ÉôÌç¤¬°ã¤¨¤Ð¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤â¡¢»È¤¦¸ÀÍÕ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎºâ¤äÆÃµö¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ï¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÃÎºâ¡¦ÆÃµö¥Çー¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢
ÉôÌç¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³ÆÉôÌç¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê
´ë¶È¤Î³ÆÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¡É¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚR&DÉôÌç¡Û
¡¦ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸¦µæ¥Æー¥Þ¤ÎÁªÄê¤äÀ®²Ì¤Î»ö¶È²½¤Þ¤Ç¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¤Þ¤¿¡¢ÆÃµöÄ´ºº¤ÏR&D¤Ë¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¡ÚÃÎºâÉôÌç¡Û
¡¦¸¢Íø²½¶ÈÌ³¤ËË»¤·¤¯¡¢¿¯³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÊ¬ÀÏ¤äÂ¾ÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¡¦Â¾ÉôÌç¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ä»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ë²èÉôÌç¡Û
¡¦ÆÃµö¤òº¬µò¤ËÃÎºâÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¤¬¡¢¥Çー¥¿¤¬Ê£»¨¡¦Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¡Ö¥³¥¢µ»½Ñ¤ò¼é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÉôÌç´Ö¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢²ñµÄ¤Ç¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤¤¤«¤º¡¢ÃÎºâÉôÌç¤¬Â¾ÉôÌç¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¸½¾ì¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃµö¥Çー¥¿¤Î¡ÈÊÉ¡É¤ò±Û¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÆÃµö¥Çー¥¿¤ò¡È´ë¶È¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÌç¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÃÎºâÀìÍÑLLM¤Ç¤¢¤ë¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Äー¥ë¤Îµ¡Ç½¡×¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆÃµö¥Çー¥¿¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤Þ¤Ç¡¢¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¥Äー¥ë¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£MyTokkyo.Ai¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. AI¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊChatTokkyo¡Ë
AI¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡ÖChatTokkyo¡×¤Ç¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃµö¤Î¸¡º÷¤«¤éÊ¬ÀÏ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Î°ìÎã¡Ë
- ¼«Á³Ê¸¤Ç¤ÎÆÃµö¸¡º÷
- Â¾¼ÒÆÃµö¤È¤ÎÂÐÈæ
- ÊÑ·ÁÎã¡¿²þÎÉÈ¯ÌÀ¤ÎÄó°Æ
- ÍÑÅÓÃµº÷
£±Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëChatTokkyo¤Î¥Ç¥âÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¤Þ¤º¤ÏÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ã¡ã(https://youtu.be/7q7ofKOtnuc)
2. AI¥É¥é¥Õ¥È¡ÊÀ¸À®AI Plus¡Ë
AI¥É¥é¥Õ¥Èµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµö¤ÎÌÀºÙ½ñ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò¹àÌÜÊÌ¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎºâÉô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3. ÆÃµöÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃµö¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤ÎÆÃµöÄ´ºº¥Äー¥ë¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ー¥ïー¥É¤äµ»½ÑÊ¬Ìî¤´¤È¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¸¡º÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°úÍÑ¡¿Èï°úÍÑ´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Äー¥ë¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©
MyTokkyo.Ai¤Ï½¾Íè¤ÎÈÆÍÑÅª¤ÊÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤Ê¤É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·ëÏÀ¤«¤é½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
ÆÃµö¡¿ÃÎºâ¥Çー¥¿¤ò°·¤¦ÅÔ¹ç¾å¡¢À¸À®AI¤ËÆþÎÏ¤·¤¿¾ðÊó¤¬³°Éô¤ËÏ³±Ì¤·¤¿¤ê¡¢À¸À®AI¤Ë³Ø½¬¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Èµ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¤ÎÆþÎÏ¤òAI¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¤Ë»È¤ï¤»¤º¡¢Æó¼¡ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
°ìÈÌÅª¤ËÀ¸À®AI¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢MyTokkyo.Ai¤Ç¤ÏÆÃµöÍÑ¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢ÆÃµö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿RAG¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ChatTokkyo¤Ç¤ÏAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÅª¤ä²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼ê½ç¡¦¥Äー¥ë¤òAI¤¬¼«Æ°¤ÇÁªÄê¤·¤Æ²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤ÎChatGPT¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆÃµöÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢³¤³°¤ÎÆÃµö¤¬Â¿¤¯¸¡º÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃµöÈÖ¹æ¤Î½ÐÎÏ¥ß¥¹¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ChatGPT¤Ë´ë¶È¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢´ë¶È¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢MyTokkyo.Ai¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¶ÈÌ³³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÆÃµöAI¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤Î¸ú²Ì¡¡～¸½¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼～
ChatTokkyo¤äAI¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÀ¸À®AI Plusµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▶R&DÉôÌç
¡¦¡Ö»º¶È¾å¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½À¡×¤òAI¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎºâÉô¤ä³°ÉôÊÛÍý»Î¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
▶´ë²èÉôÌç
¡¦ÆÃµö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸õÊäÀè¤äÀ½ÉÊ¼ÂÁõ¥¤¥áー¥¸¤òAI¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎºâ¤ò¤É¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
▶ÃÎºâÉôÌç
¡¦½¾Íè¤Ï10»þ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°ÉôÊÛÍý»Î¤Ø¤Î½Ð´ê°ÍÍêÊ¸¤ÎºîÀ®¤È´Ê°×ÆÃµöÄ´ºº¤ò¡¢1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤ÇÀÁµá¹à¤òÎý¤ë¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤Î½Ð´ê¤òÆâÀ½²½¤·¡¢½Ð´ê¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÌçÆâ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼Â¸½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉôÌç´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆÃµö¥Çー¥¿¤ò¼ÒÆâ¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¤Ç¤¤¿¡É»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÆÃµö¡×¤«¤é¡Ö»È¤¨¤ëÆÃµö¡×¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
MyTokkyo.Ai¤Ç¡¢ÆÃµö¥Çー¥¿¤òÉôÌç²£ÃÇ¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä MyTokkyo.Ai¤ÎÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ã¡ã(https://www.tokkyo.ai/pvt/)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾: ¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©: 2021Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§3²¯8,000Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¡¡º´¡¹ÌÚ Î´¿Î
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-13-1¡¡¸×¥ÎÌç40MT¥Ó¥ë£´F
URL: https://www.legaltech.co.jp/
»ö¶È³µÍ×¡§ÆÃµöÄ´ºº¡¦È¯ÌÀÃê½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¡¢¼«¼ÒÀìÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI IPGenius¡×¡¢¶¦Æ±³«È¯»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯VDR¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡