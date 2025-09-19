º£ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡ÙÃÝ¿¹¹ª½é¼ç±é±Ç²è¡ª¡¡¡Ö¥ì¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ºÛÈ½£²～Í¦¼Ô¤Î¥Ú¥ó～¡×À©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Î¤´°ÆÆâ
1.±Ç²è¡Ø¥ì¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ºÛÈ½£²～Í¦¼Ô¤Î¥Ú¥ó～¡ÙÀ©ºî¤Î¤´°§»¢
¡¡ÊÀ¼Ò°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ëー¥Ä¥¢ー¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¶¨²ñ¤ÏÁÏÎ©¤è¤ê¡Ú»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ËÌ´¤ÈÆ´¤ì¤ò¡Û¤ò ¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ¡Åç¿ÌºÒÉü¶½Êª¸ì¤ä¿··¿¥³¥í ¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ø¥ì¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ºÛÈ½～Í¦¼Ô¤Î¾Ú～¡Ù¤Ï¼«¼ç¾å±Ç¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ100¥±½ê¡¢Ìó1Ëü¿Í¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤â¾å±ÇÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ì¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ºÛÈ½£²～Í¦¼Ô¤Î¥Ú¥ó～¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¡¢Íè¤ë10·î²¼½Ü¤è¤ê¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ±Ç²è¤Ø¤Î¤´Íý²ò¤È²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡úÊÀ¼ÒHP¡§https://www.fruit-art.com/csr
¡úËÜºîÉÊHP https://letterpacksaiban.jp/
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û àËàÕ¤ò¶Ë¤á¤¿¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡×¡£ Ì¤¤À¤½¤Î¡ÚÂ¸ºß¾ÚÌÀ¡Û¤¹¤é¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÈá·à¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤äÌÈ±Ö³Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë°å³ØÇî»Î¤Î³Ø ½ÑÅª¤ÊÏÀÊ¸Åù¤ò°Ê¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â°ì¸þ¤Ë²ò·è¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¡¹¤òÀðÆ°¤¹¤ë¡ÚÊÐ¸þÊóÆ»¡Û¡Ú¸ÀÏÀÅýÀ©¡Û¤ÎÇÈ¤¬ÆüËÜ ¹ñ²È¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤ÎÀ¤³¦ÂçÀï¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£ ¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡×¤Î±²Ãæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ï¤¬¿È¤ò¸Ü¤ß¤º¤¿¤À¤¿¤ÀÃ¯¤«¤Î°Ù¤À¤±¤Ë¡Ä °ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤òµß¤ª¤¦¤È¡ÚÂçËÜ±ÄÈ¯É½¡Û¤Ë¹³¤¤ËÛÁö¤¹¤ëÊóÆ»¥Þ¥ó¤ÈÃÏÊýµÄ°÷¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤Î¿¿¼Â¤ò´ð ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤òÂ÷¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥í¥±Í½ÄêÃÏ¡Û
¡¡¡¡»¥ËÚ¡ÊØª¹°»û¡Ë¡¦ ÀéÍÕ¡ÊÀ®ÅÄ¡Ë¡¦ ÅìµþÅÔÆâ ¡¦ ³ùÁÒ¡¡Â¾
2.±Ç²è¡Ø¥ì¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ºÛÈ½£²～Í¦¼Ô¤Î¥Ú¥ó～¡ÙÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡ËÜ±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Ë¤ÆÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ¡Û 2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë 16:00～17:30
¡Ú¾ì½ê¡Û ¹âÌî»³¿¿¸À½¡ Ô¤ÄÌ»³ Øª¹°»ûËÜÆ²¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¿·¶×»÷1¾ò11ÃúÌÜ10-20
¡Ú²ñ¸«½ÐÀÊ¼Ô¡Û
¡¡ ¢£W¼ç±é¡§¾®ÎÓ·É¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤±¤¤¡¿¿·Ê¹µ¼Ô ¿åÃ«½ÓÌò¡Ë
¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ »ÔÌ±·àÃÄ¼çºË¤Î¤«¤¿¤ï¤é·úÀß²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£ÉñÂæ¡¢±ÇÁü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£
¡¡¡¡¢£W¼ç±é¡§ÃÝ¿¹¹ª¡Ê¤¿¤±¤â¤ê¤¿¤¯¤ß¡¿¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÄ¹ ÉÍÅÄ¹°¼ùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡×¤È¤·¤Æ ¤ª¾Ð¤¤¡¢²»³Ú¡¢ÉñÂæ¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡ª
¡ãÆÃÊÌ½Ð±é¡õ½Ð±é¡ä
¡¡¡¡¡¦¹â¼ùº»Ìí¡Ê¤¿¤«¤®¤µ¤ä¡¿»ÔÌ±³èÆ°²È¡§¹âÌîÍü²ÖÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¦ÅÄÃæ¾»Ç·¡Ê¤¿¤Ê¤«¤Þ¤µ¤æ¤¡¿¸µ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¡§ÅÄÃæ¾»Ç·Ìò¡Ë
¡¡¡¡¡¦âÃÅÄµ¬»Ë¡Ê¤µ¤Ê¤À¤Î¤ê¤Õ¤ß¡¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡§ÃæÅèÎµÌéÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¦ÂÀÅÄÌ÷Â§¡Ê¤ª¤ª¤¿¤ä¤¹¤Î¤ê¡¿Æ±´üÆ±Î½Ìò¡Ë
¡¡¡¡¡¦°¤Éô¹Àµ®¡Ê¤¢¤Ù¤Ò¤í¤¡¿ÊüÁ÷¶É¼Ò°÷Ìò¡Ë
¡¡¡¡¡¦º´Æ£ÍÎ¤¡Ê¤µ¤È¤¦¤¢¤ê¡¿Ê¿ÅÄ¿ÎÈþÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¦ÂÎ©Î´¸·¡Ê¤¢¤À¤Á¤ê¤å¤¦¤²¤ó¡¿½»¿¦Ìò¡Ë
¡ã´ÆÆÄ/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/µÓËÜ¡ä
¡¡¡¡¡¦¹âÍüÍ³Èþ¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¤æ¤ß¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ëー¥Ä¥¢ー¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¶¨²ñÂåÉ½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨CSR¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÇÉ±Ç²è3ËÜÌÜ¤ËÄ©Àï¡ª
東京都港区元赤坂1-7-10-９F 日本フルーツアートデザイナー協会内
TEL:03-5413-7367　　　／　FAX:03-6683-2010
SMS:090-4704-2766　　／　Mail: info@fruit-art.com
