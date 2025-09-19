¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
F NEOBANK¡¢¡Ö2025 ¥Ñー¥½¥ë CS ¥Ñ¡×¿Ê½ÐµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
～¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁÁ´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª～
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º ¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Â¼ ¾¡¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖF NEOBANK¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤«¤¿¤Î¤¦¤Á¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤«¤¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁ´³Û¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃê¤»¤ó¤Ç¡Ö2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ¡×´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ç¤ËFIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤«¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·µ¬¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Î¤É¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º»ÙÅ¹
¾ò·ï¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ
ÆÃÅµ①¡§FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¼Â¼ÁÌµÎÁÈ¯¹Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¼è°ú¾ò·ï¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë²¼µ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È
FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¡Ê¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¡Ë¤òÊÝÍ¤â¤·¤¯¤Ï¿·µ¬È¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È
ÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥êー¥Úー¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤Èhttps://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250919_004340/index.html
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT½é²óÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁÁ´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
ÆÃÅµ①Äó¶¡»þ´ü¡§
2025Ç¯12·îËö¤´¤í¡Ê2025Ç¯£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾ò·ïÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¡Ë
2026Ç¯£³·îËö¤´¤í¡Ê2025Ç¯12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¾ò·ïÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¡Ë
ÆÃÅµ②¡§¡Ö2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ¡×´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯£¹·î£±Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯£¹·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼è°ú¾ò·ï¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë²¼µ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È
FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¡Ê¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¡Ë¤òÊÝÍ¤â¤·¤¯¤Ï¿·µ¬È¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È
F NEOBANK¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¹ç·×5,000±ß°Ê¾å·èºÑ¤¹¤ë¤³¤È¡Ê¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤Î·èºÑ¤â´Þ¤à¡Ë
ÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥êー¥Úー¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤Èhttps://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250919_004363/
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó£²°Ì¤Î¾ì¹ç
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Î¤¦¤Á²¼µ£²»î¹ç¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118343/118343_web_2.png
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó£³°Ì°Ê²¼¤Î¾ì¹ç
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÜÆÃÅµ¤ÎÃê¤»¤ó¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ç»î¹çÆüÄø¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃÅµ②ÉÕÍ¿»þ´ü¡§
2025Ç¯10·î½é½Ü¤´¤í¡ÊÍ½Äê¡Ë
´ë¶È³µÍ×
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118343/118343_web_3.png
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118343/118343_web_4.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ÆÃÅµ②¤ÎÉÕÍ¿¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤´ÍøÍÑ»þ¤Ë²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤´ÍøÍÑ¥Çー¥¿¡Ê¥ªー¥½¥êÅÅÊ¸¡Ë¡×¤ò¸µ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤´ÍøÍÑÂå¶â¤ò°úÍî¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤Ï¡¢¸åÆü¡¢²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ÖÇä¾å³ÎÄê¥Çー¥¿¡×¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤È¤´ÍøÍÑÆü¢¨£±¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å³ÎÄê¥Çー¥¿¡×¤ò´ð½à¤Ë½¸·×¢¨£²¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±ÆÃÅµÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¼ÔÃê½Ð»þÅÀ¤Ç¡ÖÇä¾å³ÎÄê¥Çー¥¿¡×¤¬½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤´ÍøÍÑÆü¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²ÆÃÅµÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¼ÔÃê½Ð»þÅÀ¤Ç¡ÖÇä¾å³ÎÄê¥Çー¥¿¡×¤¬½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤¬°úÍî¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª¼è°ú¤¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ë²ÃÌÁÅ¹¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¤ÆÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµÉÕÍ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÆÃÅµÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¼ÔÃê½Ð»þÅÀ¤Î¥Çー¥¿¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑËè¤ÎÆÃÅµÉÕÍ¿²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï²óÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Î¤ª¼è°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è¾Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤«¤é¼è¾ÃÊ¬¤Î¶â³Û¤òº¹°ú¤¤¤Æ¶â³Û¤ò·×»»¤·ÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢10Æü～£²½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¸ýºÂ³«Àß¿½¹þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
-¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡¡ ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè455993¹æ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º ¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Â¼ ¾¡¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖF NEOBANK¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤«¤¿¤Î¤¦¤Á¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤«¤¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁ´³Û¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃê¤»¤ó¤Ç¡Ö2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ¡×´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ç¤ËFIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤«¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·µ¬¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Î¤É¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º»ÙÅ¹
¾ò·ï¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ
ÆÃÅµ①¡§FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¼Â¼ÁÌµÎÁÈ¯¹Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¼è°ú¾ò·ï¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë²¼µ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È
FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¡Ê¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¡Ë¤òÊÝÍ¤â¤·¤¯¤Ï¿·µ¬È¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È
ÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥êー¥Úー¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤Èhttps://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250919_004340/index.html
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT½é²óÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁÁ´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
ÆÃÅµ①Äó¶¡»þ´ü¡§
2025Ç¯12·îËö¤´¤í¡Ê2025Ç¯£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾ò·ïÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¡Ë
2026Ç¯£³·îËö¤´¤í¡Ê2025Ç¯12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¾ò·ïÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¡Ë
ÆÃÅµ②¡§¡Ö2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ¡×´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯£¹·î£±Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯£¹·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼è°ú¾ò·ï¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë²¼µ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È
FIGHTERS PLAYER¡ÇS DEBIT¡Ê¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¡Ë¤òÊÝÍ¤â¤·¤¯¤Ï¿·µ¬È¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È
F NEOBANK¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¹ç·×5,000±ß°Ê¾å·èºÑ¤¹¤ë¤³¤È¡Ê¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤Î·èºÑ¤â´Þ¤à¡Ë
ÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥êー¥Úー¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤Èhttps://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250919_004363/
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Ãê¤»¤ó¤Ç£±»î¹çÅö¤¿¤ê10ÁÈ20Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ¡×´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»î¹çÆü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Î½ç°Ì¤¬³ÎÄê¸å¡¢·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤Î¾ì¹ç
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Î¤¦¤Á²¼µ£³»î¹ç¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118343/118343_web_1.png
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»î¹çÆü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Î½ç°Ì¤¬³ÎÄê¸å¡¢·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤Î¾ì¹ç
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Î¤¦¤Á²¼µ£³»î¹ç¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118343/118343_web_1.png
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó£²°Ì¤Î¾ì¹ç
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Î¤¦¤Á²¼µ£²»î¹ç¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118343/118343_web_2.png
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó£³°Ì°Ê²¼¤Î¾ì¹ç
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÜÆÃÅµ¤ÎÃê¤»¤ó¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ç»î¹çÆüÄø¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃÅµ②ÉÕÍ¿»þ´ü¡§
2025Ç¯10·î½é½Ü¤´¤í¡ÊÍ½Äê¡Ë
´ë¶È³µÍ×
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118343/118343_web_3.png
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118343/118343_web_4.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ÆÃÅµ②¤ÎÉÕÍ¿¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤´ÍøÍÑ»þ¤Ë²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤´ÍøÍÑ¥Çー¥¿¡Ê¥ªー¥½¥êÅÅÊ¸¡Ë¡×¤ò¸µ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤´ÍøÍÑÂå¶â¤ò°úÍî¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤Ï¡¢¸åÆü¡¢²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ÖÇä¾å³ÎÄê¥Çー¥¿¡×¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤È¤´ÍøÍÑÆü¢¨£±¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å³ÎÄê¥Çー¥¿¡×¤ò´ð½à¤Ë½¸·×¢¨£²¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±ÆÃÅµÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¼ÔÃê½Ð»þÅÀ¤Ç¡ÖÇä¾å³ÎÄê¥Çー¥¿¡×¤¬½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤´ÍøÍÑÆü¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²ÆÃÅµÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¼ÔÃê½Ð»þÅÀ¤Ç¡ÖÇä¾å³ÎÄê¥Çー¥¿¡×¤¬½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤¬°úÍî¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª¼è°ú¤¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ë²ÃÌÁÅ¹¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¤ÆÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµÉÕÍ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÆÃÅµÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¼ÔÃê½Ð»þÅÀ¤Î¥Çー¥¿¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑËè¤ÎÆÃÅµÉÕÍ¿²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï²óÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Î¤ª¼è°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è¾Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤«¤é¼è¾ÃÊ¬¤Î¶â³Û¤òº¹°ú¤¤¤Æ¶â³Û¤ò·×»»¤·ÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢10Æü～£²½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¸ýºÂ³«Àß¿½¹þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
-¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡¡ ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè455993¹æ¡£
°Ê¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp