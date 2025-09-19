¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡ÙÆÃÊÌ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à·úÃÛ¡¦¥¢ー¥È¹¥¤¤Î¤¿¤á¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê5¤Ä¤Î´ë²è¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¿½¹þ³«»Ï
～ËÙÉô°Â»Ì¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¡¦ÀÐ¾å½ãÌé¡¦Ä¹ºä¾ï¡¦Ì¾ÏÂ¹¸Ê¿～
¾ïÀÐ¥°¥ëー¥×¤Î⼀ÈÌºâÃÄË¡⼈¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·⽂²½ºâÃÄ¡Ê¹Åç¸©Ê¡⼭»Ô ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¿À¸¶¾¡À®¡Ë¤Ï¡¢º£½©10⽉4⽇¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢·úÃÛº×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃøÌ¾¤Ê·úÃÛ²È¡¦¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÂ¿ºÌ¤Ê5¤Ä¤ÎÆÃÊÌ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´⽤°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿½¹þ¤Ï2025Ç¯9⽉20⽇¡Ê⼟¡Ë¤Ë¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢·úÃÛ¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤½¤ÎÌ¥⼒¤È²ÄÇ½À¤ò⾝¶á¤Ë´¶¤¸¡¢·úÃÛ²È¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ·úÃÛº×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢·úÃÛº×¤Î±¿±ÄÈñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·úÃÛ²È¤¿¤Á¤¬⾃¤é¸ì¤ëÀß·×¤ÎÇØ·Ê¤äÀ©ºîÈëÏÃ¡¢¶õ´Ö¤¬⽴¤Á¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡È⽣¤ÎÀ¼¡É¤Ë¤Õ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£ËÜÁÔ²ð⽒¡¢⽯¾å½ãÌé⽒¡¢⻑ºä¾ï⽒¡¢Ì¾ÏÂ¹¸Ê¿⽒¤Î4¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·⽂²½ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ËÙÉô°Â»Ì⽒¤Ë¤è¤ë¥¬¥ó¥Ä¥¦¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤»¤È¤¦¤Á¥¯¥ëー¥º¼çºÅ¤ÎÆÃÊÌ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄHP¡§https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/wp-content/uploads/2025/09/20250918134229.pdf
¢£¡Ò¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×¡Ó¤È¤Ï
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¤¬¡Ö·úÃÛ¡×¤ÇÌ¤Íè¤Î³¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤³¤É¤â¤Î´¶À¤òËá¤¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤Î¡ÈÌ¾·úÃÛ¡É¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢3Ç¯¤Ë£±ÅÙ³«ºÅ¤¹¤ë·úÃÛÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ëº×Åµ¤Ç¡¢¸½ºßÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý½Ñº×¤Î¡È·úÃÛ¡ÉÈÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½é²ó¤Î2025Ç¯¤Ï¡¢¹Åç¸©¤ÎÊ¡»³»Ô¡¦ÈøÆ»»Ô¤Ë¤¢¤ë7¤Ä¤Î²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë£¸¤Ä¤Î·úÃÛ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¤ò2025Ç¯10⽉£´⽇¡Ê⼟¡Ë-2025Ç¯11⽉30⽇¡Ê⽇¡Ë¡Ê58⽇´Ö¡Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾·úÃÛ²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦·úÃÛ²È¡¦ºî²È¤Þ¤ÇÁíÀª23ÁÈ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤ä¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
¡ýSNS
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¡Ê¾ïÀÐ¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡ã¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¡ä¤Ï¡¢¾ïÀÐ¥°¥ëー¥×¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ÈË¤«¤Ê»ÔÌ±À¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢·úÃÛÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿ºâÃÄ¤Ç¤¹¡£¾ïÀÐ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³¤±¿¡¢Â¤Á¥¡¢ÊªÎ®¡¢¾¦¼Ò¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢´Ä¶¡¢¥é¥¤¥Õ¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Î³Æ»ö¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥°¥ëー¥×¼Ò²ñ¹×¸¥¿ä¿ÊÉô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ý°ìÈÌ¤ÎÊý¸þ¤±¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
°Ê²¼¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/¡¡
¡ýÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù»öÌ³¶É
¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¡¡Æâ¡Ë
¥áー¥ë¡§pr@kambara-tsuneishi-foundation.jp¡ÊÃ´Åö¡§¼éÅÄÈþÆà»Ò¡Ë
