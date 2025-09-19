¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
SaaSÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¡ÖActRecipe¡×¤Èfreee¿Í»öÏ«Ì³¤ÎAPIÏ¢·È¤ò³«»Ï¡¡½¾¶È°÷¾ðÊó¤òÏ¢·È¤·¡¢¥¿¥¹¥¯°ÍÍê¤ä¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼«Æ°²½
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¥¢¥¯¥È¥ì¥·¥Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÃÓ¾åÂç²ð¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢SaaSÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¡ÖActRecipe¡×¤Èfreee¿Í»öÏ«Ì³¤ÎAPIÏ¢·È¡¢¤ª¤è¤Ófreee¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£freee¿Í»öÏ«Ì³¤Î½¾¶È°÷¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´ÉÍýÉô¤È½¾¶È°÷¤ÎÁÐÊý¤Î¶ÈÌ³¤òºï¸º
¡ÖActRecipe¡×¤ÏSaaSÆ±»Î¤òAPIÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖActRecipe¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¥Îー¥³ー¥É¤Ç³Æ¼ïSaaS¤È¼«Æ°Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£freee¿Í»öÏ«Ì³¤È¡ÖActRecipe¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢freee¿Í»öÏ«Ì³¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿½¾¶È°÷¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢²ñ¼Ò¤«¤é½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥¿¥¹¥¯°ÍÍê¤ä¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´üÆü¤òÃÎ¤é¤»¤ëÄÌÃÎ¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍýÂ¦¤È½¾¶È°÷¤ÎÁÐÊý¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖActRecipe¡×¤Èfreee¿Í»öÏ«Ì³¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡
Ï¢·È¥¢¥×¥ê¡ÖActRecipe¡×¤Ïfreee¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖActRecipe¡×Ï¢·È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://app.secure.freee.co.jp/applications/44795
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21F
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡¿ÀÎÏ¼ÂÍ³²Ö
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
