¼ñÌ£¤ÎÀÚ¼ê¡¦¥³¥¤¥ó¤ÎÂ¨Çä²ñ¡ÖÂè59²ó¤ª¤ª¤µ¤«Âç¼ý½¸¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Ë¤Æ 10·î3Æü(¶â)～5Æü(Æü)³«ºÅ
ÆüËÜÍ¹ÊØÀÚ¼ê¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñµö²Ä¡§Âè301080307327¹æ »öÌ³½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÈÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¼ñÌ£¤ÎÀÚ¼ê¥³¥¤¥ó¤ÎÂ¨Çä²ñ¡ÖÂè59²ó¤ª¤ª¤µ¤«Âç¼ý½¸¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò10·î3Æü(¶â)¤«¤é5Æü(Æü)¤Þ¤ÇÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¿´ºØ¶¶±Ø¤¹¤°¤Î¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë9³¬¸æÆ²¶Ú¥Ûー¥ë¿´ºØ¶¶¤Ë¤Æ3Æü´Ö³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
59²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤ª¤ª¤µ¤«Âç¼ý½¸¤Þ¤Ä¤ê¤ÏÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤Î¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀÚ¼ê¡¦¥³¥¤¥ó¤ÎÂ¨Çä²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤è¤êÀÚ¼ê¡¦¥³¥¤¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹30¼Ò¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢ÄÁÉÊ¡¦°ïÉÊ¡¦ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿ä¾©ÉÊ¤È¤·¤ÆÀÚ¼ê¤ÏÆüËÜÍ¹ÊØÀÚ¼ê¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç´ÕÄê½ñÉÕ(°Ê²¼:´ÕÉÕ)¡ÖÆüËÜºÇ½é¤ÎÀÚ¼ê Îµ»Í½½È¬Ê¸ÀÚ¼ê ´ÕÉÕ Ì¤»ÈÍÑ ÈþÉÊ¡×¤ò¡¢²ßÊ¾¤ÏÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç´ÕÄê½ñÉÕ(°Ê²¼:´ÕÉÕ)¡Ö¸µÊ¸¾®È½¶â ´ÕÉÕ ÈþÉÊ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êô»ÅÉÊ¤È¤·¤ÆÀÚ¼ê¤Ï¡ÖÀÚ¼ê¼ñÌ£¤Ø¤Î¾·ÂÔ¡ÊÂè£±½¸¡Ë¥¢ー¥ë¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¡×¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¾¼ÏÂÂçÎé 4¼ï´° É½ÈþÉÊ¡×¤ò¡¢²ßÊ¾¤Ï¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂè3¼¡¡Ë1,000±ß¶ä²ß¡×¡Ö°ËÆ£ÇîÊ¸ 1,000±ß»¥¡ÊÌ¤»ÈÍÑ¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡ÖÇã¤¤¼è¤ê¥³ー¥Êー¡×¤âÀß¤±¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤ª½¸¤á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¼ý½¸ÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤¼è¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀÚ¼ê¤ä²ßÊ¾´Ø·¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶â¡¦¶ä¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤ä¥Æ¥ì¥Û¥ó¥«ー¥É¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÇã¤¤¼è¤ê¤ÎºÝ¤ÏÌÈµö¾ÚÅù¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¤Þ¤¿ËèÇ¯¹¥É¾¤Ç¤¢¤ë1²ó500±ß¡¦¤Ï¤º¤ìÌµ¤·¤Î¡Ö¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª²ñ¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¤ªÇãÊª·ô¡×¤ä¸Å¤¤ÀÚ¼ê¤ä¸ÅÁ¬¤Î¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤Î¡ÖÀÚ¼ê¡¦¥³¥¤¥ó¤Î¤ª³Ú¤·¤ßÂÞ¡×¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÆü»þ
10·î3Æü(¶â)¡¡ 11¡§00～18¡§00
10·î4Æü(ÅÚ)¡¡ 10¡§00～18¡§00
10·î5Æü(Æü)¡¡ 10¡§00～16¡§00¡ÊºÇ½ªÆü¤ÎÆþ¾ì¤Ï15¡§30¤Þ¤Ç¡Ë
¢£³«ºÅ²ñ¾ì
¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë9³¬ ¸æÆ²¶Ú¥Ûー¥ë¿´ºØ¶¶
½»½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ¡¡
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¿´ºØ¶¶±Ø¡×²¼¼Ö 7ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¢4ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¡¦¶áÅ´¡¦Æî³¤¡ÖÆñÇÈ±Ø¡×²¼¼Ö ÅÌÊâ10Ê¬
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢£¹¹ð·ÇºÜÉÊ
¡ÖÆüËÜºÇ½é¤ÎÀÚ¼ê Îµ»Í½½È¬Ê¸ÀÚ¼ê ´ÕÉÕ Ì¤»ÈÍÑ ÈþÉÊ¡× 35,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¸µÊ¸¾®È½¶â ´ÕÉÕ ÈþÉÊ¡× 320,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢£´ë²è¾¦ÉÊ
¡ÖÀÚ¼ê¼ñÌ£¤Ø¤Î¾·ÂÔ¡ÊÂè£±½¸¡Ë¥¢ー¥ë¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¡× 2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¾¼ÏÂÂçÎé 4¼ï´° É½ÈþÉÊ¡× 1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂè3¼¡¡Ë1,000±ß¶ä²ß¡× 25,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö°ËÆ£ÇîÊ¸ 1,000±ß»¥¡ÊÌ¤»ÈÍÑ¡Ë¡×1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨³Æ¤´Äó¶¡¾¦ÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï²¼¤µ¤¤¡£
¢£½ÐÅ¹¼Ò(½çÉÔÆ±)¡§¿·¶¶¥¹¥¿¥ó¥×¾¦²ñ¡¢ÂÙÀ±¥³¥¤¥ó¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¼ñÌ£¶¨²ñ¡¢¥æ¥¥ª¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾¦²ñ¡¢¥¢¥íー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¨ー¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¢º·²åÇµ¥³¥¤¥ó¡¢¿ùËÜÎÂ¹¾Æ²¡¢¥»¥¥°¥Á¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¥â¥ê¥·¥¿¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥³¥¤¥ó¡¢ÏÂ³Ú²°¡¢Çö°æÈþ½ÑÅ¹¡¢±Ê³ÚÆ²¡¢±ØÁ°¥³¥¤¥ó¡¢¶äºÂ¥³¥¤¥ó¡¢¶äºÂ¥¹¥Æ¥é¡¢¥µ¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¡¢À¤³¦¥³¥¤¥ó¡¢ÂçÆü¥¹¥¿¥ó¥×¥³¥¤¥ó¡¢¥À¥ë¥Þ¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥é¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¡¢
È¬²¦»Ò¥à¥µ¥µ¥Ó¥³¥¤¥ó¡¢¥Õ¥¯¥ª¥¹¥¿¥ó¥×¼Ò¡¢¾¾±º¸ÅÁ¬Æ²¡¢¥ß¥ó¥È¥ß¥ó¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ïー¥ë¥É¥³¥¤¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£¼çºÅ¡§ÆüËÜÍ¹ÊØÀÚ¼ê¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç(½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-16-1-612 URL¡§https://www.jsda-tokyo.jp/)
¢£¶¦ºÅ¡§ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç
¢£´ü´ÖÃæÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§06-6241-5185¡Ê10·î3Æü～5Æü¡Ë