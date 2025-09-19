¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 in Åìµþ Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡¡¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °æ¾å ÆÀÏ¯¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥Á¥§¥³¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¡¢¥Á¥§¥³À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤È¶¦¤Ë¡Ö¥Á¥§¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 in Åìµþ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Á¥§¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢Ãæ±û¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¦¥Á¥§¥³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤Æº£Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¤òÄÌ¤·¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÉý¹¤¤Ê¸²½¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ç¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤ä¥Óー¥ë¡¢¥Á¥§¥³ÅÁÅý¤Î¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¤ä»¨²ß¤ÎÈÎÇä¡¢²»³Ú¡¢Ê¸²½¤ä´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥Á¥§¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Á¥§¥³¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤È²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£Â¿ºÌ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ë18Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹
¡¡º£Ç¯¤Ï18Å¹ÊÞ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Á¥§¥³¤Î¿©Ê¸²½¤«¤é»¨²ß¡¢¥¢ー¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Óー¥ë¹¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥³Ä¾Í¢Æþ¥Óー¥ë¤ä¥Á¥§¥³¤Î¥Û¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Óー¥ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤ëÂÎ¸³¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥Á¥§¥³»º¥¦¥£¥¹¥ー¤ä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢¥ï¥¤¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½ー¥»ー¥¸¡¢ÆÚÆùÆþ¤ê¥Ñ¥ó¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¥¹ー¥×¡¢¥Á¥§¥³¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ê¤É¡¢¥Á¥§¥³¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÈþ¤·¤¤¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¹¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Óー¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»¨²ß¤ä¥¯¥ë¥Æ¥¯´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¢´á¶ñ¡¢Å´Æ»ÌÏ·¿¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¤Ê¤É¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥³»º¤ÎÇþ²ê¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤¿¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¤ÈÄêÈÖ¤Î¥Ô¥ë¥¹¥Êー¥¦¥ë¥±¥ë
¥×¥é¥ÏÈ¯¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎSIBEERIA¤È¥Á¥§¥³¡¦¥¶ー¥Ä»º¤Î¥Û¥Ã¥×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨ー¥Ç¥ë¥Ô¥ë¥¹
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Á¥§¥³»¨²ß¤äÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷°ÆÆâ
◼️½¼¼Â¤Î¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à
¥Á¥§¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 in Åìµþ¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡õ½ÐÅ¹¾ðÊó
¡¡²»³Ú¡¦Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤â2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²»³ÚÊ¸²½¤ÎË¤«¤Ê¥Á¥§¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥³À½¥Ô¥¢¥Î¡ÖPETROF¡×¤Î±éÁÕ¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¥Á¥§¥³¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬£²ÁÈÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£Petr Nikl & Romanovská Tichý Hrubý¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿Á°±ÒÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DJ Friky¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥³²»³Ú¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Óー¥ë¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥ë¥ï¥êーSIBEERIA¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥ë¥¹¥Êー¥¦¥ë¥±¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ø¤â¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é¥â¥À¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥Á¥§¥³¥Óー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥³¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¤Î¡Ö¥Á¥§¥³¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡×¤Ç¥Á¥§¥³Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¥Á¥§¥³¸ì¡×¤Ç¤Ï¥Á¥§¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç»È¤¨¤ë¥Á¥§¥³¸ì¥Õ¥ìー¥º¤¬³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥³Î¹¹Ô¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¿ÆÁ±¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¥Èー¥¯¤ÇÎ¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¥Á¥§¥³¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¤ª¤è¤Ó¥Á¥§¥³À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Àµ²ò¤¹¤ë¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥Á¥§¥³¿ÆÁ±¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¥Èー¥¯¤òÍ½Äê
¢£¥Á¥§¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 in Åìµþ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)－10·î12Æü(Æü)
³«¾ì»þ´Ö¡§11:00～20:00 (½éÆü¤Ï12:30³«»Ï¡¢°û¿©ÈÎÇä¤Ï³ÆÆü19:45¤Þ¤Ç)
²ñ¾ì¡§Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥Ûー¥ë
¡ÊÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¡×¤è¤ê¡¢¥ê¥Ü¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤òÄ¾¿ÊÅÌÊâ4Ê¬¡Ë
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡¦´ë²è¡§¥Á¥§¥³¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¡¡/¡¡¥Á¥§¥³À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡¡/¡¡¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡
À©ºî¡¦±¿±Ä¡§¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥ë¥Ðー¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¯¥í¥¹¥Äー¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡§Second Foundation Japan
¸å±ç¡§¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¡¢À¤ÅÄÃ«¶è
¢£¥Á¥§¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.facebook.com/czechfestivaljapan/
¢£¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¡Ú¸ø¼°¡Û£Ø¡§https://x.com/Czechia_JP¡¡
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦[ ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ]
²ñ¼ÒÌ¾ ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë
½êºßÃÏ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-10-12 ¥Õ¥§¥¤¥¹ÆîÀÄ»³
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°æ¾å¡¡ÆÀÏ¯
»ö¶ÈÆâÍÆ ²»³Ú¡¦±ÇÁü¤ª¤è¤Ó¥²ー¥à´ØÏ¢¥½¥Õ¥ÈÅù¤ÎÈÎÇä¡¢À½Â¤ÈÎÇä¼õÂ÷»ö¶È
»ñËÜ¶â 100,000,000±ß
URL https://www.columbiamarketing.co.jp/
[ ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ]
¥Á¥§¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 in Åìµþ¡¡±¿±Ä»öÌ³¶É /ÃæÅç¡¡
E-mail¡§czechfes_jimukyoku@columbia.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¡¡¥°¥ëー¥×·Ð±ÄËÜÉô¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô
TEL¡§03-6855-7811¡¡ FAX¡§03-5464-7634¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§media@faith.co.jp
